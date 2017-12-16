Алтушкин вернул внимание элиты к своим проектам

14:44 16 декабря 2017 0

Поветкин одержал победу над Хаммером в поединке за звание чемпиона по версиям WBO International и WBA Intercontinental Фото: Дарья Попова © URA.RU

Предновогодний спортивный подарок Игоря Алтушкина — масштабное боксерское шоу в ДИВСе — пришелся по вкусу и простым болельщикам, и VIP. Главный бой вечера с участием российского супертяжеловеса Александра Поветкина и румынского боксера Кристиана Хаммера прошел при полном аншлаге. В первых рядах были представители власти, бизнесмены, именитые спортсмены, и знаменитый российский режиссер Никита Михалков, зрители увидели даже президента России Владимира Путина.

Несмотря на начало шоу в 17:00 активно зрители стали приезжать около восьми часов вечера, когда приближалось время самых интересных поединков. Публика была разной: молодежь, семейные пары, родители с детьми, — все они приехали на бокс. И девушки на шпильках — они шли не столько на турнир, сколько на тусовку.

В зале зрителей встречали шесть огромных экранов, где транслировали поединки, а в перерывах была заставка главного боя — Поветкин и Хаммер на красном фоне. Под потолком висели мультимедийные панели, напоминающие медные пластины. На сиденьях лежали светящиеся браслеты, которые предлагалось надеть и не снимать до конца вечера. Во время бокса они мигали в унисон и на первых рядах арены, и на втором ярусе, и даже в VIP-зоне.

Уральские VIP заняли места возле ринга Фото: Дарья Попова © URA.RU

На местах возле ринга можно было увидеть достаточно представительный десант элиты. Там были руководитель компании «Мир бокса», соорганизатора турнира, Андрей Рябинский, его боксеры — чемпион мира (WBA Super) в первом тяжелом весе Денис Лебедев, экс-чемпион мира по версии WBC в этом весе Григорий Дрозд, перспективный боксер первого тяжелого веса Алексей Папин и другие. Глава РМК Игорь Алтушкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, исполнительный директор «RCC Boxing promotions» Алексей Титов, руководитель компании «Сима Лэнд» Андрей Симановский, звезда смешанных единоборств Иван Штырков. Стоит отметить, что предыдущий турнир РМК «Бои в клетке», элита проигнорировала, не осознав значимости события.

Главной звездой был известный российский режиссер и ценитель бокса Никита Михалков, который появился в зале в сопровождении охраны, а потом сел поближе к углу ринга. Михалков в течение вечера активно фотографировался с гостями VIP-зоны, прижимая их к груди. Обниматься к Михалкову подошел и Евгений Куйвашев, правда, после этого он сел в другой части зала. По количеству сэлфи за вечер Михалкова переплюнул только Иван Штырков, который, едва выходил из VIP-зоны, попадал в очередь из желающих с ним сфотографироваться.

Череду титульных поединков открыл Юрий Кашинский, который отправил своего соперника американца Александра Сандса в нокаут уже в начале второго раунда. Таким образом, Кашинский защитил свой титул WBO Oriental и провел самый быстрый поединок на этом турнире.

Никита Михалков с большим интересом наблюдал за происходящим на ринге Фото: Дарья Попова © URA.RU

Затем на ринге появились екатеринбуржец Евгений «Счастливчик Гилмор» Чупраков и аргентинец Пабло Охеда. Бой продлился все заявленные 10 раундов, победу единогласным решением судей одержал Чупраков, защитив свой титул WBO Intercontinental.

Следующий бой был с участием боксера РМК Магомеда Курбанова и японца Акинори Ватанабе. Курбанов, по прозвищу «Черный лев», появился на арене вместе с группой ребят, читающих рэп. Все они были одеты в футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью на груди «Март 2018», а на спине — «#Putinteam».

Уже к четвертому раунду японец заметно устал, но при этом умудрился даже подразнить «Черного Льва», изобразив что-то вроде «цыганочки», чем повеселил публику. Курбанов, тем временем, не отвлекался и продолжал методично наносить удары, то и дело попадая в голову сопернику. Восьмому раунду у Ватанабе образовалась такая гематома, что один глаз перестал открываться, и рефери остановил бой. Японец даже попытался воспротивиться этому решению, но судьи объявили победу Магомеда Курбанова. «Черный Лев» защитил свой титул WBO International и получил шанс побороться за титул чемпиона мира.

Десятираундовый бой за титулы WBO Intercontinental и WBA Asia — россиянина Павла Маликова и колумбийца Дейнера Беррио — получился самым напряженным. Соперники бились на равных, в 6-м раунде Маликов пошатнулся, но публика погнала его вперед, и он провел несколько удачных атак. Под конец поединка россиянин пропустил несколько сильных ударов соперника, упал, но быстро поднялся и продолжил бой.

Бой россиянина Маликова и колумбийца Беррио получился крайне напряженным Фото: Дарья Попова © URA.RU

Закончился поединок в углу ринга: несколько ударов нанес Маликов, а колумбиец толком ответить не успел, прозвучал гонг. Уже после этого Беррио задел россиянина, и соперников пришлось растаскивать судьям. Колумбиец уже из своего угла показал язык россиянину, а тот в ответ выбросил в воздух свою каппу. Однако потом Маликов подошел к сопернику и пожал ему руку, после чего судья объявили свое решение: с небольшим перевесом по очкам, раздельным решением судей победу одержал Павел Маликов.

Перед заключительным поединком Поветкина и Хаммера, который начался уже за полночь, в ДИВСе началось световое представление. Сначала на ринге появился мальчик, который демонстрировал «бой с тенью», а в это время на экране шло видео с рассказом о том, что борьба начинается с самого детства, а закончилось оно тем, что «тенью» был сам мальчик, а значит бороться нужно с самим собой.

Лейтмотивом боксерского шоу стало продвижение детского спорта: в мае 2018 года РМК планирует открыть Академию единоборств. Промо-ролик об академии периодически появлялся на больших экранах. Кроме того, перед каждым боем российские спортсмены рассказывали о том, как они пришли в бокс.

Новый смысл шоу придали слова тренера Александра Поветкина Ивана Кирпы. Он говорил о том, что бокс — это, как музыка. «В музыке — 7 нот, в боксе — 6 ударов. И боксер с тренером пишут свою симфонию в бою».

После этого с потолка спустились «медные плиты», на мультимедийных панелях показывали игру на музыкальных инструментах вперемешку с кадрами боев. А актер-боксер, окруженный специальным экраном, изображал бой — все удары сопровождались молниями или огнем. После этого эффектно появились главные герои вечера — Александр Поветкин и Кристиан Хаммер, которые должны были бы показать тот самый первоклассный бокс, который можно было бы назвать искусством. Но «боксерской симфонии не получилось».

1/7 Фото: Дарья Попова © URA.RU

Хаммер ушел в глухую оборону, Поветкин отчаянно пытался ее пробить, но первые несколько раундов его удары не всегда достигали цели. Хаммер по полной использовал свое преимущество в весе — он тяжелее россиянина на 15 килограмм — то и дело виснув всей массой на сопернике. Как потом рассказал «URA.RU» Иван Штырков, такие действия сильно изматывают, и сделать с этим практически ничего невозможно. Все — и зрители, и букмекеры, и эксперты — ждали от Поветкина красивой досрочной победы. Но Хаммер не собирался идти в бокс, он должен был выстоять этот бой, что он и сделал.

Зрители увлеченно следили за всеми боями Фото: Дарья Попова © URA.RU

Александр Поветкин продемонстрировал отличную функциональную готовность. В свои 38 лет он провел все 12 раундов на ринге в роли лидера. В итоге единогласным решением судей с солидным преимуществом победу одержал Александр Поветкин. Он защитил свои титулы чемпиона WBO International и WBA Intercontinental, и теперь ему предстоит бой с британским боксером Энтони Джошуа за титул суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBO. Таким образом, Александр Поветкин достойно провел бой после почти годичного забвения из-за допингового скандала, который разгорелся в прошлом году именно в Екатеринбурге.

Зрители расходились постепенно, обсуждая поединок: кто-то был рад, что увидел Поветкина, кто-то был раздосадован скучным поединком, кто-то определял для себя, какой бой был самым интересным, но говорили все. Боксерское шоу в Екатеринбурге удалось, вновь привлекло внимание элиты, теперь РМК осталось показать зрителям не только шоу, но и действительно красивый бокс, от которого невозможно будет оторваться.