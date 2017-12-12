Александру Якобу нашли место для спокойной жизни, но похоже на слив

21:28 12 декабря 2017 0

Александру Якобу (слева) подыскали место, перспектива которого будет понятна только через год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга частично обновила сценарий отставки своего нынешнего руководителя — Александра Якоба. Высокопоставленный источник в мэрии рассказал о кулуарных обсуждениях поста, который может занять сити-менеджер. «Александру Эдмундовичу подыскали чудесное место — и почетное, и при этом очень спокойное, как он и хотел. Будет заниматься ЭКСПО 2025», — знает собеседник агентства.

По данным «URA.RU», до конца года будет завершена подготовка распоряжения правительства, которым будет организовано АНО «Проектный офис Экспо 2025». В документе на текущий момент не указаны лишь юридический адрес организации и фамилия директора — в последнюю графу как раз и планируют вписать Александра Якоба.

Возможно, уже в ближайшее время вице-губернатор Сергей Швиндт (слева) — станет руководителем своего бывшего шефа Якоба Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чиновники, обсуждающие такую версию развития событий, развеивают опасения по поводу того, что история с ЭКСПО для Екатеринбурга рискует закончиться уже в ноябре 2018 года, если победит один из заявленных соперников — Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция): «В том, что Экспо отдадут нам сомнений все меньше. Но если вдруг проиграем — всегда есть возможность заявиться на Экспо 2030 и другие подобные мероприятия».

От созданного в июне АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025», который возглавляет Светлана Сагайдак, новая структура отличается принципиально. «У нас есть два направления работы: одно связано с продвижением российской заявки, чем занимаюсь в том числе и я. Второе направление — это технологические вопросы, связанные с освоением площадки, на которой, в случае победы нашей заявки, будет проводиться ЭКСПО 2025», — уточнил член российского заявочного комитета и вице-губернатор Александр Высокинский.

Второе направление будет курировать «двукратный» коллега Высокинского — Сергей Швиндт, в прошлом первый замглавы администрации Екатеринбурга, ныне вице-губернатор, в числе прочего отвечающий за вопросы строительства и инфраструктуры в свердловском правительстве. Получить его комментарий сегодня не удалось.

Предполагаемые сроки ухода Александра Якоба в отставку озвучивались в СМИ неоднократно. Утверждалось, что и сам чиновник, которому к окончанию официального срока полномочий в октябре 2018 года исполнится 60 лет (предельный для чиновника возраст 65 лет), «ищет более спокойного места. В начале этой весны говорилось об уходе в конце марта, позже появилась версия о сложении полномочий после выборов губернатора 10 сентября 2017 года. Всякий раз эти прогнозы подкреплялись то арестом главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко (бывший соратник Якоба был задержан в феврале 2017 года), то появлениями на ключевых совещаниях Алексея Кожемяко — первого заместителя главы горадминистрации, считающегося фаворитом гонки за кресло сити-менеджера.

Потенциальным местом работы назывались крупные энергетические компании, а также МУП «Водоканал.Екатеринбург». Место директора в последнем освободится уже в ближайшее время — действующего руководителя Александра Ковальчика прочат в министры экономики Свердловской области. Занять это место у Александра Якоба, однако, вряд ли получится — предприятие представляет интерес для групп влияния, никак не связанных с Александром Якобом, а потому едва ли рассматривающих его на кресло начальника.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Александр Якоб уклонился от ответа на вопрос о планах сохраниться на прежнем посту в 2018 году. «Постараемся, чтобы в депутаты избрались ответственные и порядочные люди, которые в течение пяти лет будут работать в интересах города Екатеринбурга. А все остальное — со временем узнаете, мы ничего скрывать не будем», — сказал сити-менеджер Екатеринбурга.