Шувалов придумал как успокоить думу, «Сургутнефтегаз» и Комарову

10:44 20 декабря 2017 0

Сургутский мэр пытается спасти репутацию. Шувалову нужно оправдаться в глазах не только жителей, но и нефтяников и окружного правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутская мэрия пытается спасти свою репутацию. По данным источников, знакомых с ситуацией, до конца года команда Вадима Шувалова выступит с рядом громких заявлений, с помощью которых чиновники рассчитывают избавиться от нападок СМИ, а также убедить всех, что истинной целью действующей администрации экономической столицы ХМАО является не рейдерский захват коммуналки, а далеко идущие политические планы.

Первый шаг в рамках новой информационной политики уже сделан — мэр Сургута обратился в прокуратуру с заявлением о просьбе проверить своих же подчиненных, в том числе вице-мэра Алексея Жердева. Выходца из Костромы принято считать серым кардиналом и главным идеологом кадровых перестановок в МУПах Сургута и попыток их приватизации. Советник главы Сургута Александр Оверчук заявлял «URA.RU» — это реакция на публикации в местных СМИ, и проверка необходима для того, что сам глава города был уверен в кристальной честности сотрудников.

Советника мэра Александра Оверчука называют куратором новой информационной политики сургутских чиновников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«На наш взгляд, не всегда информация соответствовала действительности, поэтому проверка будет проводиться не ради упрека журналистам, а чтобы действительно выяснить, насколько законны действия сотрудников администрации», — комментировал Оверчук.

В местном медиасообществе уже появилось мнение, что результаты проверки могут использоваться для последующего давления на общественность, которая пытается противостоять спорным реформам. Как рассуждает на правах анонимности один из журналистов, чисто юридически городская прокуратура не найдет никаких нарушений в работе мэрии, однако факт передела муниципальной собственности в городе это не отменит.

«С большой долей вероятности, прокуратуре не удастся найти подтверждение фактам личной заинтересованности сотрудников администрации в тех или иных решениях, например, в том, что муниципальное РКЦ ЖКХ стало учредителем компании совместно с предприятием из Костромы. Нельзя исключать, что проверка станет аргументом для последующих судебных исков, но вряд ли Шувалов и Жердев понимают, что в этом случае репутационные риски у администрации намного выше, чем у СМИ. Мы ведь пишем далеко не про все, что нам известно», — считает сотрудник одного из изданий города, активно критикующего администрацию.

Проверкой занимается прокуратура Сургута, но окружное руководство ведомства отслеживает ситуацию с мэрией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По версии источников в мэрии, проверка прокуратуры нужна в первую очередь для успокоения общественности, именно поэтому чиновники попросили надзорное ведомство завершить ее до итоговой пресс-конференции Вадима Шувалова. «Традиционно пресс-конференция мэра Сургута использовалась для громких заявлений. Введение института сити-менеджмента, ликвидация структур в администрации. В этот раз будет много вопросов по приватизации МУПов, по участию компаний из Костромы (оттуда приехал замглавы Жердев — ред) в муниципальных контрактах, по хлебозаводу и ОМОНу. Если будут готовы результаты проверки — это даст возможность аргументировано ответить журналистам», — говорит источник в администрации.

По версии инсайдера, в мэрии подготовили заявление и для городской думы, которая ранее не дала приватизировать ряд муниципальных предприятий. Выступить перед депутатами планировали в середине декабря, но в итоге общение между чиновниками и народными избранниками отложили на конец месяца. По неофициальным данным, в команде Шувалова намерены переложить ответственность на происходящее с хлебозаводом на старую команду администрации.

«Насколько мне известно, будет заявление, что проверки на хлебозаводе начались еще при Дмитрии Попове, а сейчас сотрудники администрации просто работают по уже выявленным ранее фактам нарушений. Там же расскажут про высокие доходы директора хлебозавода Сергея Пустозерова, у которого якобы зарплата выше, чем у мэра», — говорит инсайдер.

Мэрия Шувалова хочет переложить ответственность на старую команду администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник из старой администрации опровергает, что до Шувалова в работе хлебозавода выявлялись хоть какие-то серьезные нарушения. «Проверки были, но только плановые, и никаких нарушений не было. Дмитрий Валерьевич с уважением относится к Сергею Пустозерову, и уж точно бы сразу постарался разобраться. Надо понимать, что многие сотрудники администрации, хоть и уехали, но выступят в СМИ, поскольку это явный переход на личности», — считает собеседник.

Отдельное внимание, по версии источников, планируется уделить взаимодействию с окружными властями и градообразующим предприятием «Сургутнефтегаз», который принято считать одним из ключевых противников рейдерского захвата сургутской коммуналки. Согласно этой гипотезе, руководство «Сургутнефтегаза» будут убеждать, что команда Шувалова преследует исключительно политические цели. Также будет предпринята попытка договориться о перемирии до конца весны 2018-го года, чтобы конфликт элит не отразился на избирательной кампании и итогах голосования на выборах президента в крупнейшем городе Югры.

Согласно этой версии, Вадим Шувалов также в ближайшее время начнет позиционирование Алексея Жердева как своего преемника, и даже якобы представит его, как кандидата в правительство ХМАО, либо соседних регионов. Это же должно, по мнению источника в мэрии, положительно сказаться на отношениях между мэрией и региональными властями, где уже обратили внимание на странные планы администрации по приватизации — политические амбиции, считает инсайдер, более понятны «Белому дому», чем подозрения в коррупции.

По данным источников в мэрии, одним из ответственных за новую кампанию мэрии является Игорь Гусев, в сентябре возглавивший отдел по работе со СМИ. Гусев работает в администрации еще со времен Сидорова и у него репутация человека, способного справиться с медиакризисом мэрии. Инсайдер отмечает, что на фоне новой кампании усилился советник Александр Оверчук — он якобы примет участие в переговорах с «Сургутнефтегазом».

В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что руководство ведомства отслеживает ситуацию с проверкой в администрации Сургута, инициированной мэром Вадимом Шуваловым.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте принято считать, что действующая команда Шувалова преследует корыстные интересы. В частности, говорится о переделе городской коммунальной инфраструктуры с последующей приватизацией муниципальных активов. Скандалом также обернулась попытка продажи городского хлебозавода — после того, как депутаты отказали чиновникам в приватизации МУПа, там начались бесконечные проверки. Сотрудники предприятия обратились в декабре с открытым письмом в адрес мэра, где просят защитить хлебозавод. Также добавим, по одной из главных версий, в роли сдерживающих администрацию факторов выступают представители старой элиты и руководство «Сургутнефтегаза», а также депутаты местной думы.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.