Достижения России в 2017 году, о которых не все знают

00:17 01 января 2018 0

Россия покоряет новые горизонты в экономике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение 2017 года в России происходили события, имеющие далеко идущие перспективы для экономики. Вы не заметили, но мы снова завозим свою технику на Кубу, ледяные поля бороздят новые ледоколы, а на столах россиян — креветки собственного приготовления. Чем еще может гордиться страна — в нашей подборке.

Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь»

Видео: RT Russian

22 сентября 2017 года, Санкт-Петербург.? Спуск на воду первого серийного атомного ледокола «Сибирь» — первого из целой серии атомоходов. Это старт возрождению атомного ледокольного флота, который позволит запустить в полной мере Северный морской путь.

Запуск Якутской ГРЭС-2

Строительство ГРЭС обеспечит дальнейшее развитие инфраструктуры Якутии Фото: ПАО «РусГидро»

Введена в эксплуатацию Якутская ГРЭС-2 — самая мощная тепловая электростанция, построенная на Дальнем Востоке за 25 лет.

Выпуск легковых машин в ноябре вырос на 16%. Расцвет машиностроения

По разным оценкам, LADA Vesta наконец-то стала российским автомобилем, за дизайн которого не стыдно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей — это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 200 тыс. машин, что на 16,1% выше показателя годичной давности.

За семь месяцев производство сельхозтехники выросло на 24%, судостроение — на 34%, выпуск грузовых вагонов — на 66%, пассажирских вагонов — на 82%, тепловозов — на 31%. В сфере станкостроения и средств производства импорт снизился с 90% до 70%.

Рекордные показатели продолжительности жизни

Россияне стали дольше жить и чаще рожать здоровых детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2017 году средняя продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года. Ещё больше снизилась младенческая смертность. В 2000-м году она составляла 15,3 на 1000 рождений, в 2016 — 6, в январе—октябре 2017 г — 5,3. В 2017 году количество абортов в России будет минимальным за всю послевоенную историю — менее 700 тысяч. В 2000 году количество только зарегистрированных абортов превышали 2 млн, в 2012 году — 1 млн.

В два раза сократилось число детей-сирот

Большое количество детей-сирот долгое время было одной из основных проблем страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас в банке данных на усыновление — 51,5 тысячи имен. В 2012 году их было 119 тысяч.

Рекордный с 2013 года объем иностранных инвестиций

Партнер «Уральских локомотивов» — концерн Siemens Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2017 году достигли 23 млрд долларов — лучший показатель за 4 года. Согласно исследованию компании Ernst & Young, количество инвестиционных проектов, которые реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю. Общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 4%. Это позволило создать более 1 млн. рабочих мест.

23 новых губернатора

Встреча с новыми губернаторами, победившими на выборах в Единый день голосования в 2017 году kremlin.ru

В обиход вошло определение «губернатор-технократ». Руководители сменились в 23 регионах. Также заработали управленческие «социальные лифты». Основной из них — проект «Лидеры России».

100 млн авиапассажиров за год — больше, чем в СССР

Россияне стали более мобильны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская гражданская авиация перевезла около 100 млн пассажиров, превысив рекорд постсоветского периода. РЖД обеспечили рекордный за всю новейшую историю России грузооборот, который составил более 1,25 млрд. тонн грузов. Пассажироперевозки РЖД составили более 1,15 млрд. человек — это самый высокий показатель за последние 8 лет.

Сразу два российских фильма собрали в прокате больше миллиарда рублей

«Последний богатырь» мало кто из критиков воспринимал всерьез, но россиянам он понравился kinopoisk.ru

Рекордные сборы российского кино. Кассовые сборы российского кино в 2017 году оказались рекордными и достигли 12 млрд рублей. В 2016 году — 9,2 млрд. Сразу два российских фильма в 2017 году по сборам превысили 1 млрд рублей: «Последний богатырь» и «Притяжение». За предыдущие 12 лет только 5 российских фильмов добивались таких результатов.

«АвтоВАЗ» отправил автомобили на Кубу после 12-летнего перерыва

Теперь по Гаване будут ездить совсем другие российские автомобили. На фото: Такси с шестью дверями, созданное кубинскими умельцами из автомобиля «Жигули», 1997 год. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

В начале декабря на Кубу было отправлено 320 LADA Vesta и 24 LADA Largus Cross.

«Мираторг» вернул в сельхозоборот 85 тыс. гектаров заброшенных земель

Чернозем в Брянской области теперь вновь доступен для пахоты Юрий Самолыго/ТАСС

Агропромышленный холдинг «Мираторг» вернул в сельхозоборот более 85 тысяч гектаров заброшенных земель в Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тульской областях в 2017 году.

В России собрано 140 миллионов тонн зерна и побит собственный рекорд 1978 года

Вопреки упадническим настроениям, в России продолжает расти хлеб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,1 млн га (в 2016 г.— 45,9 млн га). Намолочено 140,4 млн тонн зерна (в 2016 г. — 125,6 млн тонн) при урожайности 30,5 ц/га (в 2016 г. — 27,4 ц/га). Урожай зерна превысил рекорд РСФСР — 127 млн тонн, собранные в 1978 году. Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав, в том числе, Америку. Всего было поставлено за рубеж рекордные 30 млн. пшеницы.

В Калужской области открыли крупнейшую в стране ферму по выращиванию креветок

Село Коллонтай в Калужской области — не Тихий океан, но креветки прижились Евгений Биятов/РИА Новости

В селе Коллонтай Калужской области открылась крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки — «Русская креветка». В ближайшем будущем предприятие планирует нарастить мощности и выйти на производство 30-35 тонн продукции ежегодно.

В 2017 году введены в эксплуатацию 380 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Сельские фельдшеры — незаменимые люди для жителей глубинки Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Помещение ФАПа состоит минимум из 3 комнат, с двумя стульями в каждой. Кроме того, ФАП может иметь помещение для рожениц с отдельной смотровой комнатой для их приема и санитарной обработки. Для временной изоляции заразных больных также может быть предусмотрено отдельное изолированное помещение.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби

Торжественный прием у главы государства Фото: worldskills.ru

Молодой сварщик из Челябинска, член сборной России, Вадим Миндигалиев получил предложение о работе в госкорпорации «Росатом» от первого лица компании прямо на полях чемпионата. Победителей встречал в Москве президент Владимир Путин.

Вузы России вошли в престижный мировой рейтинг

Один из вузов-участников рейтинга — УрФУ, базирующийся в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пятнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2018, увеличив представительство России в нем более чем вдвое.