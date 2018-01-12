Эти уральцы смогут представлять Путина на дебатах

15:43 12 января 2018 0

Во время предвыборной кампании 2012 года и после нее Владимир Путин неоднократно встречался со своими доверенными лицами (на снимке — встреча в Москве, в декабре 2012-го) Фото: kremlin.ru

ЦИК России познакомился со списком доверенных лиц Владимира Путина. В пятницу, 12 января, в Центризбиркоме рассматривался вопрос «о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», сообщает корреспондент «URA.RU» из зала заседания ЦИК. В представленной части списка 259 имен. Напомним, что в том перечне доверенных лиц, которые сопредседатели предвыборного штаба передали президенту во время встречи 10 января, значилось 264 фамилии. «URA.RU» узнало имена жителей УрФО, которые будут агитировать за кандидата и даже участвовать в предвыборных дебатах от имени Путина. Кому из уральцев доверился президент и за какие заслуги — читайте в нашем материале.

Свердловскую область представят четверо. Среди них врач, военный и общественники.

Сергей Воронин — советник ректора Уральского государственного экономического университета по патриотическому воспитанию. Потомственный военный, прошедший первую и вторую чеченские кампании. В ходе боевых действий со своим подразделением освободил населенный пункт в Ботлихском районе Дагестана и был удостоен звания Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». Воронин участвует в жизни региона, будучи сторонником свердловского отделения «Единой России» и членом президиума общественной организации «Офицеры России».

Юрий Судаков был заместителем командующего войсками Уральского военного округа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юрий Судаков — один из самых известных на Урале общественников. Он возглавляет Свердловскую областную общественную организацию ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров. Судаков — профессиональный военный, начинал службу как летчик, командовал авиаполком на Камчатке, затем стал руководить частями противовоздушной обороны, дойдя до должности командующего 4-й армией ПВО. Был заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Уволился в запас в 1982 году в звании генерал-майора, после чего активно занялся общественной работой. С 2005 года возглавляет СООО инвалидов (ветеранов). В марте 2018 Юрию Дмитриевичу исполнится 83 года.

Свердловская «фронтовичка» Жанна Рябцева приглянулась штабу Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жанна Рябцева имеет два высших образования (УрГУ и РАНХиГС) и весьма обстоятельное реноме деятельного политика. На «Пневмостроймашине», где Рябцева трудится с 2001 года, она прошла путь от инженера до заместителя генерального директора. В 2016 году успехи Рябцевой на посту главы свердловского исполкома ОНФ были отмечены Москвой, и на «Форуме действий» с участием президента России Владимира Путина она вошла в состав Центрального штаба «фронтовиков». Баллотировалась в Госдуму в 2016 году, но ее участие в праймериз «Единой России» оказалось не очень удачным: она не смогла набрать достаточно голосов, чтобы попасть на «проходное» место в списке партии.

Общественница Анастасия Немец не только активистка ОНФ, но и модель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анастасия Немец — инвалид-колясочник, известная общественница. На отчетно-выборной конференции регионального ОНФ в 2016 году она стала главным «сюрпризом»: Немец выбрали одним из лидеров «фронтовиков» — сопредседателем областного штаба. До этого она руководила проектом ОНФ «За честные закупки». «Фронтовичка» дважды участвовала в Неделе моды в Москве в качестве модели.

От Челябинской области Путина будут представлять «фронтовик», финансист и ядерщик.

Главврач Федерального кардиоцентра в Челябинске Олег Лукин — один из самых известных медиков в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Лукин — главврач Федерального кардиоцентра в Челябинске, один из самых известных медиков в регионе, руководит лечебным учреждением со дня его открытия. Сопредседатель регионального штаба ОНФ. В сентябре 2012 года на форуме Народного фронта именно ему доверили рассказать президенту, как в России простаивает дорогостоящее медицинское оборудование. В 2011 году на выборах в Госдуму был вторым в региональных списках от «Единой России». Играл роль «паровоза» — от мандата после выборов отказался. На выборах в 2012 году был доверенным лицом Путина в Челябинской области.

Елена Скорнякова — председатель совета «Урало-Сибирского Дома Знаний». В конце девяностых и в начале двухтысячных была заместителем председателя регионального отделения Федерального рынка ценных бумаг. Ее называют одним из лучших финансовых аналитиков России. Сейчас в Челябинске Скорнякова больше известна как один из координаторов «Бессмертного полка», многое сделала для продвижения акции на Южном Урале.

Георгий Рыкованов, научный руководитель Федерального ядерного центра в Снежинске, один из «патриархов» Росатома. Работает в ядерном центре более сорока лет, руководил им четырнадцать из них. Оставив пост директора, сосредоточился на науке. Академик РАН.

Тюменскую область представит педагог Ольга Ройтблат. Доктор педагогических наук, народный учитель РФ, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), сопредседатель тюменского регионального штаба ОНФ, председатель Тюменского областного отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». В начале 2000-х возглавляла департамент образования и науки администрации Тюменской области. Ольга Ройтблат считается одним из авторитетных специалистов в образовательной сфере России, возглавляемый ею ТОГИРРО — лауреат Национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федерации — 2012».

