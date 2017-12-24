В 19 городах Навальный провел самую странную акцию 2017 года

22:16 24 декабря 2017 0

Люди впустую провели на морозе порядка двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня, 24 декабря, по инициативе блогера Алексея Навального в 19 городах России прошли самые странные из придуманных им мероприятий. Накануне они были названы сбором инициативных групп по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. Но еще в момент анонсирования было известно, что подобное собрание может быть только одно, и оно прошло в Москве. Предполагалось, что под прикрытием встречи инициативных горожан в других 19 муниципалитетах пройдут митинги, но и они не состоялись.

В каждом городе за происходящем наблюдала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале сторонники блогера собирались в четырех городах: Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Законодательство требует, чтобы в группе было не менее 500 человек, и везде явка превысила этот показатель. Провинциальные штабисты заявляли, что ждут по две тысячи человек, и ни в одном городе этот уровень не был достигнут.

В Челябинске на голосование зарегистрировалось 950 человек. В Перми — 745. Меньше всего сторонников (600) пришли поддержать Навального в Тюмени, больше всего — в Екатеринбурге (около тысячи).

В каждом городе собрания прошли по одному сценарию. Каждого пришедшего полицейские проверяли металлоискателем и следили. Неподалеку дежурили автобусы с бойцами ОМОНа (в Екатеринбурге целых три).

1/12 В Екатеринбурге акция собрала больше тысячи участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме полицейских за проведением собраний наблюдали, но не вмешивались в происходящее, представители избирательный комиссий. «Вы не меня фотографируйте, вы фотографируйте, когда голосовать начнут, чтобы удобнее потом было считать, сколько мандатов в воздухе», — шутил с журналистами председатель свердловского избиркома Валерий Чайников. Также главу местного избиркома можно было встретить на собрании в Тюмени. Правда, Игорь Халин отказался от комментариев прессе, пояснив, что от него здесь требуется только присутствие.

В это время члены местных штабов Навального выдавали пришедшим анкеты, куда те вносили паспортные данные, и обменивали их на мандаты. Руководители штабов следили за тем, чтобы никто из пришедших вдруг не достал плакат или не выкрикнул политический лозунг. На это сразу же могли отреагировать сотрудники полиции. «Сейчас ваша задача — довести процесс до логического завершения! Не поддавайтесь на провокации!» — призывал всех начальник пермского штаба. Но никаких провокаций ни в одном из городов не случилось.

На собрания пришла в основном молодежь. Но были и пенсионеры и даже пары с детьми. «Я думал, они будут машины переворачивать…» — с досадой наблюдал за происходящим юноша в Перми, явно школьник. «Может, прикольнуться и против проголосовать?» — предложил товарищу, явно заскучавший молодой человек.

1/7 Участники акции в Челябинске заполняли анкеты на любой подвернувшейся поверхности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всех, кто получил «мандаты», выстраивали в шеренги и просили стоять на месте. В Челябинске, устав ждать, полторы сотни человек не дождались голосования, ушли. В остальных уральских городах замерзающие прыгали на месте, но ждали.

В итоге в Екатеринбурге выдвижение Навального поддержали 966 человек; в Челябинске — 810 человек; в Перми — 745; меньше всего в Тюмени — 592 голоса.

Но все эти собрания не имеют юридической силы. Дело в том, что аналогичное уральским собрание проходило в Москве в Серебряном бору, где участвовал сам Алексей Навальный. Там за его выдвижение проголосовали 742 человека и именно их голоса он уже сегодня планирует передать в ЦИК. Другие 19 акций не имели значения.

Руководитель свердловского штаба Виктор Бармин утверждает, что другие акции провели для получения дополнительных протоколов на случай, если московские документы будут забракованы. Однако, юристы опровергают возможность использования региональных материалов для выдвижения.

1/7 В Перми члены штаба призывали участников акции не устраивать и не поддаваться на провокации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На своих акциях организаторы должны были работать с нотариусами, заверяющими протоколы регистрации, протоколы голосования и подписи в них. Ни в одном из уральских городов информации о ведении протокола регистрации нет, а его отсутствие уже является нарушением законодательства.

Бармин говорит, что штаб не считает нужным присутствие нотариусов: «Нотариус заверит уже итоговый протокол со всеми подписавшимися». В свердловском облизбиркоме, который вместе со стартом президентской кампании по идее должен работать 24 часа в сутки, не смогли уточнить, должны ли на собраниях были работать нотариусы.

Адвокат Мария Дружинина из адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» сообщила нашему агентству, что подпись каждого участника, оставившего свою подпись должна быть заверена нотариально. «Они могли провести сегодня сбор подписей без юристов. Но в таком случае, каждый подписавшегося должны будут вызвать к нотариусу для подтверждения подписи. Иначе их нельзя учитывать», — пояснила адвокат.

Директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев считает, что Навальный обманывает своих сторонников. «[Осужденный за махинации в рамках дела о хищениях на „Кировлесе“ Алексей] Навальный не может участвовать в выборах. Поэтому обсуждать какие-то собрания вообще не имеет смысла. То что сегодня произошло: Навальный надул своих сторонников, которые не руководствуются разумом», — говорит эксперт.