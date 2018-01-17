Названы четыре человека, которые станут сопредседателями штаба Путина в Челябинске

В Челябинске в среду, 17 января, начинает работу избирательный штаб президента России Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали доверенные лица главы государства на Южном Урале, сообщили «URA.RU» источники.
Постановлением ЦИК РФ, доверенными лицам Путина в Челябинске области стали четыре человека. Это главврач Федерального кардиоцентра в Челябинске, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин, председатель совета «Урало-Сибирского Дома Знаний», координатор «Бессмертного полка» на Южном Урале Елена Скорнякова, научный руководитель Федерального ядерного центра в Снежинске Георгий Рыкованов и председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России», бывший спецназовец Антон Шарпилов.
Лукин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 году. Скорнякова, Рыкованов и Шарпилов привлечены к такой работе впервые.
В Екатеринбурге, где также начинает работу избирательный штаб Владимира Путина, сопредседателями, как и в Челябинске, станут доверенные лица главы государства.