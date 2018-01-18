Как секс-клип курсантов расколол российское общество

16:27 18 января 2018 1

Будущие пилоты явно не ожидали, что их клип обернется столь громким скандалом скриншот с видео Youtube

Известные российские пилоты призвали наказать курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли скандальный видеоролик в общежитии учебного заведения. Ведущие представители отрасли утверждают, что молодые люди, вероятно, выбрали не ту профессию.

Нешуточный скандал разразился после того, как в Сети появился видеоклип, где студенты Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИ ГА) в нижнем белье и форменных фуражках танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Съемки, скорее всего, проходили на территории общежития учебного заведения. Выяснилось, что ролик сняли еще осенью, однако о нем узнали только сегодня.

Ректор вуза также подверг жесткой критике поведение курсантов www.aviacareer.com

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал его оскорбительным, пообещав, что и студентам, и преподавателям грозят дисциплинарные взыскания.

Ректор УИГА Сергей Краснов уже сравнил выходку курсантов с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя. «Я сам не один десяток лет в гражданской авиации, но подобного глумления над отраслью никогда не было. Печально, но такое прощать невозможно. Эти люди не найдут себе место в гражданской авиации… Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА — это храм наук, который дает путевки в жизнь», — заявил Краснов. Росавиация в свою очередь уже инициировала проверку данного инцидента. «Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и в числе курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», — говорится на сайте Росавиации. Проверку «в связи размещением на YouTube видеоролика с признаками эротики, в подготовке которого предположительно приняли участие курсанты регионального летного училища» организовала и Приволжская транспортная прокуратура.

«Эти ребята своим поведением покусились на святое. Они явно что-то перепутали: им надо было в Щукинское театральное училище поступать. Здесь они явно занимают чье-то место. Видимо, заплатили деньги, поступили и теперь плевать на всех хотели»,

— предположил в разговоре с «URA.RU» бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По его мнению, курсанты «могли бы танцевать просто в трусах», но «они же нарочно фуражки надели». «Ну, скажите, какое будет доверие к отрасли, что люди подумают? Если такие экземпляры сейчас учатся, то какие пилоты у нас будут? Это большой удар по престижу!» — отметил собеседник агентства. По мнению Сытника, «если этих засранцев сегодня выгонят из училища, то авиация в конечном итоге ничего не потеряет».

Некоторые пилоты уверены: скандал в Ульяновске ударил по всей отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заслуженный пилот России Петр Марченко солидарен с коллегой. «Молодежь сегодня просто обнаглела — они берут пример с западных стран. Если эти ребята так ведут себя в юности, то, поверьте, хороших летчиков из них не получится», — заявил он «URA.RU». Он полагает, что «необходимо принимать меры»: «Такую удивительную наглость, конечно, нельзя спускать на тормозах. Пусть родители не обижаются, но они, похоже, плохо воспитывали своих детей. Уж не знаю, надо ли их отчислять, может быть, достаточно просто хорошо поговорить».

Экс-командир воздушного судна Александр Романов считает, что скандал чересчур раздут. «Это молодые ребята, они пока не управляют самолетами, а учатся на первом курсе. Я лично увидел в их клипе — стеб, не более того. Никакого криминала там нет. Скорее всего, они сняли это видео для своих девчонок. Мое глубокое убеждение — никого отчислять не надо, нельзя ломать из-за глупостей кому-то жизни. Это будущее гражданской авиации, которое надо беречь. Дать ребятам по пять нарядов вне очереди, серьезно поговорить и на этом закончить», — заявил «URA.RU» Романов.

По его словам, «у нас половина эстрады выступают полуголые, в военной или милицейской форме».

«Футболисты сборной пьют во Франции дорогое шампанское под российский гимн, их жены фотографируются обнаженными, и ничего — никого из команды не выгоняют»,

— добавил собеседник агентства.

На защиту ульяновских курсантов встали и пользователи интернета. Петиция, призывающая руководство вуза не отчислять молодых людей, опубликована на сайте Change.org. Документ за короткое время набрал почти 20 тысяч подписей. По заявлению автора петиции, после скандала молодых людей не допускают на пары, хотя ранее никто из них не имел проблем с успеваемостью и дисциплиной. Он также заявил, что ролик задумывался как безобидная шутка, которая не должна испортить жизнь и карьеру «молодым и перспективным пилотам».