«Эта Олимпиада будет больше, чем война»

12:17 05 января 2018 2

Ирина Роднина считает, что Россия стала жертвой большой провокации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортивная политика была одной из основных тем 2017 года. Российские атлеты подверглись беспрецедентному прессингу на фоне разразившегося «допингового скандала». Его финалом стало декабрьское решение об отстранении национальной сборной от участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Кто виноват в случившемся, стала ли Россия действительно жертвой большой провокации, правы ли атлеты, согласившиеся без российского триколора ехать в Пхенчхан — в интервью «URA.RU» рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

— Ирина Константиновна, насколько большим ударом для России и российского спорта стал скандал с Олимпиадой?

— Не надо скрывать, это очень большой удар, я бы даже сказала — колоссальный удар. Но изначально мы сами подставились, надо было не тянуть, а принимать определенные решения. Были ошибки со стороны спортсменов, были ошибки со стороны тренеров, руководителей федераций. Но если со спортсменами все довольно понятно, то гораздо больше вопросов к тем, кто руководит спортом. Однако надо понимать, что никогда ранее мы не сталкивались с такими ситуациями, как из них правильно выходить, как их урегулировать, никто не знал, просто нет такой практики. Мы оказались первыми. Возможно, в дальнейшем такие методы будут применяться по отношению к другим, либо это все же показательная порка России.

— В чем уникальность ситуации?

На Олимпиаде в Южной Корее спортсмены из России будут выступать без триколора Фото: pixabay.com © URA.RU

— Раньше отстраняли спортсменов, конкретные федерации за конкретные проступки, но таких масштабов, чтобы отстранить всю страну разом, не было. Мне кажется, Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас просто смакует, размышляя, как бы еще унизить страну — позволить выступать с флагом или без флага, с гимном или без гимна. Главный принцип олимпийского движения — это равенство. Где же сегодня мы видим пресловутое равенство?

— Ирина Константиновна, насколько важно для спортсменов выступать с флагом своей страны?

— Мне довольно трудно ответить на этот вопрос, поскольку я еще застала то время, когда в фигурном катании на чемпионатах мира и Европы флаги не поднимались. Было награждение и общее фотографирование. Но на Олимпийских играх флаги поднимались, да. Поэтому, если честно, я не могу себе представить, как ехать на Олимпийские игры без флага и гимна.

— Разделяете ли вы мнение, что Олимпийские игры — это та высшая точка, к которой стремится любой спортсмен, и что разговоры про поломанные судьбы имеют под собой основание?

— Я не буду говорить про поломанные судьбы. Любой спортсмен прекрасно понимает, что во время каждой тренировки его спортивная судьба может закончиться — никто не застрахован от травм. Поэтому всегда нужно быть готовым к такой ситуации, в любой момент для тебя спорт, даже которому ты отдал большую часть своей жизни, может закончиться.

— Вы считаете, что случившееся — это большая провокация?

Ирина Роднина уверена: нашим спортсменам предстоит биться не на жизнь, а на смерть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Сейчас специально делается все для того, чтобы нас унизить и оскорбить. МОК хочет, чтобы мы встали в позу и не поехали на Олимпиаду в Южную Корею. Мне кажется, что МОК такими придирками, избирательным отношением к нам сам себя опустил ниже плинтуса. Они не нас оскорбляют, они себя оскорбляют.

Именно поэтому я считаю: допущенные к Олимпиаде наши спортсмены должны ехать, пусть и без флага. И как люди, которые умирали за свою страну, должны изо всех сил бороться за победу! Это больше чем война. Наших победителей все равно все будут знать.

- Можно ли говорить о том, что нас хотят выбросить из большого спорта?

— Конечно! Наши некоторые горячие головы сейчас предлагают: давайте бойкотировать Олимпиаду! Постойте, что значит бойкотировать? Так вот, это означает, что наши спортсмены ближайшие десять лет не появятся ни на одном олимпийском соревновании. Подумайте только — десять лет! Это просто перекрытие кислорода! Для чего же тогда мы тратим миллиарды на новые спортивные объекты? К чему тогда стремиться нашим ребятам?

Не стоит забывать, что любая страна, объявляющая бойкот, автоматически исключается из олимпийского движения на два цикла. Люди, которые это предлагают, знают об этом? Думаю, что нет.

Это надо объяснять людям, а не размазывать кашу по тарелке — ехать или не ехать, с флагом или без флага.

— Ирина Константиновна, сейчас много говорят о том — дескать, зачем нам Олимпиада, давайте лучше тратить деньги на массовый спорт…

— На Олимпийские игры национальные сборные едут за счет средств Международного олимпийского комитета. Государство в этой ситуации не тратит на спортсменов — ни на форму, ни на проживание. Эта ситуация стала большим уроком для всех нас. Мы убедились в собственной безграмотности и неумении отстаивать собственные позиции. Нас заставляют оправдываться? А за что? За царапинки на бутылочках? Не понимаю. Было многое сделано для того, чтобы России не было на Олимпиаде в Южной Корее.