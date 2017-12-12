Власть вышла к бунтующим учителям. Получилась демонстрация бессилия

20:39 12 декабря 2017 0

Елене Лукашук пришлось убеждать педагогов, что область не экономит за их счет. А ее коллега Наталья Бобкова ретировалась раньше разговора Фото: Яна Мосина

Учителя в Курганской области получают нищенскую зарплату, при этом вынуждены за свой счет покупать учебники и ремонтировать классы, отбиваясь от нападок прокуратуры. Непростые вопросы педагоги подняли на встрече с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым и представителями зауральского правительства, передает корреспондент «URA.RU».

Инициатором проведения встречи стал Александр Ильтяков. Он объяснил, что его беспокоят разговоры о забастовке в Звериноголовском районе, где учителя жалуются на низкие зарплаты, а также жалобы сельских педагогов, которым с 1 сентября отменили стопроцентную компенсацию платы за коммунальные услуги.

Александр Ильтяков заявил, что хочет разобраться в проблеме, не подменяя собой исполнительную власть Фото Яна Мосина

В довольно пространной приветственной речи депутат отметил, что высоко ценит труд педагогов. «Я не осуждаю вас за то, что вы уезжаете в другие регионы, где выше зарплата», — заверил он учителей. Слушая его проникновенный голос, аудитория (в основном — женщины) зачарованно молчала.

«Обидно до слез…» — начала свой вопрос первая учительница. Она рассказала, что работники школ буквально запуганы прокуратурой. «Если бы нас полностью финансированы, мы бы не собирали деньги на тетради и ремонт. Нас недофинансируют, нами затыкают дыры!» — высказала она свое возмущение. Ее активно поддержали коллеги.

«Так вы хотите повысить престиж профессии?» — задала она вопрос. Представитель горкома профсоюза добавила, что в прокуратуру было направлено письмо по обозначенной проблеме. «Почетный работник образования получил взыскание от прокуратуры за то, что собирала деньги на рабочие тетради, на которые у школы нет денег», — привели педагоги пример. Они отметили, что не помогло даже решение родительского собрания, которое предъявили работникам надзорного ведомства. «Посчитали, что на родителей оказывалось давление», — объяснили учителя.

«Я двадцать лет работаю директором, за это два раза дали денег на косметический ремонт. Зато проверяющие каждый год приезжают, смотрят, как мы подготовились к учебному году», — привела пример руководительница одной их сельских школ.

«Нам проще за свой счет пойти накупить краски и сделать ремонт», — поддержали коллеги. Александр Ильтяков пообещал лично поговорить с прокурором области Игорем Ткачевым, чтобы «поумерить пыл» его подчиненных.

Учитель математики из петуховской школы рассказала, что вынуждена на свои деньги покупать комплекты учебников для всех классов, в которых ведет алгебру и геометрию. «Это около 28 тысяч», — озвучила она сумму. По ее словам, область финансирует лишь приобретение учебников для учеников — строго по списку. С ней не согласилась руководитель профсоюза работников образования Елена Охапкина, которая заверила, что возможность приобретать учебники есть. «Донесите это в понятном виде до школ», — попросил Ильтяков и отметил, что в ином случае готов заняться вопросом на законодательном уровне.

Учителя пожаловались на давление со стороны прокуратуры Фото Яна Мосина

Еще одна проблема, которая была озвучена жительницей Петухово — это плавающий размер стимулирующих выплат. Она привела пример, что в один из месяцев, когда в этот фонд было выделено мало средств, учителя получили надбавки к ставке в 5-10 тысяч, в другой месяц разброс составил около 16 тысяч. Она предложила ввести понятную систему оплаты труда для всех педагогов области. При этом учителя уверены — если им будут переплачивать, в следующем месяце надбавки срежут. Их единогласный хор «не выше средних по экономике 22 тысяч!» не смогли перекричать представители правительства и убедить их в обратном. Учителя считают неправильным, что их доходы делят на количество учителей, а не на количество ставок. В итоге получается замкнутый круг: чтобы больше зарабатывать, педагог должен набирать все больше нагрузки.

