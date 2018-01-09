В Тюмени дом превратился в факел из-за дешевых панелей

20:30 09 января 2018 3

Полиция охраняет то, что осталось после пожара Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Причина масштабного пожара на улице Олимпийской в Тюмени — некачественный материал для обшивки дома. Такие выводы делают эксперты «URA.RU».

Как сообщил «URA.RU» на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией на рынке производства и дистрибуции стройматериалов, причина масштабного возгорания дома № 4 по улице Олимпийской в Тюмени — обшивка, которая явно не соответствует степени пожарной безопасности: «На фото и видео видно, что горит не утеплитель, а именно обшивка здания. Это алюминиевые композитые панели — материал, широко распространённый в 2005—2010 годах для обшивки домов. Однако и он может соответствовать классу пожароустойчивости от Г-1 — слабогорючий до Г-3 — горючий. Если панели Г-1 тлеют и не дают распространиться пожару, то Г-3 уже горят активно», — отметил эксперт. По мнению источника, компания, которая занималась реконструкцией дома, могла получить некачественный материал от поставщика. Например, композитные панели могли сертифицировать как класс Г-1, а на самом деле они имели степень пожароустойчивости Г-3. «Сейчас сложно сказать, до результатов экспертизы, какого класса панели использовались при реконструкции здания. Однако стоимость панелей класса Г-3 как минимум на 30% ниже стоимости панелей класса Г-1», — добавил эксперт.

1/2 На снимках видно, что активно горела именно обшивка здания Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Ранее источник «URA.RU» сообщил, что в Тюмени еще ряд домов обшит такими же панелями. В частности, он указал на два дома на улице Пермякова.

Замруководителя администрации города Тюмени Павел Перевалов сказал «URA.RU», что в настоящее время идет поиск документов, исходя из которых комиссия сможет определить, какая компания проводила ремонт дома. Пока администрация Тюмени не располагает такой информацией. В УК «Универсал», которая в настоящее время занимается обслуживанием пострадавшего от пожара дома, не смогли ответить, кто управлял домом до них, в 2008—2009 годах. Руководитель УК «Универсал» Александр Григорьев утверждает, что его компания начала работать с данным домом только в 2013 году. Однако на нормативных документах деятельности компании «Универсал» по обслуживанию дома № 4 по улице Олимпийской в 2012 году стоит фамилия Григорьева. Сам руководитель не смог пояснить наличие своей фамилии на документах 2012 года и, сославшись на занятость, пообещал ответить на данный вопрос позже.

На видео видно, как полыхает обшивка дома. Автор: liferftoday

Напомним, что в 2008 году депутаты думы Тюмени обратили внимание главы администрации города на некачественный отбор организаций, проводящих капитальный ремонт жилых домов. Об этом говорится в «Решении Тюменской городской Думы от 26.03.2009 N 251 «Об отчете о деятельности Тюменской городской Думы V созыва за 2008 год». Депутаты рекомендовали главе города усилить контроль за выполнением работ управляющими компаниями, в том числе и по ремонту домов. Особое значение депутаты придавали вопросу проведения ремонта общежитий Тюмени, поэтому в бюджете на 2008 год предусмотрели свыше 200 млн рублей для ремонта 35 общежитий, в том числе, переведенных в статус жилого дома.

Не исключено, что пролить свет на ситуацию с реконструкцией дома в 2008 году могли бы сотрудники МКУ «Службы заказчика», которые проводят технический контроль за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства. Однако дозвониться до специалистов учреждения по указанным на портале tyumen-city.ru телефонам журналистам «URA.RU» не удалось.

Напомним, что дом по улице Олимпийской загорелся вечером 8 января. Вызов спасателям поступил в 17:50. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для тушения привлекли 110 человек личного состава и 24 единицы основной пожарной техники, сообщил представитель МЧС. Было эвакуировано 160 человек, один погиб. Вечером 9 января состоялась встреча представителей администрации Тюмени и жителей пострадавшего от пожара дома. Ранее «URA.RU» сообщало, что управление соцзащиты города выдаст погорельцам материальную помощь по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. За счет субсидий из бюджета в доме восстановят кровлю, фасад, стены, коммуникации и места общего пользования. Размер компенсаций по каждой квартире будут рассчитывать индивидуально после обследования помещений.