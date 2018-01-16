18:25 16 января 2018 1

Новый министр озвучил «URA.RU» свои планы на этой должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

На «URA.RU» — первое публичное интервью министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова после вступления в должность. Глава ведомства рассказал, как экс-министр Игорь Трофимов был назначен главным врачом ОКБ №1, какова судьба ее бывшего главврача Феликса Бадаева и насколько развита сегодня свердловская медицина, услугами которой пренебрег бывший свердловский губернатор Александр Мишарин.

— Андрей Игоревич, сегодня вы представили коллективу Свердловской областной клинической больницы №1 нового главного врача — Игоря Трофимова. Как принималось это решение? Как сложится судьба бывшего главврача Феликса Бадаева?

— Решение о назначении Игоря Трофимова главным врачом ОКБ №1 принял губернатор, а мы достаточно оперативно представили его коллективу, потому что он с сегодняшнего дня вступает в свою должность. Одновременно было определено, что [бывший главврач СОКБ №1]

Феликс Иосифович [Бадаев] будет советником губернатора по ряду вопросов на общественных началах.

Это, я считаю, высокое доверие губернатора, потому что он (Бадаев) — человек, который знает здравоохранение изнутри, может свой опыт и знания использовать на пользу Свердловской области. И он остается руководителем медицинском палаты Свердловской области — это большая работа, которая требует и сил, и времени.

Два свердловских министра здравоохранения: бывший, Игорь Трофимов (слева) и нынешний, Андрей Цветков (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Но обе этих должности — общественные. Что будет с его основной работой?

— Я полагаю, скоро мы узнаем, чем еще Феликс Иосифович будет заниматься. Мы сегодня отметили большой вклад областной больницы в здравоохранение Свердловской области. Знаю, что здесь есть много технологий, которых нет в других учреждениях. Особенно это касается затратных и очень сложных технологий. Мы сегодня посетили два отделения, которые готовятся к чемпионату мира по футболу — это нейрохирургия и реанимация: там проводятся ремонтные работы.

— Больница готовится к чемпионату по футболу?

— Сам по себе чемпионат будет полезен не только области и городу как элемент развития, но и для совершенствования системы здравоохранения. Программа губернатора «Пятилетка развития» становится пятилеткой добрых дел, потому что в рамках нее мы ремонтируем и оснащаем больницу.

— Вспоминания экс-губернатора Мишарина: его после аварии привезли лечиться сюда, в ОКБ №1, но он предпочел продолжить лечение в Германии. Когда наступит то время, когда управленцы немецких территорий будут приезжать в Екатеринбург лечиться в первую областную?

— Я бы не стал комментировать ту ситуацию: это касается конкретного человека, здоровье которого мы не должны обсуждать. А что касается системы оказания неотложной помощи, то сегодня санитарной авиацией выполняется более 300 вылетов в год. Благодаря этому самые «тяжелые» больные попадают в ведущие лечебные учреждения, в том числе, в областную больницу. По этому направлению работы мы шагнули далеко вперед.

Игорь Трофимов — уже в халате и в кресле главврача СОКБ-1. Он вернулся в родную больницу, в которой проработал 20 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Недавний пример: наши сограждане из Татарстана пострадали в новогодние праздники в аварии под Красноуфимском, девочка и мама. Они были в достаточно тяжелом состоянии, но врачи в красноуфимской больнице отлично их прооперировали. Конечно, им не повезло, что они попали в аварию, но повезло, что они попали в наше хорошее областное учреждение и в хорошие руки.

Впоследствии мы эвакуировали девочку в Екатеринбург в ДГКБ №9, и она уже идет на поправку, а маму — в первую областную, она продолжает лечение и тоже идет на поправку. Эта система оказания неотложной помощи при тяжелых состояниях будет получать дальнейшее развитие — сейчас мы планируем, как это будет реализовываться.

— Возвращаясь к ОКБ №1: в каком направлении вы планируете развивать больницу?

— Мы приняли решение, что тот опыт, который имеется у реанимационно-консультативного центра областной больницы по сосудистым проблемам и неврологии, мы будем использовать для оказания помощи нашим детям, потому что в нейрохирургии и нейрореанимации нет, по сути, разделения на взрослую и детскую службу. Нейрореаниматологи, которые и так круглосуточно оказывают консультативную помощь здесь, в рамках телемедицины будут привлекаться еще и для оказания помощи «тяжелым» больным в городах Свердловской области.

— Телемедицина — имеется в виду оказание медпомощи дистанционно, как операции на расстоянии, проводимые за рубежом?

— У нас речь идет все-таки о консервативном лечении, но действительно на расстоянии. В едином звене будут работать детская областная больница, взрослая и территории: все больницы области подключены к этому центру. Стоит система видеокамер, и в режиме телеконференции проводятся осмотры пациентов и консультации. Это высокие технологии, и Свердловская область — единственный регион, в котором это оплачивается из территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В свое время губернатор принял решение о том, чтобы повысить эффективность этой работы.

От катастроф погибает много людей. Значение имеют часы, минуты — теперь мы не ждем сутки, пока пациенты позвонят или приедут: врач здесь уже видит по этой системе компьютерные томограммы пациента, результаты анализов, может анализировать его состояние, поговорить с его лечащим врачом.

Врач-нейрореаниматолог (это очень редкая специальность) может помощь неврологу, обычному реаниматологу в лечении этой категории больных.

Это за собой влечет, если надо, эвакуацию пациента (как санитарными машинами, так и вертолетом), и здесь они оперируются нейрохирургами, если это показано. Это система уже работает каждый день: вчера шесть таких пациентов из области доставили в областную больницу, некоторые из них уже прооперированы.

Это большое дело, которое позволяет повысить как качество, так и результативность лечения, снизить смертность. Благодаря такому лечению люди «возвращаются в строй». Мы решили использовать этот опыт для лечения детей.

— Ситуации в других лечебных учреждениях области не раз вызывали серьезные нарекания и критику в адрес их руководителей. Однако ваш предшественник не отметился сильными управленческими решениями. Хотя в аналогичных ситуациях министерство снимало главных врачей. Каков ваш настрой? Намерены ли вы менять руководителей клиник вслед за Бадаевым?

— Мы сейчас анализируем ситуацию. Безусловно, какие-то управленческие решения будут приниматься.