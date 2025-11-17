Фон дер Ляйен считает, что СВО закончится в 2026 году

Фон дер Ляйен рассказала когда закончится конфликт на Украине Фото: Официальный сайт Европарламента

Конфликт на Украине может завершиться в конце 2026 года. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам Европейского союза (ЕС).

«При условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами, — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — говорится в письме фон дер Ляйен, копию которого имеет «Европейская правда». Глава ЕК ссылается на предварительные прогнозы Международного валютного фонда.

Урсула фон дер Ляйен также обозначила четыре параметра предоставления помощи Киеву. По ее мнению, средства следует выделить в начале второго квартала 2026 года, при этом новая финансовая помощь не должна создавать дополнительной фискальной нагрузки и должна быть достаточно гибкой. Кроме того, председатель ЕК подчеркнула, что бремя финансовой помощи необходимо распределить между союзниками Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может урегулировать украинский конфликт за несколько месяцев. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Россия уже находится на пути к миру. Он уточнил, что боевые действия будут прекращены в течение ближайшего года.