Зауралье в новом году: три обещания федералов и один местный кризис

04:09 09 января 2018 0

Уходящий од был непростым для всех руководителей — губернатора Алексея Кокорина (справа), спикера областной думы Дмитрия Фролова (в центре) и главного единоросса Евгения Кафеева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Визит патриарха, снижение цен на электроэнергию, тотальная экономия и протесты учителей — 2017 год для Курганской области был непростым и довольно пестрым. Однако к концу года все же появилась надежда, что застарелые проблемы региона могут уйти в прошлое.

2016 год заканчивался с надеждой, что будет решена одна из главных проблем региона — высокие тарифы на электроэнергию. Мечта сбылась наполовину — с 1 июля население смогло снизить свои затраты на электричество почти на 20%. Промышленные предприятия пока ждут аналогичного решения: необходимые документы уже подписаны в правительстве РФ, однако также требуют одобрения всех участников соглашения. Зауральское правительство продолжает работать над тем, чтобы воплотить задуманное.

В наступивший 2017 год регион входил с лозунгом о необходимости строгой экономии. После масштабной проверки Минфина Зауралью пришлось принять экстренные меры, в том числе — отказаться от некоторых региональных льгот и других «излишеств».

Это предопределило политику руководства региона — чиновникам и депутатам во главе с губернатором Алексеем Кокориным весь год предстояло объяснять жителям Зауралья, почему приходится экономить и зачем бюджетникам урезают и без того скромные доходы.

Губернатор лично выслушал претензии учителей Фото: Александр Кадников © URA.RU

Особенно остро эту ситуацию переживали сельские учителя, которых лишили стопроцентной оплаты коммунальных услуг. Педагоги остались недовольны выплатой в 1200 рублей, которую назначили с 1 сентября 2017 года взамен льготы. Из-за снижения доходов учителя в Звериноголовском районе пригрозили забастовкой, усмирять мятежников пришлось лично губернатору, который пообещал, что все нарушения при начислении зарплат будут устранены, а коммунальную выплату увеличат с 1 марта 2018 года на 20%. Также Алексей Кокорин не исключил, что в 2018 году будет еще одна индексация этой суммы.

В целом долги Курганской области в 2017 году выросли с 15 млрд рублей до 16,6 млн (по данным на 1 декабря). Однако благодаря экономии, росту собственных доходов и помощи от федерального центра Зауралью удалось существенно сократить дефицит бюджета на 2018 год. По предварительной оценке, он составит 2,55 млрд рублей. Глава Зауралья Алексей Кокорин назвал этот бюджет одним из наиболее сбалансированных за последние годы.

Другая острая дискуссия развернулась на тему почему из области бежит население — за девять месяцев 2017 года регион недосчитался 5,5 тысяч человек.

Впервые за последние годы было отмечено снижение численности жителей в Кургане. Простые зауральцы не согласились с мнением чиновников о том, что подобная ситуация наблюдается в большинстве российских регионов. Желание покинуть область курганцы объяснили низкими зарплатами и неразвитой инфраструктурой. Официальные данные Свердловскстата во многом подтверждают мнение жителей Курганской области.

Несмотря на рост зарплат (за девять месяцев средний уровень зарплаты достиг 24,7 тысяч рублей, но все равно не дотягивает до уровня соседних регионов), реальные денежные доходы зауральцев снизились на 4%

Надежду на стабилизацию ситуации дает стабильная работа крупных промышленных предприятий региона. Темпы роста объема производства зауральских заводов в последние годы опережают показатели многих других регионов России, ожидается, что он сохранится и в дальнейшем. Большие надежды жители области связывают с передачей госкорпорации «Ростех» завода Курганмашзавода, дела которого пока идут не слишком блестяще. Представители госкорпорации заверили зауральцев, что не планируют сокращать численность работников и уже строят планы на выпуск гражданской продукции, при том, что гособоронзаказ на ближайшие годы заводу гарантирован.

