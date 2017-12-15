Как впервые в России судили министра за коррупцию

12:37 15 декабря 2017 6

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев год ждал приговора суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки размером 2 $ млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В пятницу, 15 декабря, его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Суд рассматривал это дело по существу с конца августа 2017 года. Это уникальный случай — впервые в истории России за коррупцию осужден федеральный министр. «URA.RU» собрало для вас самые яркие моменты процесса над Улюкаевым.

Фото: Динислам Добаев

Первое заседание по делу Улюкаева запомнилось тем, что прокурор сформулировал основную версию случившегося. Обвинение настаивает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин «в рамках оперативно-разыскных мероприятий» дал взятку экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву 2 млн долларов. Следствие настаивает, что Улюкаев лично назвал сумму, которую хотел получить от Сечина во время саммита БРИКС осенью 2016 года в Индии. «Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования», — резюмировал прокурор.

Фото: Динислам Добаев

Выбирая меру пресечения, суд остановился на домашнем аресте. Тем более что об этом попросили и следователь, и прокурор, ссылаясь на состояние здоровья и образ жизни бывшего министра. 394 дня — столько Улюкаев просидел дома в своей квартире площадью 224,6 кв.м, которая находится в элитном жилом комплексе «Золотые ключи-2» в Москве. На судебные заседания экс-министр приносил книги классиков: «Убийство» Антона Чехова, «Постороннего» Альбера Камю, Льва Толстого, «Апологию Сократа» Платона. Последним раз в зале суда он появлялся с философским романом «Процесс» Франца Кафки.

Фото: Динислам Добаев

Заседание, на котором рассматривались вещественные доказательства, запомнилось расшифровкой разговора Улюкаева с Сечиным во внутреннем дворе здания «Роснефти» в Москве. Тогда наблюдатели за процессом узнали, что кроме сумки с деньгами экс-министр получил «корзинку с колбасой „От Иваныча“». Оказалось, что глава нефтяного холдинга во время передачи взятки переживал за здоровье Улюкаева: он несколько раз просил его носить «курточку» в такую погоду.

Как потом писали «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника, корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок Игоря Сечина. Ранее Forbes писал, что глава «Роснефти» заядлый охотник, поэтому в столовой одного из московских офисов компании готовят колбасу из его трофеев.

Фото: Динислам Добаев

На следующем заседании приступили к допросу свидетелей. Одним из главных по делу считается экс-начальник службы безопасности «Роснефти» и бывший сотрудник ФСБ Олег Феоктистов. Он давал свои показания в закрытом от СМИ режиме. Именно Феоктистов подписал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Улюкаев вымогает деньги у Сечина. Журналистам удалось задать ему единственный вопрос в коридоре здания суда: «Вы хорошо спите по ночам?» Он ответил, улыбнувшись: «Великолепно».

Фото: Динислам Добаев

Суду представили записи встреч Сечина и Улюкаева в Гоа (где Улюкаев якобы попросил взятку) и в офисе «Роснефти» (где произошла передача денег). На кадрах видно, как Сечин встречает Улюкаева и передает ему сумку, в которой при досмотре нашли деньги. Адвокаты Улюкаева заявили: бывший министр был уверен, что в этой сумке было вино.

Из показаний подсудимого: «У нас с Сечиным состоялся короткий разговор. Сечин сказал, что мы хорошо поработали с подготовкой этой сделки (речь о покупке «Роснефтью» активов «Башнефти»), и я должен достойно отметить. Он покрутил «дырочку» в моем пиджаке, намекая на представление к госнаграде. И сказал: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу».

Фото: Динислам Добаев

Суд четырежды приглашал главу «Роснефти» Игоря Сечина в суд для дачи свидетельских показаний, но так его не дождался. Каждый раз пресс-секретарь корпорации журналист Михаил Леонтьев ссылался на плотный график своего начальника. Суд счел причины неявки Сечина уважительными и вынес приговор без его показаний. В своем последнем слове Улюкаев отметил, что главный свидетель «растворился между Ханты-Мансийском и Римом, оставив лишь запах серы».

Фото: Динислам Добаев

В своем последнем слове Улюкаев так и не согласился с версией обвинения, настаивал на провокации. Впрочем, вину свою признал, но не перед Сечиным, а перед простыми людьми. Объяснил он это так: «Я виновен в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами».

Фото: Динислам Добаев

В пятницу, 15 декабря, суд признал Улюкаева виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, передает корреспондент «URA.RU» из здания суда. Судья Лариса Семенова также решила, что экс-министр должен оплатить штраф в однократном размере взятки (2 $ млн), и лишила его права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.