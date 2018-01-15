«С Новым годом, псы!» Кто и зачем устроил резню в пермской школе?

14:25 15 января 2018 2

Основная версия резни в школе №127 Перми: двое 16-летних устроили показательную месть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник утром, 15 января, около 10 утра, в школе №127 города Перми произошло ЧП, в результате которого несколько учеников четвертого класса получили ножевые ранения. «Весь второй этаж в крови», — рассказывали друг другу родители учеников, со слов детей. Первоначальная информация о захвате заложников не подтвердилась: силовики сообщили, что произошли конфликт и драка с применением холодного оружия между учениками.

Что произошло?

Как стало известно от учащихся школы, резню устроили 16-летний Л. (бывший ученик этой школы) и его друг А. Парням не понравилось поздравление админа в местного паблике: «С Новым Годом, псы». Они сочли это оскорблением. Будучи поклонниками «Колумбайна» (нападения в школе в США двух старшеклассников, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, на других учеников и персонал школы со стрельбой, приведшего к массовому убийству), Л. и А. решили устроить показательную месть над учениками 127-й школы и пришли в 4«б» класс.

1/5 Алексей Глазырин © URA.RU

Кто пострадал?

16-летний Л, которого считают организатором резни в пермской школе Фото: соцсети

Информация о пострадавших разнилась. По последним данным, в результате поножовщины пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Самые тяжелые ранения — у учительницы. Один из учеников 4 класса, 10-летний мальчик, также находится в реанимации: у него глубокие раны шеи.

Как спасались дети?

Часть детей после того, как произошло ЧП, убежала в торговый центр, расположенный неподалеку (очевидцы рассказывают о цепочке кровавых следов на снегу). Кроме того, несколько учеников закрыли в других помещениях школы на ключ, чтобы они не пострадали. «Некоторые дети прятались в 208-м кабинете: там железная дверь и можно закрыться», — рассказала «URA.RU» ученица 127-й школы.

Что известно о нападавших?

Информация о 16-летнем Л., которого считают организатором нападения, противоречивая: с одной стороны, сообщается, что он участвовал в российской олимпиаде по физике, а учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности. С другой стороны, школьники активно обсуждают между собой, что он состоял на учете у психиатра из-за попыток суицида в прошлом и склонен к агрессии. «Он два раза в психушке был, мог сделать что угодно», — сказал «URA.RU» один из учеников 127-й школы.

Второй нападавший — некто А., 16-летний друг Л. По одной из версий, в момент атаки между ними возникла размолвка, которая привела к тому, что они бросились друг на друга.

Нападавшие сами пострадали?

На видео, которое опубликовано изданием Mash, видно, что полицейские выводят Л., скрутив ему руки, и садят в машину скорой помощи. На одном из кадров хорошо различимо его лицо и видно, что он ранен.

Нападавшие задержаны?

Учительница Наталья Шагулина, которая больше всех пострадала от расправы Фото: соцсети

По сообщениям силовиков, сейчас А. и Л. находятся в больнице под конвоем. У обоих серьезные ножевые ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Как отреагировали соцсети на случившееся?

16-летних молодчиков, которые пришли с ножами в четвертый класс, в Сети называют не иначе как «выродками» и «дебилоидами». Кто-то предполагает, что ЧП, возможно, было «проспонсировано госдепом США» (учитывая повторение сценария в американской школе «Колумбайн»).

Особенно близко к сердцу ситуацию восприняли родители детей 127-й школы. «У всех шок, сам сижу — корвалол пью», — рассказал «URA.RU» родитель младшеклассника. На форумах в соцсетях мелькают призывы к расправе над учинившими резню.