В ЯНАО доверенными лицами Путина стали «фронтовик» и оленевод.

Ямальский активист и общественник Юрий Кукевич Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Юрий Кукевич — известный на Ямале активист и общественник. Член ОНФ и региональной общественной палаты. Работает замдиректора по информационным проектам ГУ «Северное издательство» в Салехарде.

Максим Лаптандер — оленевод из поселка Белоярск. Председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Оленевод». В последние годы он часто принимал участие в обсуждениях проблем коренных народов на разного уровня площадках. Представлял ямальских оленеводов в Швейцарии в июне 2017 года на десятой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов, учрежденного при Совете ООН по правам человека.

ХМАО представит живая легенда и медик.

Прототипом для памятника покорителям Самотлора стал житель Нижневартовска Федор Метрусенко Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Нижневартовска Федор Метрусенко стал прототипом для памятника покорителям Самотлора, подаренного первооткрывателям нефти Западной Сибири правительством СССР. Бронзовый Метрусенко (в народе его называют «Алеша») в одной руке держит кувалду, в другой — горящий газовый факел (монумент обеспечен постоянным топливным питанием). Таким скульпторы представляли идеального советского рабочего. У ветерана-нефтяника двое детей, пятеро внуков и правнук.

Лариса Белоцерковцева возглавляет «Сургутский клинический перинатальный центр». Профессор и доктор медицинских наук. Помимо основной работы занимается общественной деятельностью — руководит региональным отделением «Общероссийского народного фронта».

Главу «Сургутского клинического перинатального центра» Ларису Белоцерковцеву считают перфекционистом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Именно с действиями Белоцерковцевой в Югре связывают отсрочку в строительстве нового комплекса перинатального центра, уникального для УрФО. Источники агентства рассказывают, что о своей роли в качестве доверенного лица Владимира Путина Белоцерковцева знала еще полгода назад, потому активно вмешивалась в процесс строительства, выдвигала требования к проекту, обустройству территории, фасадам. Перфекционизм главврача привел к тому, что многое пришлось переделывать. «Белоцерковцева хочет создать своего рода памятник. Это попытка показать свой авторитет», — считает один из собеседников агентства из сургутского строительного бизнеса.

В Курганской области доверенными лицами стали промышленник и врач.

Экс-хоккеист, а ныне промышленник Дмитрий Парышев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дмитрий Парышев — генеральный директор ЗАО «Курганстальмост», сын легендарного Николая Парышева, который долгие годы возглавлял один из крупнейших в Кургане заводов. В прошлом Дмитрий Парышев — профессиональный хоккеист, играл в команде «Зауралье». Не считается активным политическим игроком (один раз был избран в Курганскую городскую думу, затем неудачно пытался пройти в областную), но нередко выступает сторонником действующим властям.

Александр Губин возглавил знаменитый центр Илизарова, где лечится много иностранцев и звезды российского шоу-бизнеса, в 2010 году. Поначалу выходца из Санкт-Петербурга восприняли в штыки (с его появлением связывали сокращение некоторых отделений клиники), но постепенно отношения наладились. В октябре 2016 года назначен главным внештатным травматологом-ортопедом Уральского федерального округа. Александр Губин участвовал в агитации за губернатора Курганской области Алексея Кокорина в 2014 году.

Пермский край в списке представляют журналистка и защитница детей инвалидов.

Президент пермской общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева Фото: Владимир Андреев

Анастасия Гилева — президент пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Пермячка начинала свою деятельность «с малого». Несколько лет назад она начала бороться за права дочери-инвалида и добивалась признания вины врачей. С течением времени девочка сталкивалась с трудностями в различных сферах. В итоге и возникла организация «Счастье жить» — общественники помогают семьям с детьми-инвалидами реализовать их права. Сегодня Гилева также один из самых активных членов регионального штаба ОНФ.

Анна Отмахова — журналист, режиссер и известная общественница. Она автор историко-документального фильма «Неизвестный фронт: Куб против Цеппелина» о неудавшейся диверсии нацистов на территории Прикамья в 1944 году. Больше всего пермякам Анна Отмахова известна как координатор акции «Бессмертный полк», которая проходит в Перми с 2013 года. Стала членом Общественной палаты и Экспертного совета при Министерстве культуры Пермского края.

Кроме того, в число доверенных лиц Путина вошли музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, исполнительницы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, телеведущие Борис Корчевников и Леонид Якубович, певцы Денис Майданов и Лев Лещенко, актер Владимир Хотиненко.

Список доверенных лиц Владимира Путина не окончательный. Как ранее сообщали в штабе президента, планируется зарегистрировать в этом качестве 500 человек. Отметим, что по закону кандидат может иметь до 600 доверенных лиц, а в ходе президентской кампании в 2012 году Владимира Путина представляли 499 человек. В отличие от инициативной группы по выдвижению кандидата в этом списке нет чиновников и депутатов, поскольку это запрещено законом.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.