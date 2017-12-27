Почему в деле Шакро Молодого могут всплыть новые VIP-персоны

15:51 27 декабря 2017 6

Расследование дела Шакро Молодого оказалось принципиальным для власти Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В среду, 27 декабря, появилась информация о том, что Федеральная служба безопасности задержала экс-главу следственного управления Следственного комитета России по Москве по Центральному административному округу Алексея Крамаренко. По информации «РИА Новости», это якобы связано с делом о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

В пресс-службе «Роснефти» «URA.RU» подтвердили, что Крамаренко действительно работал в компании. «При этом он не являлся главой юридического отдела компании, а занимался вопросами безопасности. Дело, по которому он задержан, относится ко времени его работы в Следственном комитете и не имеет никакого отношения к компании», — сказали в пресс-службе.

Почему дело Шакро Молодого продолжает набирать обороты, всплывут ли в ходе расследования новые громкие имена и чем эта история опасна для власти — «URA.RU» рассказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, дело Шакро Молодого только набирает обороты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У меня нет никаких сомнений в том, что задержание Алексея Крамаренко, который ранее работал в Следственном комитете России, далеко не последнее. С большой долей уверенности можно предположить, что в этом резонансном деле появятся все новые и новые имена.

Важно понимать, что организованные преступные группы такого уровня, которую возглавлял Шакро Молодой, представляют собой хорошо отлаженный механизм. По сути, речь идет о крупной корпорации, каждому участнику которой отведен довольно четкий функционал. Так, один занимается взаимодействием с органами государственной власти, встречается с чиновниками, ведет с ними переговоры, договаривается, передает деньги, другой — непосредственно работает с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, третий — урегулирует вопросы с депутатским корпусом, к их помощи порой тоже приходится прибегать. Это действительно большая система, и именно в этом смысле данное дело оказалось особенно показательным.

Очевидно, что продолжение неизбежно, поскольку мы наблюдаем очень высокий уровень разработки. На этом резонансном примере все убедились, какие серьезные люди вовлечены в коррупционную пирамиду. Не исключаю, что мы еще увидим и влиятельных чиновников, и не менее влиятельных генералов.

Сам Шакро Молодой, один из самых популярных воров в законе, задержан в 2016 году по делу о вымогательстве и продолжает быть в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Важно и другое — все мы должны признать, что уровень обвиняемых, привлекаемых к ответственности в стране, стремительно возрастает. Если раньше на скамье подсудимых оказывался какой-нибудь захудалый чиновничек из региона, то сегодня, согласитесь, преследования не избегают и высокопоставленные правоохранители, и даже федеральные министры — другая история, связанная с Алексеем Улюкаевым, стала ярким тому подтверждением.

Задержание Алексея Крамаренко демонстрирует и иной тренд — даже переход на работу в одну из крупнейших государственных корпораций отнюдь не является страховкой от уголовного преследования.

Вместе с тем, для власти дело Шакро Молодого, конечно, несет в себе определенные риски. Население, наблюдая за набирающей обороты борьбой с коррупцией, конечно, может сделать выводы — дескать, система прогнила сверху донизу.

Люди у нас ведь как размышляют: если у полковника в квартире нашли миллиард, то сколько же тогда лежит в тумбочке у генерала?!

Конечно, россияне хотят крови, для них лучшим сюжетом является «Утро стрелецкой казни» — большинство мечтает разом поставить к стенке проворовавшихся чиновников. Это без преувеличения людская потребность.

Дело Шакро Молодого — прекрасный повод для власти показать принципиальность в борьбе с коррупцией. Ведь Россия в этом смысле мало чем отличается от других стран — воруют на самом деле не больше, чем где-то еще. Просто этот путь борьбы и очищения мы проходим гораздо быстрее, чем многие.