Югорским мэрам дали первые поручения к выборам президента

21:41 11 декабря 2017 0

Наталья Комарова готовит Югру к выборам высшего должностного лица России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре провел первое заседание региональный штаб, ответственный за реализацию президентской избирательной кампании. В неофициальный управленческий орган вошли губернатор Наталья Комарова и куратор внутренней политики Алексей Шипилов. Помимо представителей правительства на встрече присутствовали главы муниципалитетов. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил «URA.RU» источник внутри «Единой России».

В перспективе, в штаб войдут секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков, а также экс-идеолог региона, ныне советник губернатора Андрей Филатов. Помимо этого, решается вопрос о привлечении наиболее влиятельных депутатов окружной Думы, общественников, руководителей градообразующих предприятий. В случае Югры — это дочерние структуры Роснефти, Газпрома, ЛУКОЙЛа, а также Сургутнефтегаз.

Один из кандидатов в президенты России, Владимир Путин, до последнего хранил интригу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«У каждого, свои задачи. Но на общую цель будут работать так или иначе все», — комментирует собеседник агентства.

На заседании регионального штаба были даны первые вводные. Мэрам, возглавляющим аналогичные штабы на своей территории, поручено обеспечить максимальную явку, прозрачность и честность голосования. Также были озвучены данные социологических исследований, проходивших в регионе с целью определить рейтинг кандидатов.

На сегодняшний день предвыборный штаб не привлекал к работе сторонних политических технологов. По неофициальным данным, все ключевые тезисы и идеологемы кампании будет присылать в регион федеральный центр. Такая ситуация характерна и для других регионов «матрешки» — ЯНАО и Тюменской области. Для других регионов вопрос в стадии решения.

К избирательной кампании будет привлечен экс-идеолог правительства Андрей Филатов (слева) Фото: Евгений Листюк © URA.RU

«Официального распределения технологов, ответственных за региональные выборы от АП (администрации президента — ред.), расфасовок, заездов, не было. Возможно будут, а возможно и нет», — объясняет в разговоре с агентством один из политтехнологов, знакомых с ситуацией.

Открыто эту работу не комментирует ни один из участников. Официальной стороной подготовки к выборам стало соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты прав избирателей, подписанное между Избиркомом Югры и местной Общественной палатой. В рамках соглашения будет организовано обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей, налажен контроль за ходом голосования.

Ранее о своей готовности участвовать в выборах президента России заявил Владимир Путин. Как уже сообщало «URA.RU», глава государства сделал это во время встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Перед этим действующий российский лидер до последнего хранил интригу. Также в списке известных кандидатов на первый пост в стране: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский и Ксения Собчак.