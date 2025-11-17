Логотип РИА URA.RU
В ЕК предложили после СВО разместить украинских военных у границ России

17 ноября 2025 в 20:13
Еврокомиссар предложил разместить ВСУ в Европе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил с предложением разместить украинских военных в приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта. Об этом он заявил конференции по обороне в Литве.

«Будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того как на Украине установится мир была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона», — заявил еврокомиссар, предложив размещение ВСУ в Европе в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности. Он также поставил «риторический» вопрос о возможности размещения в Литве украинского батальона вблизи постоянной немецкой бригады с последующей его ротацией.

При этом Кубилюс вновь озвучил тезис о якобы имеющихся у России планах напасть на ЕС в ближайшие годы. В то же время в России говорят о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ и выражают обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Но в Германии опять высказались о возможности военного конфликта. С неутешительным заявлением выступил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус. Как в России отреагировали на заявление министра обороны Германии — в материале URA.RU.

