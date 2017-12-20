В Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге предновогодние провокации

21:49 20 декабря 2017 0

Политический последствий у выдвижения Навального нет, только проблемы большим городам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех городах Большого Урала в воскресенье, 24 декабря, пройдут акции, которые могут превратиться в массовые беспорядки и быть жестко пресечены полицией. Накануне в избирательные комиссии Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края поступили уведомления от сторонников блогера Алексея Навального. В сообщениях указывается, что 24 декабря в центрах Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Перми пройдут собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. Такие же уведомления поданы еще в 16 крупных городах.

«Для того, чтобы собрание инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты признали состоявшимся, требуется чтобы в нем приняли участие не менее 500 человек. Это должны быть жители региона, на территории которого проходит собрание, старше 18 лет», — пояснили «URA.RU» в избиркоме Челябинской области.

Руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов заявил корреспонденту «URA.RU», что собрание не является публичным мероприятием, поэтому разрешение или согласование с властями на его проведение не требуется. «Мы в установленном порядке уведомили облизбирком, от комиссии на собрании будет присутствовать представитель. Это подтверждает соответствие закону всей процедуры», — сказал собеседник. В аккаунтах представителей Навального на местах, также указано, что уведомлять власти не требуется.

Представители Навального заявляют массовые акции, которые точно не позволяет закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между тем собрания хотят провести на открытом воздухе и на общественных территориях. А это, как пояснили «URA.RU» юристы, уже попадает под закон о массовых мероприятиях, и ставить власть в известность надо. Хотя бы для того, что мэрия или другой орган власти уведомили о предстоящем событии полицию для обеспечения безопасности. «Если они собираются не менее 500 человек собрать. Взрослых, а не подростков, это уже массовое мероприятие!», — пояснил юрист. Он также уточнил, что все 500 человек должны прийти с паспортами. Необходимо и присутствие нотариуса.

В администрации губернатора Свердловской области не смогли уточнить «URA.RU», поступала ли заявка на проведение подобного мероприятия в региональное министерство общественной безопасности, которое отвечает за согласование любых массовых акций.

В администрации Тюмени «URA.RU» сообщили, что уведомлении на проведение собраний сторонников Навального не поступало.

В Челябинске же, вопреки заверениям Алексея Табалова, местные активисты предприняли попытку договориться с властями. «Представители штаба Навального к нам приходили, — сообщил „URA.RU“ источник в мэрии Челябинска. — Заявили об акции на две тысячи человек на Алом поле. Это по закону, если в акции участвует более 100 человек. Мы им предложили выбрать другую площадку. Ушли и больше не появлялись».

В случае проведения анонсированных акций они будут считаться незаконными и пресекаться в соответствии с законодательством, что может создать проблемы в напряженном предновогоднем трафике крупных городов. При этом политические последствия подобных встреч с точки зрения выдвижения кандидата отсутствуют. По закону о выборах президента РФ, инициативная группа после проведения собрания может обратиться в один из региональных избиркомов или в ЦИК РФ. Подавать одновременно в комиссии субъектов РФ, где проходили собрания или в ЦИК РФ, нельзя.

Навальный отработал тактику несогласуемых митингов в Москве, но эксперты считают ее неэффективной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Алексей Навальный будет 24 декабря в Москве. В 7 утра у него запланирована встреча с членами инициативной группы по его выдвижению: они соберутся в одном из гольф-клубов столичного Серебряного бора. Это мероприятие, впрочем, также не будет иметь последствий. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно заявляла, что наличие у Алексея Навального судимостей по делу о хищениях в «Кировлесе» не позволяет ему баллотироваться в президенты.

Собрания на улицах крупных городов — попытка обратить на себя внимание, покачать «протестную лодку» и не исчезать из повестки, считает политтехнолог Сергей Клесун: «Это как с инициативой Алексея Табалова провести референдум, заранее понимая, что идея обречена на провал».

По схожей схеме активисты Навального работали в Москве еще несколько лет назад, уверяет глава ЭИСИ Андрей Шутов: «Такая тактика не привела ни к чему существенному, как и все то, что делает данная группа людей. Эффект был абсолютно нулевой. Но другое дело, нужно соблюдать закон. Если это нарушает закон, то нужно реагировать. Цель Навального и всех тех, кто его окружает и Запада, который через него работает — раскачать ситуацию и попробовать что-то там половить в мутной воде».