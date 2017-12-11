«Бурматову показали, что он не хозяин думы, и стравили с Мякушем»

21:02 11 декабря 2017 0

Владимира Мякуша (слева) и Владимира Бурматова пытались столкнуть лбами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым громким скандалом начавшейся зимы стал демарш группы челябинских депутатов, решивших пойти против своей партии и руководителей. Уже поставлен вопрос об их исключении из «Единой России», что ставит крест на дальнейшей карьере. Призвать к ответу хотят неформального куратора этой группы парламентариев, депутата Заксобрания области и бизнес-партнера бывшего первого вице-губернатора. Ему вменяется в вину попытка стравить спикера ЗСО и лидера регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша и депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Скандал случился на внеочередном заседании Металлургического райсовета. Неожиданно для всех по вопросу назначения врача Дмитрия Алехина новым председателем решили не голосовать исполняющий обязанности спикера, первый зампред райсовета Алексей Бородовских и депутаты Андрей Наймушин, Александр Иванюк. Всего на заседание пришло 18 человек из 24, а для принятия решения нужно было не менее двух третей от списочного состава — то есть 16 человек.

Владимира Чебыкина называют лидером заговорщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После этого демарша местный политсовет «Единой России» намерен рассмотреть вопрос об исключении тройки депутатов из партии, сообщил «URA.RU» один из местных парламентариев. Владимир Мякуш подтвердил, что вопрос о наказании ренегатов будет поднят в обязательном порядке. «Мы рекомендовали местному политсовету рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности трех депутатов. Каждый член „Единой России“ обязан соблюдать партийную дисциплину», — подчеркнул собеседник.

Бородовских работает заместителем гендиректора по электросетям ООО «ТЭСиС», учредителями которого являются депутат Заксобрания области Владимир Чебыкин, бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков (занимал должность при Михаиле Юревиче) и пасынок последнего Максим Тушенцов.

Все они могут стать фигурантами уголовного дела об огромных хищениях бюджетных денег. Тем удивительнее политическая игра, которую затеяли люди Чебыкина.

«На среду, 13 декабря, назначено новое внеочередное заседание. На этот раз будут практически все депутаты. И чебыкинским не удастся сорвать голосование. Скорее всего, они будут за, но это их же не спасет от наказания», — сказал один из членов местного политсовета.

Собеседник заметил, что Алехин — помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Последний избирался в округе, в который входит Металлургический район. Более того, Бурматову удалось договориться с коллегой по Госдуме Андреем Барышевым, и теперь он фактически контролирует муниципалитет. А Владимир Чебыкин — член регионального политсовета ЕР и зампред комитета ЗСО. Обе структуры возглавляет Владимир Мякуш. Инсайдеры говорят, что у них давние теплые отношения.

«Чебыкин решил, что Бурматов потерял политический вес [после ухода с поста руководителя Центрального исполкома партии в Госдуму на пост председателя комитета по экологии]. И захотел, с одной стороны, показать Бурматову, что он не хозяин в районе. С другой — стравить его с Мякушем», — полагает знакомый с ситуацией инсайдер.

Сам Владимир Чебыкин заявил «URA.RU», что не будет комментировать ситуацию, потому что она к нему отношения не имеет.

Пытается сохранить лицо и Алексей Бородовских. «Алехина спросили, как он будет совмещать врачебную деятельность с депутатской работой. Он ответил, что станет заниматься, как медик, только преподавательской и научной деятельностью. Но я, как бывший преподаватель знаю, как много времени отнимает и та, и другая работа. Этот ответ мне показался неубедительным. Не устроили объяснения, почему Алехин из 30 заседаний райсовета был только на шести. Не смог доказать, что будет уделять много времени работе. При таких ответах я счел нужным воздержаться», — сказал депутат. Комментировать, почему итоговое решение сессии не совпало с решением конференции, Бородовских не стал.

В руководстве ЕР заметили, что самый высший орган в партии — конференция. Если решение принято на ней, затем поддержано региональным политсоветом и утверждено на заседании фракции, то его уже не поменять. Крайний срок для принятия решения по кандидатуре нового спикера — 17 декабря. Поэтому, даже если в среду опять произойдет форс-мажор, есть время для нового внеочередного заседания.

«Сначала выберем председателя, затем рассмотрим вопрос об исключении Бородовских, Наймушина и Иванюка. Но, самое главное, ни Мякуш, ни Бурматов не дадут замять попытку разжечь войну между ними. Уверен, что будет поставлен вопрос по Чебыкину», — резюмировал один из партийных лидеров.