Как впервые в России судили министра за коррупцию

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки размером 2 $ млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В пятницу, 15 декабря, его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Суд рассматривал это дело по существу с конца августа 2017 года. Это уникальный случай — впервые в истории России за коррупцию осужден федеральный министр. «URA.RU» собрало для вас самые яркие моменты процесса над Улюкаевым.
Первое заседание по делу Улюкаева запомнилось тем, что прокурор сформулировал основную версию случившегося. Обвинение настаивает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин «в рамках оперативно-разыскных мероприятий» дал взятку экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву 2 млн долларов. Следствие настаивает, что Улюкаев лично назвал сумму, которую хотел получить от Сечина во время саммита БРИКС осенью 2016 года в Индии. «Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования», — резюмировал прокурор.
Выбирая меру пресечения, суд остановился на домашнем аресте. Тем более что об этом попросили и следователь, и прокурор, ссылаясь на состояние здоровья и образ жизни бывшего министра. 394 дня — столько Улюкаев просидел дома в своей квартире площадью 224,6 кв.м, которая находится в элитном жилом комплексе «Золотые ключи-2» в Москве. На судебные заседания экс-министр приносил книги классиков: «Убийство» Антона Чехова, «Постороннего» Альбера Камю, Льва Толстого, «Апологию Сократа» Платона. Последним раз в зале суда он появлялся с философским романом «Процесс» Франца Кафки.
Заседание, на котором рассматривались вещественные доказательства, запомнилось расшифровкой разговора Улюкаева с Сечиным во внутреннем дворе здания «Роснефти» в Москве. Тогда наблюдатели за процессом узнали, что кроме сумки с деньгами экс-министр получил «корзинку с колбасой „От Иваныча“». Оказалось, что глава нефтяного холдинга во время передачи взятки переживал за здоровье Улюкаева: он несколько раз просил его носить «курточку» в такую погоду.
Как потом писали «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника, корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок Игоря Сечина. Ранее Forbes писал, что глава «Роснефти» заядлый охотник, поэтому в столовой одного из московских офисов компании готовят колбасу из его трофеев.
На следующем заседании приступили к допросу свидетелей. Одним из главных по делу считается экс-начальник службы безопасности «Роснефти» и бывший сотрудник ФСБ Олег Феоктистов. Он давал свои показания в закрытом от СМИ режиме. Именно Феоктистов подписал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Улюкаев вымогает деньги у Сечина. Журналистам удалось задать ему единственный вопрос в коридоре здания суда: «Вы хорошо спите по ночам?» Он ответил, улыбнувшись: «Великолепно».
Суду представили записи встреч Сечина и Улюкаева в Гоа (где Улюкаев якобы попросил взятку) и в офисе «Роснефти» (где произошла передача денег). На кадрах видно, как Сечин встречает Улюкаева и передает ему сумку, в которой при досмотре нашли деньги. Адвокаты Улюкаева заявили: бывший министр был уверен, что в этой сумке было вино.
Из показаний подсудимого: «У нас с Сечиным состоялся короткий разговор. Сечин сказал, что мы хорошо поработали с подготовкой этой сделки (речь о покупке «Роснефтью» активов «Башнефти»), и я должен достойно отметить. Он покрутил «дырочку» в моем пиджаке, намекая на представление к госнаграде. И сказал: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу».
Суд четырежды приглашал главу «Роснефти» Игоря Сечина в суд для дачи свидетельских показаний, но так его не дождался. Каждый раз пресс-секретарь корпорации журналист Михаил Леонтьев ссылался на плотный график своего начальника. Суд счел причины неявки Сечина уважительными и вынес приговор без его показаний. В своем последнем слове Улюкаев отметил, что главный свидетель «растворился между Ханты-Мансийском и Римом, оставив лишь запах серы».
В своем последнем слове Улюкаев так и не согласился с версией обвинения, настаивал на провокации. Впрочем, вину свою признал, но не перед Сечиным, а перед простыми людьми. Объяснил он это так: «Я виновен в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами».
В пятницу, 15 декабря, суд признал Улюкаева виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, передает корреспондент «URA.RU» из здания суда. Судья Лариса Семенова также решила, что экс-министр должен оплатить штраф в однократном размере взятки (2 $ млн), и лишила его права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.