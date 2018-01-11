18:01 11 января 2018 15

Встреча губернатора Алексея Кокорина с учителями только отсрочила забастовку Фото: Александр Кадников © URA.RU

Жалующиеся на низкие зарплаты учителя из Звериноголовского района Курганской области снова грозят акцией протеста. Разбираться с проблемами педагогов в декабре 2017 года ездил лично губернатор Алексей Кокорин. Но это не помогло. Педагоги грозят массово не выйти на работу уже 22 января. Свои требования они озвучили в видеообращении президенту Владимиру Путину.

Возмущение педагогов основано на простой логике — во время встречи в Звериноголовской школе губернатор признал, что начисление зарплат в районе в 2017 году проходило неправильно: стимулирующий фонд делили не только на учителей, но и на технических работников. В результате, по подсчетам педагогов, они недополучали все это время около трети зарплаты. «Если они признали, что платили неправильно, почему не пересчитают наши зарплаты за 2017 год», — недоумевают бунтовщики. Они напоминают, что в 2016 году также фактически не получали этих выплат.

Как рассказал «URA.RU» организатор акции протеста Владимир Кочеулов, сейчас требования поддерживают 30 из 40 учителей Звериноголовской школы, а также 14 учителей из расположенного неподалеку села Круглое. Там же на работу грозят не выйти все воспитатели детского сада «Светлячок». Необходимые документы они уже вручили руководителям своих организаций.

Владимир Кочеулов отметил, что они не дождались помощи от отраслевого профсоюза Курганской области, поэтому педагоги написали заявление о выходе в него и вступили в межрегиональный профсоюз «Учитель», который оказал им необходимую юридическую поддержку. «Это не будет коллективная забастовка, уведомления о приостановлении работы в связи с невыплатой зарплаты подал каждый из участников индивидуально», — пояснил он. Кочеулов добавил, что это позволит сократить юридические формальности — при выходе на забастовку они могут занять до нескольких недель.

Владимир Кочеулов (в центре) и его единомышленники намерены добиваться справедливости Фото: Александр Кадников © URA.RU

Напрямую, будут или нет дополнительные выплаты за 2017 год, ни учителям, ни корреспондентам «URA.RU» так никто и не ответил. «Если муниципалитет и комиссия посчитают нужным выплатить стимулирующие, они будут выплачены», — ранее заявляла глава департамента образования и науки Наталья Бобкова. В четверг, 11 января, от общения с корреспондентом «URA.RU» она отказалась, предложив обратиться к финансистам.

«У нас нет долгов перед учителями», — заявили в бухгалтерии района. Эту фразу повторила начальник управления финансового обеспечения системы образования областного департамента Елена Никитина. Она добавила, что стоит дождаться решения следственного комитета, который сейчас проводит проверку по ситуации с выплатами в районе. «Уже завтра выезжает комиссия, чтобы еще раз все проверить», — добавила Никитина. Известие о том, что учителя снова грозят забастовкой, у нее вызвало возмущение. «Что значит, не выйдут на работу, должно быть для этого правовое обоснование», — отметила она.

Учителей настораживает и тот факт, что за допущенные нарушения никого не наказали. «Сообщили, что уволили экономиста, но ее просто перевели на должность бухгалтера. При чем тут экономист, она выполняла распоряжения главы района и департамента образования», — отмечает Кочеулов. Он добавил, что в декабре школе выделили 400 тысяч рублей на стимулирующие выплаты, но распределением средств не все остались довольны. «Кто-то получил две тысячи, кто-то пятнадцать. Такой разницы быть не должно», — уверен он. Кочеулов заявил, что поддерживает требование профсоюза «Учитель» вернуть старую систему оплаты труда, которая была понятна педагогам.

Уточнить точку зрения главы района Михаила Шейгеца на проблему не удалось — на звонок в приемной администрации никто не ответил.