Скандалом завершилось внеочередное заседание Металлургического райсовета Челябинска. Группа депутатов провалила назначение своего коллеги Дмитрия Алехина новым спикером, несмотря на все согласования с руководством партии, передает корреспондент «URA.RU».
Кандидатуру руководителя Федерального центра сосудистой хирургии (клиника ЧелГМА) рекомендовали на местной конференции «Единой России», затем согласовали на заседании президиума регионального политсовета и, наконец, на партийной фракции. И каждый раз никто не возражал.
На заседании райсовета в пятницу, 8 декабря, пришло 18 человек из 24. Кворум был. Однако, для принятия решения о кандидатуре председателя, за Алехина должны были проголосовать не менее двух третей от списочного состава — то есть 17 человек. Неожиданно решили «воздержаться» исполняющий обязанности спикера, первый зампред райсовета Алексей Бородовских, Андрей Наймушин и Александр Иванюк.
Бородовских работает заместителем гендиректора по электросетям ООО «ТЭСиС», учредителями которого являются депутат Заксобрания области Владимир Чебыкин, бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков (занимал должность при Михаиле Юревиче) и пасынок последнего Максим Тушенцов. Все они могут стать фигурантами уголовного дела об огромных хищениях бюджетных денег.
Наймушин и Иванюк считаются членами их команды. Что вынудило депутатов-единороссов сорвать назначение нового спикера, неизвестно. Оперативно связаться с ними не удалось.
В местном отделении «Единой России» воздержались от официальных комментариев. Но подчеркнули, что ситуация будет разбираться на заседании местного политсовета. Бородовских, Наймушина и Иванюка ждут жесткие решения. Вероятно, будут сделаны выводы и в отношении Чебыкина.
Прежний спикер райсовета Денис Мацко сложил полномочия в связи с переходом на должность замглавы Центрального района Челябинска. Дмитрий Алехин является креатурой депутата Госдумы Владимира Бурматова, избравшегося по Металлургическому округу.