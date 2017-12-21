Кремль назовет коллегам Серебренникова новые условия сотрудничества

01:36 21 декабря 2017 0

В четверг пройдет очередное заседание Совета при Президенте по культуре и искусству, на котором будут искать компромисс Фото: пресс-служба президента РФ

В четверг, 21 декабря, в Кремле состоится заседание президентского совета по культуре и искусству, на котором театральные деятели поднимут вопрос о последствиях дела режиссера Кирилла Серебренникова. Расследование растраты 68 млн рублей его «Седьмой студией» создало опасный прецедент: посадить могут каждого, убеждены деятели искусства, поскольку система финансирования театров не учитывает их творческую специфику.

Режиссер Кирилл Серебренников, оказавшись в суде, произвел неизгладимое впечатление на коллег по цеху Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Союз театральных деятелей подготовил ряд предложений для властей, которые должны изменить критерии оценки эффективности театров. Ожидается, что в ходе заседания в Кремле их представит глава СТД Александр Калягин (во время подготовки материала режиссер оказался недоступен для комментария, но свою позицию он обнародовал в понедельник в авторской колонке в газете «Коммерсант»).

Как рассказал источник агентства, в основу выступления Калягина войдет аналитическая записка, подготовленная рабочей группой СТД. Главный посыл будет состоять в том, что российские законы стремятся оценить работу деятелей искусства по тем же принципам, что и другие сферы госуслуг. По информации «URA.RU», по итогам заседания документ с предложениями будет передан профильному кремлевскому управлению, которое вместе с правительством должны будут разработать поправки в соответствующие законы. Возможно даже принятие новой редакции закона «О культуре».

В документе, подготовленном СТД, говорится: «Творческая деятельность — это труд особого рода, это уникальный интеллектуальный, если не сказать интимный процесс, не поддающийся нормированию».

Глава СТД Александр Калягин готовит выступление на президентском совете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авторы аналитической записки, адресованной администрации президента, настаивают ну том, что «вдохновение не приходит по графику, а творческие трудозатраты зависят от таланта, настроя, созвучия внутри творческого коллектива, задач, которые ставит его художественный руководитель». Предложения СТД полностью изложены на официальном сайте союза. Там также опубликована статья Калягина, в которой он приводит пример существующего в законодательстве казуса. Он цитирует нормативный документ, который называется «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств»:

«Пейзажная живопись. Небо: — ясное — день и ночь 0,2 часа за 1 кв. М; — облачное, с просветами свода — туманы 0,3 часа за 1 кв. М; — грозовое, с характерными особенностями туч 0,4 часа за 1 кв. М; — особо сложное грозовое небо 0,8 часа за 1 кв. М». «Согласитесь, нелепость на нелепости», — резюмирует Калягин.

Главу СТД считают главным защитником театра в современной России: ему удается гасить конфликты с Министерством культуры, вести диалог с администрацией президента, поддерживать контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Театральные деятели верят в помощь советника президента по культуре Владимира Толстого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой подтвердил агентству, что повестка заседания коснется именно этой темы: «Диалог государства с деятелями культуры не прекращался [из-за дела Серебренникова]. В четверг, 21 декабря, речь пойдет в первую очередь о вопросах законодательства — в частности, как сделать так, чтобы к культуре был не общий, а особый подход, учитывающий специфику этой сферы. Именно об этом сегодня говорят многие заметные представители отрасли».

«Мы надеемся, что Калягин пролоббирует наши интересы, в том числе и разделение творческой и хозяйственной деятельности. Так, чтобы „эффективные менеджеры“ и „директора“ перестали влиять на творческий процесс, и мы не находились под угрозой уголовной ответственности за экономическую часть, в которой мы вообще не разбираемся и разбираться не должны», — рассказал «URA.RU» режиссер-постановщик одного столичного театра.

По его словам, дело Кирилла Серебренникова стало показательным по уровню абсурдности: «Софью Апфельбаум фактически посадили за то, что она выполняла распоряжение правительства России — перечислила грант „Седьмой студии“. После этого страшно стало всем и каждому». Напомним, что Апфельбаум стала пятой фигуранткой по делу «Седьмой студии». Она отвечала за перевод субсидии в размере 214 млн рублей, выделенной правительством через Минкульт.

Член президентского совета по культуре, литературовед Александр Архангельский также вступится за театры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дело Серебренникова показало, что государство само установило правила, которые невозможно соблюдать, и само за это карает, уверен член Совета при президенте по культуре и искусству, литературовед Александр Архангельский. «Скандал, безусловно, дал старт дискуссии вокруг этой проблемы», — резюмировал он, отказавшись от более подробных комментариев: «Если у меня будет возможность, то в ходе заседания совета я подробно изложу свою позицию».

Свое мнение пообещал высказать и другой член президиума совета, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров: «Очевидно, что назрела необходимость создания какой-то понятной системы взаимоотношений государства и культуры. А то нас вроде и советская система, вроде и не советская, вроде рыночная, а вроде и не рыночная. Что-то посередине. Отсюда — и многие проблемы».

Государство нуждается в искусстве, ровно также и искусство нуждается в господдержке, поэтому следует продолжать совместную работу, считает член совета при президенте по культуре и искусству, председатель Центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Галина Маланичева: «Культура — это ведь не сфера услуг, это один из фундаментов государства, однако сегодня отрасль переживает тяжелые времена. Нашей культуре уделяется внимания гораздо меньше, чем, к примеру, жилищно-коммунальному хозяйству. Это серьезная проблема, которая назрела уже очень давно. Очевидно, что необходима серьезная перестройка, государству требуется взвешенная культурная политика, в разработке которой должны принимать участие различные группы. Очень хочется надеяться, что президент Владимир Путин прислушается к нам».

Режиссер Карен Шахназаров говорит, что нужна понятная система взаимоотношений государства и культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предстоящий совет может помочь преодолеть имиджевые потери театральной сферы, высказал свою надежду «URA.RU» художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров: «Вы же знаете нашу печальную традицию — происходит какой-то скандал, неприятности с бюджетом, а проецируется автоматически на всю отрасль. Сейчас представители культуры оказались в таком положении, что вынуждены оправдываться, отвечать на различные возмутительные выпады. Поэтому я очень надеюсь, что отношения государства со сферой культуры будут переформатированы».

По данным ВЦИОМ, о задержании режиссера Серебренникова по обвинению в растрате слышали 62% россиян, но о подробностях дела известно только 12%.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Ранее Серебренников заявил, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны. Он находится под домашним арестом до 19 января. Также оставлены под домашним арестом бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Еще один фигурант уголовного дела, генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, находится под стражей. Продюсер проекта Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск.