«И в горе, и в радости». ФОТОитоги-2017 Курганской области

Скульптор Ольга Красношеина во время установки памятника основателю Кургана Тимофею Невежину не смогла сдержать эмоции
Слезы радости, ужасающие последствия стихии и повседневная жизнь зауральцев — все это оказалось в объективе корреспондента «URA.RU» Игоря Меркулова. Таким уходящий 2017 год запомнили мы.
«SPA». Для одних крещенские купания — способ взбодриться, а для других — отрешиться от земных хлопот
Открытие магазина товаров, произведенных заключенными
«Почетный гражданин». Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов
Губернаторы Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова на заседании совета безопасности в Зауралье
После капитального ремонта крыши
«Шагом марш!»
«С самого детства запреты и слежка!»
Парад выпускников Курганского военного института в день его 50-летия
«Зимой и летом…»
Губернатор Алексей Кокорин за штурвалом самолета АН-24
Губернатор Алексей Кокорин празднует День России
Последствия урагана в селе Малое Песьяново Мокроусовского района
Губернатор Алексей Кокорин поддерживает пострадавших
«Форд Боярд — Курган-style»
Бабьи пески — излюбленное место отдыха курганцев
День ВДВ — повод вспомнить погибших товарищей
«Не для суеверных»
«Разгон толпы». Перед приездом экс-премьера Виктора Зубкова в зауральском селе Мартыновка принимают беспрецедентные меры предосторожности
Школьный урок в женской колонии
Полнолуние
«Тачка на прокачку». Главное — не на чем ты передвигаешься, а как себя ощущаешь
Наш курганский фотокорреспондент Игорь Меркулов всегда начеку