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Главные новости Челябинской области
12:58  17 января 2018 0

Названы четыре человека, которые станут сопредседателями штаба Путина в Челябинске

Сбор подписей за Путина. Челябинск, сбор подписей за путина
В Челябинске начинает работу избирательный штаб Владимира ПутинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Челябинске в среду, 17 января, начинает работу избирательный штаб президента России Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали доверенные лица главы государства на Южном Урале, сообщили «URA.RU» источники.

Постановлением ЦИК РФ, доверенными лицам Путина в Челябинске области стали четыре человека. Это главврач Федерального кардиоцентра в Челябинске, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин, председатель совета «Урало-Сибирского Дома Знаний», координатор «Бессмертного полка» на Южном Урале Елена Скорнякова, научный руководитель Федерального ядерного центра в Снежинске Георгий Рыкованов и председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России», бывший спецназовец Антон Шарпилов.

Лукин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 году. Скорнякова, Рыкованов и Шарпилов привлечены к такой работе впервые.

В Екатеринбурге, где также начинает работу избирательный штаб Владимира Путина, сопредседателями, как и в Челябинске, станут доверенные лица главы государства.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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