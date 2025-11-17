Россия не даст США закрыть стратегически важный выход в Азию

У Ирана не только договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией, но и соглашение о свободной торговли с ЕАЭС Фото: Астахов Дмитрий/ТАСС

Россия и Иран будут искать возможности реализовать проект транспортного коридора «Север — Юг», несмотря на усиление западных санкций против Тегерана. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с иранским вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом на полях Совета глав правительств ШОС 17 ноября подчеркнул роль маршрута в укреплении логистической связанности Евразии. Коридор стратегически важен для обеих стран, но Москве, чтобы включиться в его развитие, нужен кратный рост товарооборота с Ираном, отмечают эксперты.

«Мы выступаем за укрепление российско-иранских отношений, которые основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. 2 октября вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в январе этого года в Москве. Задача наших правительств — обеспечить исполнение решений, которые были приняты на высшем уровне», — подчеркнул Мишустин.

Запад ужесточил санкции против Ирана, вышедшего из сделки по ядерной программе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается успешно, отметил глава правительства. Он акцентировал внимание на том, что в мае начало действовать соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном от 25 декабря 2023 года, реализация которого позволит увеличить товарооборот и диверсифицировать структуру взаимной торговли.

Продолжение после рекламы

«В транспортной сфере мы уделяем особое внимание развитию международного коридора “Север — Юг”. Этот стратегический маршрут играет важную роль в укреплении связанности Евразийского региона», — сказал Мишустин.

Премьер также выразил заинтересованность России в развитии гуманитарного сотрудничества с Ираном. Он уточнил, что в российских вузах учится 9,5 тысячи иранских студентов. Страны укрепляют взаимодействие в области науки, культуры, спорта и туризма.

Вице-президент Ирана Ареф отметил большой потенциал ШОС, БРИКС и ЕАЭС Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Ареф поблагодарил Мишустина за поддержку, которую Москва оказывает Тегерану на международной арене. В частности, на фоне механизма разрешения споров «снэпбэк» — рычага давления на Иран в виде возвращения санкций ООН, чтобы мотивировать его исполнить обязательства по ядерной сделке. Также вице-президент подчеркнул важность сотрудничества с РФ на международных площадках.

«БРИКС, ШОС и Евразийский экономический союз считаются международными союзами, которые имеют большой потенциал. И работа в рамках этих объединений может ускорить наше движение вперед и укрепить наши связи. Наши отношения в двустороннем формате в разных сферах развиваются. Мы считаем, что отношения между нашими странами, несмотря на хороший уровень экономического партнерства, имеют еще потенциал, и мы можем двигаться вперед», — добавил Ареф.

Коридор «Север — Юг» укрепит транспортную связанность Евразии, заявил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И Россия, и Иран находятся в геополитическом противостоянии с Западом и сталкиваются с санкционным давлением, поэтому для обеих стран стратегически важно налаживать торговые связи и выстраивать логистические маршруты, которые усилят их роль в Евразии. При этом именно санкции пока затрудняют реализацию таких совместных проектов, в числе которых транспортный коридор «Север — Юг», объяснил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Год назад перспектив у этого проекта было больше. Он рассматривался, когда предполагалось, что Иран договорится с США, и санкции в отношении его будут ослаблены. Сейчас ситуация изменилась, после отказа Тегерана свернуть ядерную программу санкционное давление на него возобновилось по самому жесткому сценарию. Проект транспортного коридора требует больших капиталовложений, и Ирану теперь будет сложно их привлечь», — комментирует эксперт.

Для России вложения в проект будут оправданы, если странам удастся кратно, до десятков миллионов тонн увеличить грузопоток через этот коридор — в Иран и через него, продолжает Косой.

Продолжение после рекламы

Договор о всеобъемлющем партнерстве и создание свободной экономической зоны откроют новые возможности для расширения торговых связей и роста товарооборота, полагает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин. Дальше вопрос за конкретными сделками, и здесь, по словам эксперта, уже все не так просто.