Выращенный рекордный урожай зерна еще только предстоит реализовать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Не теряют надежды в Зауралье и на выгодную продажу рекордного урожая зерна. Радость успешно закончивших страду аграриев омрачило падение цен на пшеницу. Однако к концу года правительством РФ было принято решение о субсидировании тарифов на перевозку зерна по железной дороги. Это позволит бесплатно доставить 320 тысяч тонн зауральской пшеницы до экспортных терминалов.

Год был богат для зауральцев знаковыми визитами. Самыми ярким событием, пожалуй, стал приезд патриарха Кирилла, который прилетел на 200-летие предстоятеля православной миссии в Палестине архиерея Антонина Капустина. К этому событию тщательно готовились на родине Капустина в селе Батурино, где установили памятник и частично привели в порядок храм, в котором когда-то молился архиерей. Гости из Москвы объявили о том, что на дальнейшее восстановление церкви будет выделено федеральное финансирование. Пока храм в Батурино еще только ждет обещанных денег и продолжает принимать паломников в довольно скромных условиях.

Еще один визит московского гостя также ознаменовался позитивными изменениями на зауральской земле. Бывший вице-премьер российского правительства, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков часто навещает родину своих предков село Мартыновка в Сафакулевском районе. Благодаря его поддержке здесь уже появились библиотека, храм, построен новый водопровод, подведен природный газ.

Ожидается, что в сентябре 2018 года будет закончена еще одна масштабная стройка: тепличный комплекс «Мартыновский» круглый будет выращивать свежие овощи, которые будут поставляться как курганцам, так и в соседние регионы.

Также в Зауралье ждут поддержку от Виктора Зубкова по дальнейшей газификации региона и развитию сети газомоторных автозаправок.

Покровительство бывшего вице-премьера Виктора Зубкова очень ценят в Зауралье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Были у области и несомненные успехи. Зауральцам много волнений доставила программа сноса аварийного жилья. Завершить строительство домов для более чем двух тысяч человек нужно было до 1 сентября 2017 года. В итоге застройщики все же сумели уложиться в положенные сроки. Несмотря на то, что жители спешно возведенных новостроек жаловались на сырость и мелкие недочеты, контролеры не нашли в домах серьезных нарушений.

Есть и нерешенные проблемы, которые перейдут в наступающий год. В столице Зауралья по-прежнему сложной остается ситуация с изношенными водопроводными сетями и канализацией. Жители города устали от постоянных раскопок отключений воды. Арендатор имущества муниципального предприятия «Курганводоканал» АО «Водный союз» заявляет, что существующего тарифа не хватает на обновление сетей. Выходом из ситуации может быть существенное повышение платы для населения либо предоставление субсидии. Пока диалог с градоначальниками Сергеем Руденко и Андреем Потаповым идет непросто. В 2017 году предприятию выделили субсидию вдвое меньше обещанной, а реальное поступление денег и вовсе затянулось до неприличия. Решать проблему городским властям и коммунальщикам предстоит совместными усилиями в 2018 году, иначе она грозит перерасти в серьезный кризис.

По исполнению программы «Городская среда» Зауралье оказалось в числе лидеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тем более, что в регионе есть пример слаженной работы. Совместный лоббизм единороссов и руководства муниципалитетов позволил Зауралью добиться отличных результатов по программе «Городская среда». В рейтинге регионов Курганская область стала четвертой, но главное — в области благоустроены 134 двора и 41 общественная территория. Кроме того, есть договоренность, что федеральное финансирование в 2018 году для Зауралья будет увеличено, а это значит, что у жителей региона появится много новых мест для отдыха и спортивных занятий.

Главными задачами региона на 2018 год губернатор Зауралья Алексей Кокорин назвал дальнейшую работу над ростом собственных доходов региона и дальнейшей стабилизацией бюджета. «Тогда будет уверенность, что все программы, которые прописаны в расходной части бюджета будут профинансированы. И настроение у жителей региона будет лучше», — отметил он в разговоре с «URA.RU»