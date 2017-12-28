«И в горе, и в радости». ФОТОитоги-2017 Курганской области

Скульптор Ольга Красношеина во время установки памятника основателю Кургана Тимофею Невежину не смогла сдержать эмоции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слезы радости, ужасающие последствия стихии и повседневная жизнь зауральцев — все это оказалось в объективе корреспондента «URA.RU» Игоря Меркулова. Таким уходящий 2017 год запомнили мы.

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Фото: Игорь Меркулов © URA.RU