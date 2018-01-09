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Главные новости Тюменской области
13:17  09 января 2018 2

Дом на Олимпийской в Тюмени полыхал, как спичка, из-за дешевого утеплителя. В зоне риска еще несколько зданий

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, олимпийская улица, улица олимпийская4
Дом, обшитый дешевым сайдингом, вспыхнул, словно спичка, и обгорел полностьюФото: Екатерина Христозова © URA.RU

Пожар, подобный тому, что случился в Тюмени на улице Олимпийской накануне вечером, может повториться еще в нескольких домах города. Под угрозой здания, где проходил ремонт. Все дело в некачественной обшивке, полагают источники «URA.RU». По нормам пожаробезопасности она должна была тлеть или плавиться, а не вспыхивать. Собеседники издания указывают, что в городе еще несколько домов могу быть обшиты подобными материалами. Погорельцы и следователи пока рассматривают одинаковую версию пожара — поджог.

Горевший дом по улице Олимпийской был реконструирован в 2008 году: инженерные системы дома (кроме системы водоснабжения) были отремонтированы, также был и реконструирован фасад. На портале reformagkh.ru указано, что тип фасада соответствует материалу стен. Однако источник, знакомый с ситуацией, пояснил «URA.RU», что тип фасада, сайдинг, в данном случае, не соответствует материалу стен, которые выполнены из кирпича: «Вся обшивка дома должна быть абсолютно негорючей, — сообщил источник на условиях анонимности, — в этом же доме и обшивка, и утеплитель вспыхнули, как спичка. Я сам был на месте пожара и все это видел. Что происходит в случае пожара, если дом обшит качественным материалом? Сайдинг и утеплитель просто плавятся и тлеют. В данном случае все это полыхало, словно факел».

Руководитель УК «Универсал», управляющей домом, Александр Григорьев подтвердил, что дом действительно был реконструирован в 2008 году. Тогда же, после перевода из статуса общежития, он получил статус жилого дома. При этом сообщить, кто являлся заказчиком реконструкции и определял подрядчика работ, Григорьев не смог, так как его компания обслуживает дом только с 2013 года. «Мы не могли предположить, что материал обшивки стен может быть горючим, — сообщил руководитель УК „Универсал“, — теперь комиссия будет выяснять, почему материал оказался пожароопасным. Необходимо ждать выводов экспертов».

По данным источника «URA.RU», в 2008—2009 годах ряд домов в Тюмени были обшиты именно таким сайдингом и утеплителем: «В тот момент реконструкции домов проводились согласно ФЗ-185. Заказчиком реконструкции могли выступить не только администрация, но и сами управляющие компании. Не исключено, что подрядчики экономили на материалах и вместо дорогого негорючего сайдинга и утеплителя использовали дешевые. Как он горит, вы вчера видели. Не исключено, что в Тюмени немало таких пожароопасных домов. Например, на ул. Пермякова есть два дома, которые обшивались подобным материалом». Замруководителя администрации города Тюмени Павел Перевалов сообщил, что в настоящее время специалисты выясняют, какая компания проводила реконструкцию дома: поднимают документы, выясняют, кто осуществлял приемку выполненных работ.

Очевидцы выдвигают свои версии ЧП
Фото: соцсети

Пока эксперты выясняют, почему дом полыхал словно факел, неравнодушные собирают помощь для погорельцев. Координатор акции Юрий Каховский рассказал, что в гостинице «Колос» сейчас разместили 18 человек с Олимпийской. Там же, в складском помещении, пока хранятся вещи, которые неравнодушные тюменцы передали пострадавшим. В департаменте безопасности жизнедеятельности Тюмени Каховскому сообщили, что гостиница не имела права принимать вещи для людей. «Как я понял, просто администратор вчера нам навстречу пошел и там, где расположено складское помещение, хранят эти вещи. Но это, думаю, продлится не больше дня-двух», — отметил он. Заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов пояснил, что пункт приема помощи погорельцам организован в управе Восточного округа, по адресу улица 30 лет Победы, 95/2.

Основная версия пожара, которую пока обсуждают жильцы и называют следователи, — поджог. «На седьмом этаже якобы наркоман поджег квартиру, решил привлечь к себе внимание, когда ему стало плохо. Сначала сказали, что там был взрыв, из-за чего все пошло, люди слышали хлопок. А потом рассказали про поджог», — отметил очевидец пожара из дома №15 по улице Олимпийской. В соцсетях утверждают, что многие тюменцы намерены сегодня привезти необходимое для погорельцев в гостиницу «Колос».

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
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