Водители без ОСАГО будут платить по 8-16 тысяч в день

15:50 16 января 2018 0

Наличие полиса ОСАГО теперь будут проверять не инспекторы, а камеры видеофиксации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На российских дорогах в ближайшее время появятся комплексы видеофиксации, которые начнут проверять проезжающие автомобили на наличие оформленного полиса ОСАГО. В том случае, если в базе соответствующий документ не будет обнаружен, автовладельцу автоматически придет штраф. Как рассказал «URA.RU» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков, новая система позволит полностью решить проблему с отказом многих россиян оформлять «автогражданку».

Дорожные камеры будут фиксировать не только скорость Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Речь идет о достаточно простой системе: установленные на дорогах комплексы видеофиксации будут считывать номера автомобилей, сверять их с актуальной базой. Если обнаружится, что у автомобиля нет полиса или он просрочен, то владельцу выпишут штраф. За день можно попасть под 10-20 камер, при этом штраф придет с каждой. Умножьте каждый штраф на 800 рублей — получите серьезную сумму», — пояснил Лысаков. По его мнению, это отобьет желание у автомобилистов ездить без страховки.

Ранее возможность введения автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью видеокамер ГИБДД уже обсуждалась. Однако ноу-хау было отложено из-за необходимости проведения масштабного обновления системы с целью искоренения ошибок в электронной базе. Сейчас в Госдуме готовы вновь вернуться к этому проекту.

При этом Лысаков раскритиковал законопроект, подготовленный депутатом Сергеем Вострецовым — документ предусматривает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей: «Штраф в размере 5 тысяч рублей выписывается за грубое нарушение ПДД. Отсутствие полиса таковым не является. Думаю, что это неадекватная мера». В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки».

Всех водителей без исключения вынудят оформлять полис ОСАГО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс уже поддержал предложение по штрафам. По его словам, из 50 млн зарегистрированных в России автомобилей около 1 млн эксплуатируется без страховок. По данным Минфина России, в первой половине 2017 года стоимость полиса составляла в среднем 5,8 тысяч рублей.

Источник «URA.RU» в ГИБДД России сообщил, что технически создать такую систему не составит особого труда: «Сегодня по всей стране действуют комплексы „Автоураган“, позволяющие отслеживать передвижение автомобилей, на которые наложены те или иные ограничения. Например, если машина находится в розыске или на ней передвигается гражданин, который, к примеру, не платит алименты».

По словам собеседника агентства, теоретически данные комплексы, действующие, как правило, на крупных магистралях и на въездах в города, можно подключить к базе ОСАГО: «Однако тут сразу возникает ряд сложностей. Данные базы должны в постоянном режиме обновляться, ведь страховые полисы оформляются в перманентном режиме — так, если вчера у человека еще не было страховки, то сегодня она могла появиться.

Отсюда вытекает и проблема несправедливых штрафов и их дальнейшего обжалования».

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «URA.RU», что сегодня на рынке ОСАГО «сложилась очень печальная ситуация». «Более 10 процентов автомобилистов в стране вообще не страхуют ответственность. В случае ДТП пострадавшие оказываются в тяжелой ситуации — если у виновника нет полиса, то остается идти в суд, инициировать процесс, а потом пытаться взыскать причиненный ущерб, что удается далеко не всегда», — пояснил Шкуматов.

Более 10 процентов автомобилей в стране вообще не застрахованы — и в случае ДТП пострадавшие оказываются в тяжелой ситуации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По его словам, многие водители были бы рады приобрести полисы, однако сделать это крайне сложно — ряд компаний либо не работают с ОСАГО, либо отказывают в услуге по надуманным причинам, либо предлагают вместе с ОСАГО и так называемые «допы» — например, страхование жизни или жилья. «В итоге, мы сталкиваемся с самым настоящим абсурдом: людей обязывают покупать полис, который не продают, после чего их и еще и штрафуют. Прежде чем вводить новые ужесточения, необходимо обеспечить максимальную доступность страхования — чтобы полисы продавали повсеместно», — отметил Шкуматов.

В целом новая система не противоречит основам законодательства, однако наверняка ее введение будет сопровождаться множеством ошибок, утверждает в беседе с «URA.RU» председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров.

«Все упирается в то, как новация будет реализована на практике. Пожалуй, ничего плохого в ней нет, однако нужно быть готовым к появлению технических ошибок. Для этого, на мой взгляд, законодателям стоит упростить порядок обжалования выписанных штрафов», — сказал эксперт.