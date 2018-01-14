22:29 14 января 2018 0

Аналитик, помогающий властям России управлять страной, дал оценку действиям югорского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО начали 2018 год с развития идеологического эксперимента — в правительственных СМИ прошло объявление, что Югре исполняется 900 лет. Наступивший год информационно будет приурочен к этому историческому событию. Предыдущим актуальным возрастом региона, который тиражировали СМИ, было 825 лет. Именно столько лет назад, по версии историков, в долине Оби были основаны первые государственные формирования.

О грядущем 900-летнем юбилее впервые было объявлено в рамках международного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который проходил в Ханты-Мансийске прошлой осенью. Как заявил замдиректора института российской истории РАН Сергей Журавлев, за точку отсчета следует брать 1118 год — в этом временном периоде в старинных рукописях впервые упоминается территория под названием Югра. В качестве источника историки использовали версию «Повести временных лет», созданную по заказу князя Владимира Мономаха.

Вывод о 900-й годовщине Югры историки сделали на основании документа, написанного по заказу князя Владимира Мономаха Фото: «Википедия»

Скачок возраста сразу на 75 лет вызвал скептические оценки в кулуарах тюменской «матрешки» — за глаза правительство Натальи Комаровой стали упрекать в искажении действительности. Якобы 900-летие было попросту выдумано в угоду более красивой, «круглой» дате. Также звучала версия, что жонглирование возрастом рискует окончательно запутать жителей региона, в головах которых, исторический вектор и так кардинально сменился.

С этой точкой зрения категорически не согласен федеральный политолог, основатель консалтингового агентства «Бакстер Групп», Дмитрий Гусев. Своими мыслями на этот счет эксперт, которого Кремль привлекает для обсуждения современных политических проблем России, поделился с «URA.RU».

— Югре — 900 лет. Это доказали ученые РАН. Власти уже объявили 2018 год юбилейным, но еще в конце 2017-го звучала другая дата — 825 лет. Так вот легко мы стали старше еще на 75 лет.

— Нашли доказательство тому, что Югра на 75 лет старше. Это же прекрасно. Историки работают. Историческая наука меняется. Появляются новые методы, новые технологии. Постоянно история дополняется новыми фактами, которые становятся известными. Пересматриваются подходы, и ничего в этом удивительного нет. Хорошо, что вообще ищут, копают.

Дмитрий Гусев уверен: «шокирующие открытия» — на самом деле давно известные события, которыми однако мало кто интересовался Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Как считаете, этот 75-летний скачок не собьет окончательно с толку людей? Как это в головах работает?

— Нормально работает. «Историки нашли новые факты», — вот так это и работает. Радоваться надо за историков. Что у нас историческая наука живет и развивается.

— Противоречий не будет?

— Не будет.

— Как вообще исторические даты формируют массовое сознание? Сегодня одна их интерпретация. Еще вчера была другая. В советское время вообще боролись за все новое против всего старого.

— История всегда переписывается. История нужна та, которая нужна стране. История — это общественное дело, а не личное.

Так устроена история, что факты одни и те же, вопрос только в их интерпретации.

Важно сохранять преемственность, и важно относиться к своей истории целиком ко всей. Нельзя говорить, что вот этот руководитель плохой, а вот этот — хороший. И тот, и другой — наши. Как бы мы к ним не относились с этим надо жить. Важна не сама история, важно отношение к ней.

Старый Сургут был основан в 1594 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Как управлять этим отношением? Я, например, человек, который прожил в ХМАО-Югре 28 лет. В школе на уроках краеведения и географии мне рассказывали, что это край нефтяников. Была Тюмень — приехали, нашли нефть — построили города — стали качать. Поверят ли эти люди, и более старшее поколение, что Югра — древняя земля?

— А что тут верить? Вопрос лишь в том, знали ли люди про эту (древнюю) историю, или нет. Я вот, например, знал. Сибирское ханство. Ермак что шел покорять? Сибирь. Это говорит только о том, что люди знают лишь один, более близкий период истории. А другим они просто не увлекались. Наоборот, хорошо, что теперь люди будут знать историю, что раньше тут жили другие люди, вели другой образ жизни.

Ну и как говорить, что это не древняя земля, если тот же Сургут — город XVI века?

— То есть новая идеология переключает внимание людей с одного исторического события, актуального для прежнего политического расклада, на другое, более подходящее сегодня?

— Просто нефтяная эпопея самый яркий период, благодаря которому развилась эта земля.

Там живет полтора миллиона человек теперь. А если бы не было героического освоения Севера, то и не было бы этой северной цивилизации. Сейчас идет развитие этой цивилизации, потому стало важно знать ее древнюю историю.

— Если история интерпретируется в зависимости от требований государства, то почему сегодня — это «Югре — 900 лет»?

— Нет никакого политического смысла. Нам просто показывают, что мы развиваемся в этом направлении. У нас работают историки, что-то ищут. Не вижу тут никакой политики.

— Сегодня звучат гипотезы, что «Югре — 900 лет» — это этап подготовки к новой нарезке территории внутри федерации. Например, Ямал входит в геополитическое формирование в Арктике, Тюмени приписывают «альянс» с Курганом, Томском и Омском. А Югра станет независимым буфером. Понадобится ли региону в таком случае собственная идеология?

— Давайте не будем собирать сплетни. Сколько я знаю Югру там постоянно говорят о каких-то переменах, вариантах переустройства. Это очередной виток. И теперь все говорят: «Раз Югра старее, значит она будет центром». Это известная старая история, которая будет развиваться бесконечно. Пока будет эта конструкции из трех субъектов («тюменская матрешка») она (история) будет бесконечной.