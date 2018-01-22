«Либералы используют атаки в школах, чтобы убрать Васильеву»

21:20 22 января 2018 1

Сразу несколько групп элит работает на отставку Ольги Васильевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избирательная кампания в России только начинается, однако элиты уже вовсю борются за посты в будущем правительстве. Как сообщил «URA.RU» источник, близкий к кабмину, свое место после мая 2018 года может потерять министр образования Ольга Васильева. Ее уход может быть обусловлен сразу несколькими ключевыми факторами. Она испытывает серьезное аппаратное давление со стороны своего непосредственного начальника, вице-премьера Ольги Голодец. Войну против Васильевой ведут и системные либералы в правительстве. Кроме того, за полтора года с момента своего назначения министру не удалось предложить внятной программы реформ: именно на это сейчас указывают ее противники в поисках причин серии ЧП в школах.

Прошлый министр образования Дмитрий Ливанов был одной из самых непопулярных фигур в российском обществе Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Разочаровались в ней и консерваторы от образования. «Будучи призвана олицетворять альтернативный Ливанову полюс в сфере образования, она не оказалась до конца принятой консервативной отраслью. Подчеркнутое недовольство министра доставшимся ей наследием подталкивает ее [Васильеву] к ревизии и критике результатов образовательной политики 2000—2016 годов, что вступает в противоречие с пропагандистскими задачами позиционирования этих лет как „золотой эпохи“», — говорится в докладе фонда «Петербургская политика», в котором дается оценка позиций министров кабинета Медведева

Аппаратно ослабил Васильеву и уход ее зама Людмилы Огородовой, которая еще полгода назад публично защищала свою начальницу в споре с Ольгой Голодец по поводу программы «5-100» (5 вузов России должны попасть в сотню лучших, согласно мировым рейтингам). Ранее URA.RU уже писало, что Голодец неоднократно блокировала все назначения Васильевой на пост заместителей в ведомстве.

Как предполагает источник «URA.RU» в правительстве, аппаратную борьбу против Васильевой ведет даже ее собственный зам — 41-летний физик-ядерщик Григорий Трубников, некогда работавший в «Росатоме». Предполагается, что после мая 2018 года он может занять пост министра.

Вице-премьер Ольга Голодец отказывала Васильевой в согласовании замов в первые месяцы работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, главный костяк оппонентов Васильевой составляют либералы из министерства образования, которые влияют на ведомство еще со времен бывших министров Андрея Фурсенко и Дмитрия Ливанова.

«Возможно, что в смене Васильевой заинтересован и непосредственно сам помощник президента России Фурсенко», — предполагает политолог Илья Гращенков. Эксперт считает, что противники Васильевой могут мотивировать смену министра необходимостью омоложения правительства, в целом, и Минобрнауки, в частности.

Собеседник агентства в министерстве образования на условиях анонимности рассказывал, что по позициям министра Васильевой репутационно ударили и ЧП в российских школах. По его словам, на одном из недавних совещаний правительства Васильевой дали понять, что она не смогла адекватно в публичной сфере реагировать на происшествия. Ведомству не удалось перехватить инициативу в негативной информационной повестке.

Либеральные медиа намеренно раскручивали истории с инцидентами в школах, чтобы подорвать позиции Васильевой, считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Системные либералы использовали эти события, как повод для аппаратного удара по Васильевой, представляя ситуацию, как провал системы образования, — полагает политолог.

Политолог Дмитрий Фетисов говорит, что инциденты в школах показали необходимость масштабной реформы системы образования. «Поэтому сейчас шансы Васильевой сохранить свое место напрямую зависят от того сможет ли она в ближайшие месяцы разработать эффективный пакет мер для предотвращения повторения подобных случаев. Если нет, то не исключено, что в мае у нас будет новый министр образования и науки», — сообщил эксперт.

Эксперты считают, что спикер Госдумы Вячеслав Володин — одна из опор Ольги Васильевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ольга Васильева с самого начала «не совсем попадала в парадигму экономического блока правительства», пояснил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. «Дело в том, что Васильева не в полной мере разделяет позицию, согласно которой образование — это исключительно сфера услуг. Она — другая, она, конечно, не железно за советскую школу. Однако главной задачей образования видит именно идеологическое воспитание, а не бизнес. Думаю, именно поэтому в правительстве сегодня есть определенное желание избавиться от этого министра», — пояснил Журавлев.

В то же время он признал, что у Васильевой имеется серьезная поддержка в Кремле. «Если бы была возможность взять и выгнать ее, ее оппоненты, конечно, этим бы воспользовались. Ее политическое будущее, на мой взгляд, будет во многом зависеть от дальнейшей конфигурации правительства после выборов главы государства», — резюмировал Журавлев.

Позиционирование Васильевой, как противовес либеральной общественности, скорее укрепляет ее аппаратные позиции, считает директор «Minchenko consulting» Евгений Минченко. «Исторически Васильева опирается на [председателя Госдумы Вячеслава] Володина, кроме того у нее хорошие отношения с архимандритом [считающегося духовником президента] Тихоном Шевкуновым и [супругой премьера] Светланой Медведевой. Это три лоббистских точки поддержки для нее», — пояснил Минченко «URA.RU».

Останется ли Васильева в должности министра во многом зависит от того, какой именно курс выберет сам Владимир Путин, отмечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «В последнее время Путин склонен больше говорить о технологиях, интернете, инновационных прорывах и меньше о православии-самодержавии-народности. Возможно, под новый курс ему придется искать нового министра образования», — рассказал Бунин «URA.RU».