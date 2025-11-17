Макроновское безумие: военэксперт оценил «историческое соглашение» Макрона и Зеленского

Эммануэль Макрон подписал соглашение о поставках сотни истребителей Rafale Фото: Официальный сайт Президента РФ

Подписанное Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение о поставках сотни истребителей Rafale — это безумие. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это макроновское безумие, если он действительно передаст Украине Rafale. Вполне себе сбиваемый самолет, но гораздо серьезнее, чем F-16 и Mirage. Rafale — это гордость Франции», — заявил Дандыкин. Его слова передает Lenta.ru.

По его словам, Rafale — это современные боевые самолеты, которые можно отнести к четвертому, а по некоторым характеристикам, и к пятому поколению. Эксперт добавил, что сам факт такого решения стал для него неожиданностью.

