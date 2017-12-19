В банке «Открытие» из-за санации ЦБ потерялись деньги вкладчиков

20:24 19 декабря 2017 0

Клиенты «Открытия» держали свои накопления в еврооблигациях банка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО из-за санации банка «Открытие» не могут вернуть свои вклады. Для возвращения денежных средств администрация банка отправляет своих клиентов на Кипр. Об этом 18 декабря «URA.RU» сообщила одна из клиентов банка Любовь Локтева.

В августе 2017 года Центробанк объявил о вхождении в капитал ФК «Открытие» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам жительницы Ханты-Мансийска, она долгое время копила денежные средства в долларах и после смерти своего мужа в 2015 году решила положить их в банк «Открытие» под проценты.

По словам женщины, администратор банка Татьяна Завьялова предложила ей выгодные условия вложения в систему «Евробонды» (еврооблигации банка) под 4,5 процента годовых, но разъяснений о том, как будут храниться ее деньги, дано не было.

«Девушка объяснила, что это выгодно и надежно, я согласилась и доверила им свои 50 тыс. долларов. Первое время все было хорошо, я получала прибыль. Однако осенью 2017 года я узнала о временной санации банка, и тут начались проблемы», — рассказывает агентству вкладчица.

Любовь Локтева утверждает, что ей позвонил представитель банка, который сообщил, что ее денежные средства ушли в счет погашения внутренних кредитов банка и она ничего не получит.

«Я сразу поехала в банк, чтобы вернуть свои сбережения, однако мне сообщили, что смогут отдать всего 1 млн 300 тысяч рублей. Это примерно 23 тыс. долларов. При этом я должна в письменном виде отказаться от остальных своих денег. Я была вынуждена обратиться к адвокату», — комментирует Любовь Локтева.

Также собеседница добавила, что множественные переписки с банком и просьбы повлиять на ситуацию результатов не дали. «Совершенно издевательски мне написали, что если я хочу вернуть свои деньги, то должна ехать за ними на Кипр, где находится управляющая компания, которая управляла моими ресурсами», — комментирует Локтева.

За своими сбережениями клиентов банка отправляют на Кипр Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

По мнению адвоката женщины Сергея Козельского, банк не имел права переводить денежные средства Локтевой за границу. «Действия банка незаконны. Заключение договора и распоряжение о переводе средств являются недействительными сделками, так как они заключены под влиянием заблуждения и обмана, истинные правовые последствия указанных сделок Локтева не осознавала», — комментирует адвокат Сергей Козельский.

Также Сергей Козельский добавил, что аналогичные сделки с банком заключили и другие жители Ханты-Мансийска, которые также теперь не могут вернуть себе свои деньги.

Получить комментарий банка «Открытие» на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе организации попросили направить официальный запрос и обещали прокомментировать ситуацию позже. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2017 года банк «Открытие» столкнулся с большим оттоком средств клиентов. Еще в начале июня АКРА присвоило «ФК Открытие» низкий рейтинг (ВВВ-), из-за чего банк не смог продолжать работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после того как рухнул банк «Югра», банк столкнулся с информационной атакой.

В результате в июне компании забрали из банка 106 млрд рублей, а в июле в общей сложности отток составил 621 млрд рублей. Из них 323 млрд рублей пришлось на средства компаний, еще 36 млрд рублей — на деньги граждан, а 263 млрд рублей — на депозиты других кредитных организаций.

В августе 2017 года Центробанк объявил о вхождении в капитал ФК «Открытие». В сообщении регулятора говорилось, что ЦБ станет основным инвестором.