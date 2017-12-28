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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:55  28 декабря 2017 1

«И в горе, и в радости». ФОТОитоги-2017 Курганской области

Наш фотограф умеет оказываться в нужном месте в самый интересный момент
Игорь Меркулов
© Служба новостей «URA.Ru»
Установка памятника Тимофею Невежину в Кургане., красношеина ольга, памятник тимофею невежину
Скульптор Ольга Красношеина во время установки памятника основателю Кургана Тимофею Невежину не смогла сдержать эмоцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слезы радости, ужасающие последствия стихии и повседневная жизнь зауральцев — все это оказалось в объективе корреспондента «URA.RU» Игоря Меркулова. Таким уходящий 2017 год запомнили мы.

Крещенские купания 2017.Курган., крещение господне2017
«SPA». Для одних крещенские купания — способ взбодриться, а для других — отрешиться от земных хлопот
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Открытие магазина товаров, произведенных заключенными Курганской обл.Курган., наколки, татуировки на пальцах, зек, бывший заключенный
Открытие магазина товаров, произведенных заключенными
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Празднование 74 годовщины образования Курганской области.Курган, богомолов олег, фролов дмитрий, ильтяков александр
«Почетный гражданин». Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане.Кургане., комарова наталья, кобылкин дмитрий
Губернаторы Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова на заседании совета безопасности в Зауралье
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта.Курган., капитальный ремонт, ремонт, обвалившийся потолок
После капитального ремонта крыши
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное Курган, манекены, ноги
«Шагом марш!»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное Курган, по газонам не ходить, детство, полиция
«С самого детства запреты и слежка!»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Курганскому военному институту 50 лет. Курган, марш, парад
Парад выпускников Курганского военного института в день его 50-летия
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное. Курган, старушки, пенсионерки, бабушки на скамейке
«Зимой и летом…»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Губернатор Алексей Кокорин посетил Курганский авиационный музей. Курган, кокорин алексей
Губернатор Алексей Кокорин за штурвалом самолета АН-24
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Празднование Дня России. Курганская область. Куртамыш, кокорин алексей, танец, день россии2017
Губернатор Алексей Кокорин празднует День России
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, село малое песьяново, ураган, разрушения
Последствия урагана в селе Малое Песьяново Мокроусовского района
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Поездка губернатора Алексея Кокорина в Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, кокорин алексей, ураган, село малое песьяново, разрушения
Губернатор Алексей Кокорин поддерживает пострадавших
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное. Курган, лужа на тротуаре, пешеход в воде, проход затруднен
«Форд Боярд — Курган-style»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Пляжи и места для купания города Кургана, пляж бабьи пески, загарание
Бабьи пески — излюбленное место отдыха курганцев
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
День ВДВ. Курган, десантники, мемориальная доска, день вдв2017
День ВДВ — повод вспомнить погибших товарищей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное. Курган, окно в подвал, черные кошки
«Не для суеверных»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Рабочий визит Виктора Зубкова в село Мартыновка Курганской области, полицейский, гуси
«Разгон толпы». Перед приездом экс-премьера Виктора Зубкова в зауральском селе Мартыновка принимают беспрецедентные меры предосторожности
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Женская колония № 4. Курган, школьная доска, урок, женская колония, осужденная
Школьный урок в женской колонии
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Разное. Курган, кресты, луна, ночь, вечер, церковная ограда
Полнолуние
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
10-летие ООО "Агро-Клевер".Село Мальцево. Шадринский район. Курганская обл, лексус, иномарки, инвалид- колясочник
«Тачка на прокачку». Главное — не на чем ты передвигаешься, а как себя ощущаешь
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Наш курганский фотокорреспондент Игорь Меркулов всегда начеку
Александр Кадников

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