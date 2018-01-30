Оленеводы Ямала блокируют план спасения природы полуострова

21:35 30 января 2018 2

На Ямале определились, как решить проблему перевыпаса оленей. Только оленеводы категорически не согласны Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил народную программу коренных малочисленных народов Ямала. Документ вобрал в себя все основные аспекты жизни северных кочевников и пути решения их проблем. Из важного — в программе официально прозвучал вариант решения проблем избыточного количества оленей, угрожающего экологии всего округа. Стада выедают пастбища быстрее, чем те успевают восстанавливаться.

В документе еще раз приводятся цифры, которые больше года назад озвучили ученые. Ямальские пастбища могут прокормить не более 370 тысяч оленей. При этом поголовье животных на Ямале уже достигло отметки в 730 тысяч.

Ямальских пастбищ, при всей обширности территории, не хватает, чтобы прокормить всех существующих оленей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Наращивание поголовья северных оленей влечет за собой истощение пастбищ в тундровых районах и может привести к серьезным экологическим и социальным последствиям в отрасли оленеводства в будущем», — говорится в «Народной программе».

Решений проблемы несколько. Одно из них — это переход от кочевого к таёжному или изгородному оленеводству. Эту идею обсуждали и раньше, впервые в официальных документах она появилась в распоряжении правительства — дорожной карте действий по итогам устранения последствий эпидемии сибирской язвы, направленной на сохранение пастбищ и противоэпизоотической обстановке.

При этом местные жители отказываются от диалога с властями и настаивают, ямальских оленей в загоны запирать нельзя. «Оленям нужны пастбища, переходы, физические нагрузки. Они могут питаться только природным ягелем. Их нельзя полностью пересадить на комбикорм.

Добавки и соль можно использовать только как прикормку. И если и делать загоны, то это все равно должны быть огромные территории. При чем летом это должно быть одни пастбища, а зимой оленей все равно нужно будет перегонять на другую территорию. То есть это все равно будет полукочевое ведение хозяйства», — поделился с агентством лидер Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и депутат Госдумы от Ямала Григорий Ледков.

Владельцы слишком больших стад оленей могут лишиться господдержки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Отказ от обсуждения проблемы уничтожения пастбищ создает властям дополнительные трудности. В интересах остальных жителей округа правительство обязано принимать меры и менять концепцию развития оленеводства: принятая в напряженный для отрасли момент, она рассчитана на поддержку увеличения поголовья. Сейчас сохранению поголовья ничего не угрожает, и нужно менять подход к отрасли.

На смену стратегии количественного роста поголовья пришли глубокая переработка, производство товаров из оленины, развитие пищевой промышленности, расширение рынка сбыта. Эта работа уже началась. Ранее власти региона уже изменили порядок расчета с оленеводами за сданных на убой оленей. Теперь деньги оленеводы получают почти сразу, а не ждут, когда их мясо будет реализовано. Разрабатываются другие меры, чтобы стимулировать оленеводов забить как можно больше животных.

Власти уже ищут новые каналы поставок оленины не только не территории России, но и за рубежом.

Например, контракт на поставку ямальской оленины недавно подписан с одной из германских компаний на выставке «Зеленая неделя», прошедшей в середине января в Берлине. Уже анонсированы поставки халяльной оленины в Татарстан.

Развитие глубоко переработки оленины — один из путей по сокращению ямальского стада Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Еще один пункт программы — необходимость урегулирования оптимального размера оленьего стада. Собеседник агентства в региональном правительстве на правах анонимности поделился, что идея ограничения размера стада обсуждается уже больше года. Смысл ее в том, чтобы не отбирать животных у оленеводов, а определить норматив, по которому потом рассчитают размер государственной поддержки оленеводов. Сейчас они получают субсидии и материальные средства в виде снегоходов, электрогенераторов, бензопил, топлива и прочего, необходимого для выживания в тундре.

«То есть установят, что в одной семье должно быть, например, не более 200 голов оленей. Те, кто этот норматив соблюдает — получат меры господдержки в полном объеме.

Остальные, кто имеет стадо больше этого норматива, будут получать поддержку частично или совсем ее лишатся, в зависимости от размера стада», — говорит инсайдер.

Но бойкот от КМНС не позволяет добиться результата. Оленеводы все эти изменения воспринимают скептически. Как рассказал «URA.RU» один из активистов из представителей малочисленных народов севера Ейко Сэротэтто, оленеводы не предлагали того, что вошло в так называемую «народную программу». Наоборот, на протяжении последних полутора лет они активно боролись, чтобы остановить сокращение поголовья.

Дело дошло до того, что кочевники стали писать петиции президенту и требовать остановить этот процесс. В ответ власти региона обвинили их в развязывании информационной войны и дестабилизации политической обстановке в округе.