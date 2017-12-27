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28 декабря 2017
27 декабря 2017
15:51  27 декабря 2017 6

Почему в деле Шакро Молодого могут всплыть новые VIP-персоны

«Уровень подозреваемых будет только возрастать»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Расследование дела Шакро Молодого оказалось принципиальным для властиФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В среду, 27 декабря, появилась информация о том, что Федеральная служба безопасности задержала экс-главу следственного управления Следственного комитета России по Москве по Центральному административному округу Алексея Крамаренко. По информации «РИА Новости», это якобы связано с делом о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

В пресс-службе «Роснефти» «URA.RU» подтвердили, что Крамаренко действительно работал в компании. «При этом он не являлся главой юридического отдела компании, а занимался вопросами безопасности. Дело, по которому он задержан, относится ко времени его работы в Следственном комитете и не имеет никакого отношения к компании», — сказали в пресс-службе.

Почему дело Шакро Молодого продолжает набирать обороты, всплывут ли в ходе расследования новые громкие имена и чем эта история опасна для власти — «URA.RU» рассказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Круглый стол "Коррупция не шоу", форум ОНФ "За честные закупки 2017". Москва, Кабанов Кирилл
По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, дело Шакро Молодого только набирает обороты
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У меня нет никаких сомнений в том, что задержание Алексея Крамаренко, который ранее работал в Следственном комитете России, далеко не последнее. С большой долей уверенности можно предположить, что в этом резонансном деле появятся все новые и новые имена.

Важно понимать, что организованные преступные группы такого уровня, которую возглавлял Шакро Молодой, представляют собой хорошо отлаженный механизм. По сути, речь идет о крупной корпорации, каждому участнику которой отведен довольно четкий функционал. Так, один занимается взаимодействием с органами государственной власти, встречается с чиновниками, ведет с ними переговоры, договаривается, передает деньги, другой — непосредственно работает с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, третий — урегулирует вопросы с депутатским корпусом, к их помощи порой тоже приходится прибегать. Это действительно большая система, и именно в этом смысле данное дело оказалось особенно показательным.

Очевидно, что продолжение неизбежно, поскольку мы наблюдаем очень высокий уровень разработки. На этом резонансном примере все убедились, какие серьезные люди вовлечены в коррупционную пирамиду. Не исключаю, что мы еще увидим и влиятельных чиновников, и не менее влиятельных генералов.

Надписи в подземном переходе у ТЮЗа. Екатеринбург, подземный переход, надписи на стенах, шакро младший, младiй шакро, вндализм
Сам Шакро Молодой, один из самых популярных воров в законе, задержан в 2016 году по делу о вымогательстве и продолжает быть в СИЗО
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Важно и другое — все мы должны признать, что уровень обвиняемых, привлекаемых к ответственности в стране, стремительно возрастает. Если раньше на скамье подсудимых оказывался какой-нибудь захудалый чиновничек из региона, то сегодня, согласитесь, преследования не избегают и высокопоставленные правоохранители, и даже федеральные министры — другая история, связанная с Алексеем Улюкаевым, стала ярким тому подтверждением.

Задержание Алексея Крамаренко демонстрирует и иной тренд — даже переход на работу в одну из крупнейших государственных корпораций отнюдь не является страховкой от уголовного преследования.

Вместе с тем, для власти дело Шакро Молодого, конечно, несет в себе определенные риски. Население, наблюдая за набирающей обороты борьбой с коррупцией, конечно, может сделать выводы — дескать, система прогнила сверху донизу.

Люди у нас ведь как размышляют: если у полковника в квартире нашли миллиард, то сколько же тогда лежит в тумбочке у генерала?!

Конечно, россияне хотят крови, для них лучшим сюжетом является «Утро стрелецкой казни» — большинство мечтает разом поставить к стенке проворовавшихся чиновников. Это без преувеличения людская потребность.

Дело Шакро Молодого — прекрасный повод для власти показать принципиальность в борьбе с коррупцией. Ведь Россия в этом смысле мало чем отличается от других стран — воруют на самом деле не больше, чем где-то еще. Просто этот путь борьбы и очищения мы проходим гораздо быстрее, чем многие.

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