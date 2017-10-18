07:39 18 октября 2017 0

Наличие судимости еще 10 лет будет мешать лидеру российской оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Алексей Навальный не примет участия в выборах президента России в 2018 году, как и прогнозировалось экспертами еще в начале этого года. Обсуждение его гипотетического участия, связанное с публичной активностью блогера, открытием его штабов в регионах, проведением различных акций протеста, было одним из самых интересных споров в российской политике.

О завершении дискуссии сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на собственные источники. Как напоминает «Национальная служба новостей», основной причиной для этого стало наличие судимости у оппозиционера — в 2013 году он был признан виновным по делу «Кировлеса» и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Как ранее заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, теперь Алексей Навальный сможет баллотироваться лишь через 10 лет после погашения судимости — то есть не ранее 2028 года. Накануне справедливость российского судебного решения подтвердил Европейский суд по правам человека. Эксперты указывали, что это решение было принято несмотря на необычную для ЕСПЧ лояльность к заявителю: Навального презентовали, как лидера российской оппозиции, и его жалобу на вердикт рассматривали без привычного многолетнего ожидания, уточняет «Русская планета».