{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
07:39  18 октября 2017 0

Вопрос об участии Навального в выборах президента России в 2018 году решен окончательно

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Наличие судимости еще 10 лет будет мешать лидеру российской оппозицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Блогер Алексей Навальный не примет участия в выборах президента России в 2018 году, как и прогнозировалось экспертами еще в начале этого года. Обсуждение его гипотетического участия, связанное с публичной активностью блогера, открытием его штабов в регионах, проведением различных акций протеста, было одним из самых интересных споров в российской политике.

О завершении дискуссии сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на собственные источники. Как напоминает «Национальная служба новостей», основной причиной для этого стало наличие судимости у оппозиционера — в 2013 году он был признан виновным по делу «Кировлеса» и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Как ранее заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, теперь Алексей Навальный сможет баллотироваться лишь через 10 лет после погашения судимости — то есть не ранее 2028 года. Накануне справедливость российского судебного решения подтвердил Европейский суд по правам человека. Эксперты указывали, что это решение было принято несмотря на необычную для ЕСПЧ лояльность к заявителю: Навального презентовали, как лидера российской оппозиции, и его жалобу на вердикт рассматривали без привычного многолетнего ожидания, уточняет «Русская планета».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров