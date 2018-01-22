«Мужчины у нас, как правило, любят избегать штампов»

17:01 22 января 2018 0

Законопроект сенатора Антона Белякова является страховкой для женщин, уверены психологи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Законопроект сенатора Антона Белякова, приравнивающий сожительство к официально зарегистрированному браку, может привести к легализации однополых отношений в России. Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на то, что инициатива рискует обернуться рядом юридических последствий и разрушением духовных скреп.

Согласно документу, штамп в паспорте станет не нужен после пяти лет совместной жизни. Для признания такого союза со стороны государства и, соответственно, наступления юридических последствий, мужчина и женщина должны проживать совместно в течение пяти лет и вести общее хозяйство. Срок совместного проживания сокращается до двух лет в том случае, если у пары есть общий ребенок.

Теперь мужчины не смогут относиться к отношениям как к легким интрижкам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» Антон Беляков, по данным Минтруда, 2016 год в России стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков за последние два десятилетия: «Россияне не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Кроме того, опросы показывают, что люди даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального». Он подчеркнул, что с точки зрения закона сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в достаточно сложное положение.

По мнению сенатора, институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты — именно такая практика распространена в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии.

Психолог Наталья Варская считает, что речь идет о «хорошей инициативе». «Сенатор прав — гражданские и гостевые браки получают все большее распространение. Развитые страны уже пришли к этому. Насколько я понимаю, основная мысль здесь — повышение ответственности.

Мужчины у нас, как правило, любят избегать штампов, потому как боятся именно этой ответственности. Сейчас же они будут понимать — любые отношения не надо расценивать как какую-то легкую интрижку»,

— пояснила она «URA.RU». В то же время Варская отметила, что «многие начнут выкручиваться — начнут приводить подружек домой по ночам, чтобы соседи не видели».

По мнению специалиста Центра системной семейной терапии Татьяны Потемкиной, предложение сенатора является своего рода «страховкой для женщин». «У нас очень часто бывает так: живут мужчина с женщиной, ведут совместное хозяйство, покупают дорогие вещи. А потом мужчина уходит, и женщина остается ни с чем. Этот законопроект многое меняет», — заявила она «URA.RU».

Гражданский брак в скором времени могут приравнять к браку официальному Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По ее словам, если мужчины начнут пугаться таких отношений, чреватых ответственностью, то это означает только одно — не надо связываться с такими кавалерами. «Предложение Антона Белякова расставляет все точки над i и вводит отношения людей в определенные рамки», — заключила собеседница агентства.

Инициативу сенатора будет крайне сложно реализовать на практике, отмечает в беседе с «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий. «Кто будет проверять, живут ли конкретные люди вместе или не живут, спят они совместно или нет? Участковые, что ли, должны в постель заглядывать?!» — недоумевает юрист. По его словам, для того, чтобы законопроект оказался действующим, необходимо внести серьезные изменения в Гражданский, Семейный и Жилищный кодексы, а также поменять принципы наследственного права.

«Представьте себе ситуацию: умирает мужчина, у которого остается немало активов. С большой долей вероятности можно предположить, что сразу же найдется множество девушек, которые будут утверждать, что неофициально с ним жили, а потому вправе претендовать на наследство», — говорит Домбровицкий. Он полагает, что нынешнего законодательства, регулирующего семейные отношения, вполне достаточно: «Люди просто могут жить вместе, а могут вступать в официальный брак. Но если боятся в случае развода потерять имущество, то пусть предварительно оформляют брачный контракт. Сейчас это тоже распространено».

Как пояснил «URA.RU» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, речь идет об «очень опасной идее». «Во Франции все так же начиналось: там вместо браков начали заключать гражданские союзы, упростили систему выплаты пособий детям, родившимся в таких союзах. В итоге, все это привело к фактической легализации однополых браков», — пояснил эксперт, отметив, что существует риск повторить этот путь. По его словам, данная инициатива «работает на разрушение духовных, нравственных и человеческих ценностей».