«Почему такая несправедливость? Зарплата учителя должна быть одинаковой по всей стране», — заявила преподавательница из Варгашинского района. Ее поддержали коллеги, они привели пример, что учитель с минимальной нагрузкой в Москве получает более 90 тысяч.

Коснулись педагоги и проблемы поддержки молодых специалистов. «В прошлом году у нас пришло трое учителей, осталось двое, в этом году пришел один и уже уехал в Челябинск. Вакансий в районе около сотни, за шесть тысяч никто работать не хочет», — рассказала педагог из Щучанского района. Она попросила объяснить, почему подъемные врачам оставили, а учителям отменили.

За почти двухчасовую встречу Ильтяков говорил 10-15 минут, остальное время заняли жалобы учителей Фото Яна Мосина

Екатерина Романова из курганской гимназии № 47рассказала о молодой учительнице, которая зарабатывает 16 тысяч рублей. «У нее две ставки без классного руководства, благодаря школе взяла ипотеку, платит 12 тысяч в месяц. Живет только благодаря помощи родственников», — закончила она свой рассказ под сочувственные реплики собравшихся.

Начальник областного финуправления Елена Лукашук объяснила, что в области много малокомплектных школ. При проверке Минфина больше всего претензий возникло к раздутым тратам на образование.

Екатерина Романова также попросила освободить учителей от лишней отчетности. «Я не могу отдаться работе, вынуждена заниматься отчетами», — озвучила она проблему под солидарный гомон педагогов. Елена Охапкина подтвердила, что вопрос поднимается не первый раз, кое-каких послаблений учителям уже удалось добиться. Ильтяков добавил, что готов углубиться в закон об образовании, чтобы выяснить, что можно сделать. «Об этом говорит и президент», — напомнил он.

Обсудили на встрече и самый больной вопрос — об отмене компенсации коммунальных выплат учителям на селе. «У нас учитель строевской школы платит семь тысяч в месяц за двухкомнатную квартиру. Это без учета электричества. Нельзя так жить! Давайте введем квоты или снизим квартплату», — предложила одна из участниц встречи. Она добавила, что учительница, о которой она рассказала уже готова уехать из области.

«У нас уже уволилось 20 человек, из школы в райцентре ушло шесть учителей за лето»,

— поддержал ее коллега из другого района. «Работает вообще комиссия, которую обещали создать?» — потребовали ответить учителя.

Зампредседателя областной Думы Владимир Хабаров заверил, что депутаты постоянно контролируют ситуацию. «У меня у самого сестра педагог и жена. Учителей нельзя обижать», — отметил он. В ответ учителя высказали опасение, что грядущее повышение зарплаты и увеличение МРОТ пройдет за их счет.

Директор департамента образования и науки Наталья Бобкова к тому времени уже успела ретироваться (вся активность чиновницы свелась к одному уточняющему вопросу). «У нее что, есть более важные дела?» — успели лишь проводить ее недоуменным взглядами учителя.

Не все педагоги остались довольны результатами разговора Фото Яна Мосина

Отвечать пришлось Елене Лукашук, которая заверила, что все повышения зарплаты уже заложены в бюджет следующего года и никак не повлияют на оплату труда педагогов. Также она признала, что в районах областные специалисты обнаружили множество перекосов из-за которых выделенные средства не всегда доходят до адресатов. «На все повышения зарплат области понадобится дополнительно 1,7 млрд рублей, наши доходы так быстро не растут», — посетовала она. «У нас в Петухово уже седьмой сетевой магазин открывают. А я там оставляю 80% своей зарплаты. Откуда у нас будут поступления в бюджет, если все налоги платят в Башкирии, Москве. Давайте примем закон, чтобы все магазины платили там, где продают», — предложила жительница Петухово.

«Мы любим всех, мы против забастовки, но вы нас вынуждаете», — буквально умоляли педагоги. Спустя почти два часа с начала встречи организаторы все же решили подвести итог дискуссии и заверили, что учтут все высказанные замечания и проработают все заданные вопросы. «Комиссия свои рекомендации выскажет в январе», — пообещал Хабаров. «Это значит, нам уже ничего в бюджет 2018 года не заложат? Все так и останется?» — робкие возражения учителей потонули в нарастающем шуме. Мероприятие объявляли завершенным.