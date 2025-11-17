Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Макроновское безумие: военэксперт оценил «историческое соглашение» Макрона и Зеленского

Дандыкин: соглашение Макрона и Зеленского об истребителях — безумие
17 ноября 2025 в 20:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эммануэль Макрон подписал соглашение о поставках сотни истребителей Rafale

Эммануэль Макрон подписал соглашение о поставках сотни истребителей Rafale

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Подписанное Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение о поставках сотни истребителей Rafale — это безумие. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это макроновское безумие, если он действительно передаст Украине Rafale. Вполне себе сбиваемый самолет, но гораздо серьезнее, чем F-16 и Mirage. Rafale — это гордость Франции», — заявил Дандыкин. Его слова передает Lenta.ru

По его словам, Rafale — это современные боевые самолеты, которые можно отнести к четвертому, а по некоторым характеристикам, и к пятому поколению. Эксперт добавил, что сам факт такого решения стал для него неожиданностью.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое уже называют историческим. Украина планирует закупить у Франции 100 истребителей Rafale, которые были приняты на вооружение ВМС страны более 20 лет назад.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал