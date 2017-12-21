Кремль назовет коллегам Серебренникова новые условия сотрудничества

В четверг, 21 декабря, в Кремле состоится заседание президентского совета по культуре и искусству, на котором театральные деятели поднимут вопрос о последствиях дела режиссера Кирилла Серебренникова. Расследование растраты 68 млн рублей его «Седьмой студией» создало опасный прецедент: посадить могут каждого, убеждены деятели искусства, поскольку система финансирования театров не учитывает их творческую специфику.
Союз театральных деятелей подготовил ряд предложений для властей, которые должны изменить критерии оценки эффективности театров. Ожидается, что в ходе заседания в Кремле их представит глава СТД Александр Калягин (во время подготовки материала режиссер оказался недоступен для комментария, но свою позицию он обнародовал в понедельник в авторской колонке в газете «Коммерсант»).
Как рассказал источник агентства, в основу выступления Калягина войдет аналитическая записка, подготовленная рабочей группой СТД. Главный посыл будет состоять в том, что российские законы стремятся оценить работу деятелей искусства по тем же принципам, что и другие сферы госуслуг. По информации «URA.RU», по итогам заседания документ с предложениями будет передан профильному кремлевскому управлению, которое вместе с правительством должны будут разработать поправки в соответствующие законы. Возможно даже принятие новой редакции закона «О культуре».
В документе, подготовленном СТД, говорится: «Творческая деятельность — это труд особого рода, это уникальный интеллектуальный, если не сказать интимный процесс, не поддающийся нормированию».
Авторы аналитической записки, адресованной администрации президента, настаивают ну том, что «вдохновение не приходит по графику, а творческие трудозатраты зависят от таланта, настроя, созвучия внутри творческого коллектива, задач, которые ставит его художественный руководитель». Предложения СТД полностью изложены на официальном сайте союза. Там также опубликована статья Калягина, в которой он приводит пример существующего в законодательстве казуса. Он цитирует нормативный документ, который называется «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств»:
«Пейзажная живопись. Небо: — ясное — день и ночь 0,2 часа за 1 кв. М; — облачное, с просветами свода — туманы 0,3 часа за 1 кв. М; — грозовое, с характерными особенностями туч 0,4 часа за 1 кв. М; — особо сложное грозовое небо 0,8 часа за 1 кв. М». «Согласитесь, нелепость на нелепости», — резюмирует Калягин.
Главу СТД считают главным защитником театра в современной России: ему удается гасить конфликты с Министерством культуры, вести диалог с администрацией президента, поддерживать контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой подтвердил агентству, что повестка заседания коснется именно этой темы: «Диалог государства с деятелями культуры не прекращался [из-за дела Серебренникова]. В четверг, 21 декабря, речь пойдет в первую очередь о вопросах законодательства — в частности, как сделать так, чтобы к культуре был не общий, а особый подход, учитывающий специфику этой сферы. Именно об этом сегодня говорят многие заметные представители отрасли».
«Мы надеемся, что Калягин пролоббирует наши интересы, в том числе и разделение творческой и хозяйственной деятельности. Так, чтобы „эффективные менеджеры“ и „директора“ перестали влиять на творческий процесс, и мы не находились под угрозой уголовной ответственности за экономическую часть, в которой мы вообще не разбираемся и разбираться не должны», — рассказал «URA.RU» режиссер-постановщик одного столичного театра.
По его словам, дело Кирилла Серебренникова стало показательным по уровню абсурдности: «Софью Апфельбаум фактически посадили за то, что она выполняла распоряжение правительства России — перечислила грант „Седьмой студии“. После этого страшно стало всем и каждому». Напомним, что Апфельбаум стала пятой фигуранткой по делу «Седьмой студии». Она отвечала за перевод субсидии в размере 214 млн рублей, выделенной правительством через Минкульт.
Дело Серебренникова показало, что государство само установило правила, которые невозможно соблюдать, и само за это карает, уверен член Совета при президенте по культуре и искусству, литературовед Александр Архангельский. «Скандал, безусловно, дал старт дискуссии вокруг этой проблемы», — резюмировал он, отказавшись от более подробных комментариев: «Если у меня будет возможность, то в ходе заседания совета я подробно изложу свою позицию».
Свое мнение пообещал высказать и другой член президиума совета, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров: «Очевидно, что назрела необходимость создания какой-то понятной системы взаимоотношений государства и культуры. А то нас вроде и советская система, вроде и не советская, вроде рыночная, а вроде и не рыночная. Что-то посередине. Отсюда — и многие проблемы».
Государство нуждается в искусстве, ровно также и искусство нуждается в господдержке, поэтому следует продолжать совместную работу, считает член совета при президенте по культуре и искусству, председатель Центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Галина Маланичева: «Культура — это ведь не сфера услуг, это один из фундаментов государства, однако сегодня отрасль переживает тяжелые времена. Нашей культуре уделяется внимания гораздо меньше, чем, к примеру, жилищно-коммунальному хозяйству. Это серьезная проблема, которая назрела уже очень давно. Очевидно, что необходима серьезная перестройка, государству требуется взвешенная культурная политика, в разработке которой должны принимать участие различные группы. Очень хочется надеяться, что президент Владимир Путин прислушается к нам».
Предстоящий совет может помочь преодолеть имиджевые потери театральной сферы, высказал свою надежду «URA.RU» художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров: «Вы же знаете нашу печальную традицию — происходит какой-то скандал, неприятности с бюджетом, а проецируется автоматически на всю отрасль. Сейчас представители культуры оказались в таком положении, что вынуждены оправдываться, отвечать на различные возмутительные выпады. Поэтому я очень надеюсь, что отношения государства со сферой культуры будут переформатированы».
По данным ВЦИОМ, о задержании режиссера Серебренникова по обвинению в растрате слышали 62% россиян, но о подробностях дела известно только 12%.
Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Ранее Серебренников заявил, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны. Он находится под домашним арестом до 19 января. Также оставлены под домашним арестом бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Еще один фигурант уголовного дела, генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, находится под стражей. Продюсер проекта Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск.