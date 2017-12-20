Свердловскую федерацию художественной гимнастики возглавит генерал

10:42 20 декабря 2017 0

Проблемы свердловской федерации художественной гимнастики уже готовы донести до вице-премьера Виталия Мутко (слева) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В свердловском спорте очередной громкий скандал с коварной политической подоплекой. Областные гимнасты сорвали выборы нового президента своей профессиональной федерации из-за отказа принимать заявившихся на должность кандидатов. Большинство собравшихся на очередную конференцию не смогли представить, как во главе их организации встанет отставной военный генерал или депутат Екатеринбургской гордумы.

Ирина Зильбер так хорошо работала четыре года в качестве президента федерации, что ее не хотят отпускать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Конференция Федерации художественной гимнастики Свердловской области состоялась в понедельник, 18 декабря, на пятом этаже офисного здания на Малышева, 101 (здесь располагается министерство спорта Свердловской области). Главным вопросом здесь стали выборы нового президента, который должен сменить проработавшую четыре года олимпийскую чемпионку Ирину Зильбер.

Последняя, предложила себе на замену более, чем неожиданного претендента: экс-заместителя командующего ПУрВО и бывшего главы Дирекции по охране государственных охотничьих заказников и животных — генерал-лейтенанта Алексея Жирова. До самой Ирины Зильбер и до ее кандидата сегодня дозвониться не удалось. Жиров хорошо известен читателям «URA.RU», как инициатор скандального дела о «браконьерстве» с участием экс-депутата Госдумы Владимира Таскаева в 2013 году.

«Генерал со многими дружит, сами понимаете, у него в госзаказники много важного народа из тех, кто охотится, заглядывало. [Вице-губернатор Азат] Салихов, [депутат Заксобрания Альберт] Абзалов у нас, например, охоту любят. Так что не исключу, что федерация художественной гимнастики — просто очередной трамплин, с которого генерал потом хотел уйти наверх», — поделился предположением осведомленный член свердловского правительства.

Так или иначе, но специфичное реноме кандидата Жирова сразу после конференции породило шутки у воспитанников областной федерации.

«Если генерал Жиров станет тут главным, то ждем новых дисциплин — уворачивание от снаряда, наложение шины лентой.

А может его просто привлекло к нам одно лишь название — «булава» (название спортивного снаряда и баллистической ракеты)», — поделилась с «URA.RU» родительница юной гимнастки.

Генерал Алексей Жиров — добрый знакомый влиятельных свердловчан и один из кандидатов в президенты ФХГ

На Жирове, однако, сюрпризы для участников конференции не закончились, поскольку бывший президент федерации (до 2014 года) Наталья Бурдейная альтернативой военному предложила свою кандидатуру — депутата Екатеринбургской гордумы Григория Вихарева. Две племянницы последнего занимаются художественной гимнастикой, хотя сам он пока не в курсе, в каких муниципалитетах данное направление тренировок развивается активнее всего.

Чиновники, знающие перипетии выборов тут же предположили, что депутат преследует вполне понятные политические цели. «Федерацию художественной гимнастики использовали на губернаторских выборах (в сентябре 2017 года): и кубок губернатора провели и сколько-то млн рублей на строительство Дворца по этому виду [спорта] заложили в бюджет. У Вихарева выборы [в сентябре 2018 года]. Сейчас депутат получит федерацию, а потом скажет: „Хотите денег? Тогда знаете за кого голосовать“», — делятся опасениями бывалые аппаратчики.

Сам Вихарев, впрочем, такой вариант развития событий категорически опроверг. «Я двумя руками за развитие спорта и тем более такого мощного и классного, как художественная гимнастика. Цель простая — повысить качество тренировочного процесса и привлечь в федерацию средства инвесторов. Там бюджет обидно копеечный по году и родители платят за детей во всем, а это все должна взять на себя федерация. Я молодой политик, имеющий связи с бизнес-структурами и намерен всему этому развитию поспособствовать», — пояснил «URA.RU» свои мотивацию депутат.

Обсуждение обеих кандидатур, как рассказывают очевидцы, оказалось настолько бурным, что собравшиеся так и не смогли прийти к единому мнению. «В списках членов федерации каким-то непонятным образом оказалось два десятка человек, которых не знает вообще никто. Чьими стараниями они туда попали — вопрос. Но даже они не помогли отстоять ни одну из кандидатур и голосование свернули», — рассказал «URA.RU» перипетии прошедших выборов участник конференции.

Президентство в федерации Григорию Вихареву нужно только для того, чтобы принести туда деньги и развивать спорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поддерживающие позицию Зильбер отмечают, что одной из наиболее активных участниц споров стала бывшая гимнастка (олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях), ныне директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. «Дама из „молодежки“ выступала больше остальных. Хотя именно родители и тренеры максимально заинтересованы в новом хорошем президенте, а не в генерале или депутате. Ей вроде тоже предлагают пост в федерации — может быть она себе так путь расчищает на это кресло?», — поделилась одна из собеседниц агентства, также принимавшая участие в конференции.

Сама Глацких призналась «URA.RU», что получила предложение возглавить областную федерацию художественной гимнастики, но не уверена, что сможет заняться этим. «Я попросила юристов выяснить на всякий случай возможность для меня, но пока не уверена, что времени хватит», — лаконично пояснила чиновница.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в скандале участия не принимал — сразу после приветственной речи участникам конференции он покинул мероприятие. Тем не менее, чиновник предполагает, что споры вокруг неприятных воспитанникам кандидатов вполне могут вылиться в сохранение прежнего президента — эффективного и достойного. «Ирина Зильбер — провела огромную работу и предложила замену, с обязательствами быть рядом и помогать. Однако появилась конъюнктура в виде неожиданно зашедшего на „красоту“ политика, с ходу пообещавшего ряду дам пожизненное содержание. Думаю, что Зильбер остается — время есть»

В следующий раз представители федерации художественной гимнастики попробуют собраться для выборов нового президента 10 января 2018 года. «URA.RU» будет следить за развитием событий.