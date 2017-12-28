Почему у российских министров такие большие зарплаты

18:20 28 декабря 2017 30

Антон Силуанов стал самым высокооплачиваемым министром России, его зарплата — 1,73 млн. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зарплаты российских министров примерно в 1,5 раза превышают зарплаты их европейских коллег, и примерно в два раза выше, чем в Америке. Об этом «URA.RU» рассказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Министр финансов, министр экономики и министр энергетики — в топе самых высоких зарплат в правительстве Фото: depositphotos.com © URA.RU

27 декабря Минфин впервые раскрыл зарплаты российских министров. Согласно данным на 2016 год, самая высокая зарплата была у министра финансов Антона Силуанова и составляла 1,73 млн руб. в месяц. На полмиллиона рублей меньше зарабатывали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн руб. Следом шли глава МЧС (954 тыс. руб.) и глава Минпрома (921 тыс. руб.). Также в десятку вошли министры спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, их зарплаты варьировались от 497 до 634 тысяч рублей. Меньше всего получали глава Минсельхоза Александр Ткачев и глава Минстроя Михаил Мень. Их зарплаты составили 451 и 443 тысячи рублей соответственно.

Зарплату президента и премьер-министра Минфин публиковать не стал, однако, изучив последние известные данные на этот счет (на 2002 год), и посчитав все прошедшие индексации, РБК пришел к выводам, что они получают 641 тысячу и 513 тысяч рублей соответственно. Таким образом, выходит, что министр финансов получает зарплату почти в три раза больше, чем президент России.

Система зарплат российских госслужащих устроена очень сложно, говорит директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, ранее работавший в министерстве финансов. «Есть базовые оклады, есть премии, есть индивидуальные досчеты, связанными со стажем работы. Очень часто разница в зарплате между министрами имеет индивидуальное объяснение», — отмечает экономист.

Бывает ситуация, когда заместитель министра получает больше, чем свеженазначенный министр, говорит директор Института политической социологии Вячеслава Смирнова.

«Зачастую это происходит из-за выслуги лет и, к примеру, наличия ученой степени», — замечает политолог.

Зарплаты руководителей силовых структур минфин публиковать не стал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако в России, как и во всем мире в целом, традиционно есть старшие министерские должности, а есть младшие, и этим также можно объяснить, например, разницу в зарплате между министром финансов и министром сельского хозяйства, говорит Буклемишев.

Политолог Андрей Колядин, ранее работавший заместителем полномочного представителя президента, рассказал «URA.RU», что зарплаты министров уже достаточно давно находятся на высоком уровне. «Люди, работающие там, очень держатся за места. Они прекрасно понимают, что на эти должности претендуют по миллиону человек. Именно поэтому опасности переманивания кадров с госслужбы, к примеру, в госкорпорации, думаю, сегодня не существует», — пояснил Колядин.

В то же время он признал, что зарплаты в госкорпорациях «еще выше»: «Руководитель там вполне может получать до 80 миллионов рублей в год. Я уже не говорю про такие компании, как „Роснефть“ и „Газпром“ — вознаграждение топ-менеджеров там исчисляется миллионами долларов, а не рублей».

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, в России зарплату министра следует сравнивать именно с жалованием топ-менеджера, иначе, по его словам, «просто никто в министры честно работать не пойдет».

«Например, в Москве средняя зарплата директора по закупкам — 300 тысяч рублей. По сравнению с ней зарплаты министров адекватны», — отметил эксперт.

Хестанов отмечает, что разница между зарплатами российских министров и их западных коллег объясняется дальнейшим трудоустройством россиян. «В развитых странах, как правило, выходя в отставку, министры становятся высокооплачиваемыми консультантами, лоббистами или членами советов директоров. В России эта традиция менее распространена. Кроме того, высокая зарплата является мерой снижения коррупции», — подчеркнул собеседник агентства.

Мария Захарова нашла данные Минфина завышенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом сами министерские работники уже поспешили опровергнуть некоторые заявления Минфина. Так, ведомство отметило, что помимо зарплат работники МИДа получают еще и суточные в 147 тысяч рублей на поездку. «Требую опровержения. Никто в МИД 147 тыс. руб. в сутки не получает», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей страничке в Facebook.

Недопонимание между Захаровой и МИДом могло произойти из-за технических вещей, полагает Буклемишев. «По бухгалтерии может проходить одно, а по учету — другое. Там могут быть разные учетные категории, которые Минфин считает расходами на командировки, а МИД — нет», — предполагает Буклемишев.

В последнее время в связи с кризисом государство стало срезать министрам специальные надбавки, вкладывая основную часть зарплаты в премию, чтобы можно было хоть как-то контролировать работу министров, говорит политолог, государственный советник РФ III класса Дмитрий Журавлев. «Премии являются очень удобным инструментом вознаграждения, поскольку их объем определяется наличием успеха. Зачастую служащий за счет премий в квартал может получить три дополнительные зарплаты», — пояснил Журавлев. При этом он затруднился оценить адекватность вознаграждений министров, отметив лишь, что иногда «дешевые начальники очень дорого обходятся».