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29 ноября 2017
Главные новости 
10:27  29 ноября 2017 0

Историки официально объявили Югру древней. Округу теперь 900 лет, о нем хлопотал еще Владимир Мономах

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, православие, религия
Согласно новым заключениям историков, Югра упоминается еще в древних летописях от 1118 годаФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Возраст территориального образования, на месте которого сегодня находится современный ХМАО, насчитывает не менее 900 лет. Об этом во вторник, 28 ноября, в рамках международного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Ханты-Мансийске заявил замдиректора института российской истории РАН Сергей Журавлев.

По версии историка, за точку отсчета как минимум следует брать 1118 год — в этом временном периоде в старинных рукописях впервые упоминается территория под названием Югра. Более того, источник в документе от 1118 года, ссылается на события еще более раннего срока — 1096 года — когда также фигурировала Югра.

«Когда мы стали смотреть разные упоминания о Югре, то обратили внимание на одно из самых ранних упоминаний, которое относится к 1096 году в летописи. Оно вызывает некоторые вопросы. Интересно то, что это событие рассказывается летописцем с его слов. То есть, он лично слышал от посланника новгородского о походе на Югру и записал это. Нам хорошо известно, когда был создан летописный свод, когда примерно летописец это записал. Это было в 1118 году. Мы приходим к выводу, что первая достоверная фиксация информации о Югре — это 900 лет назад — 1118 год», — заявил Сергей Журавлев на форуме в рамках тематической площадки «Осмысление исторического наследия в просветительской программе „Многовековая Югра“».

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Как объясняет в разговоре с агентством куратор проекта и директор правительственного центра «Открытый регион» Оксана Макеева, ученые РАН апеллируют в своих выводах к редакции «Повести временных лет», созданной по заказу князя Владимира Мономаха. «Для Югры безусловно приятно связывать свою историю с этим великим деятелем», — отмечает собеседница агентства.

Российские ученые подчеркнули, что институт российской истории РАН сейчас готовит экспертные заключения по важным и историческим юбилейным датам, в частности, связанным и с юбилеем Югры. Академическая история региона (известно, что она может занять семь томов) станет частью многотомной историй России.

«Югра многовековая» — идеологический проект окружного правительства, призванный развить в регионе внутренний патриотизм и сформировать мнение, что округ является не только нефтяной житницей России, но и имеет свою полноценную историю. В рамках проекта 2018 год объявлен годом 825-летия со дня основания первых югорских княжеств, однако теперь эта дата может быть пересмотрена в пользу 900-летия. К изданию также готовится новый учебник истории, пересматривается действующий герб на предмет соответствия требованиями геральдики.

Эльдар Булатов
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