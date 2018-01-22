«Мы каверзные подходы запускали, но губернатор адекватно реагировала»

23:55 22 января 2018 0

Губернатор Югры Наталья Комарова открывает новую эпоху работы с югорчанами — через лидеров общественного мнения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова начала реально формировать пул новых лидеров общественного мнения. В главном мегаполисе ХМАО их имена уже известны — глава региона лично представила каждого широкой публике.

Новый формат работы Комаровой — живое и публичное общение с теми, кто уже может стать лидером или уже ведет людей за собой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Всевозможные форумы в регионе проходят с завидной регулярностью, но об уникальности нового говорит даже состав гостей — среди них, например, известный в Сургуте предприниматель Александр Лозинский, редко появляющийся на публике, и заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» Михаил Кириленко — официальный представитель крупной нефтяной компании посещает только самые важные мероприятия. Однако главными участниками форума стали не VIP-персоны, а люди, ранее известные в узких кругах.

22-летнего Андрея Аиткулова в зале узнают немногие. Парень очень быстро говорит, и, судя по всему, сильно волнуется. Аиткулов уже два года возглавляет в Сургуте волонтерскую организацию по поиску пропавших детей. Он рассказывает Наталье Комаровой, что сейчас регистрирует региональную НКО. Андрей озвучивает статистику: в Сургуте в год пропадает порядка тысячи человек, в городах поменьше — 300-400. Едва ли не большинство из них дети, а найти удается не всех. Аиткулов не просит финансовой поддержки — к губернатору парень обращается с просьбой, чтобы власти на местах сотрудничали активнее.

Тахиржон Зайнутдинов возглавлял отдел «К» в МВД Югры, боролся с кибер-преступлениями. Теперь — один из потенциальных ЛОМов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще утром про Аиткулова знали десятки волонтеров, журналисты, родители пропавших детей и некоторые чиновники — не так много в 350-тысячном городе. Публично высказанная поддержка от губернатора выводит его проект на новый уровень.

Так происходит не только с поиском пропавших детей, но и, например, с интерактивной книгой «Югра — мой дом» с дополненной реальностью, которая позволяет узнать особенности быта всех 22 национальностей, проживающих в Сургуте. Книга уже существует, ее разработали по инициативе сургутского колледжа русской культуры, но многие из участников форума впервые узнали о таком проекте.

«Люди, у которых были достойные проекты — их сразу вывели на сцену. Идеи презентовали, обсудили. Наталья Владимировна увидела, что в регионе есть не только какие-то административные вещи, а есть конкретные инициативы, которые двигают живые люди, не связанные с чиновничьей средой и бюджетными деньгами. И самое главное, был диалог, без каких-то заготовленных вопросов», — рассказывает общественник из Сургута Сергей Шамрай, в декабре принимавший участие в проекте «Губернатор онлайн» — это еще один новый механизм, запущенный властями региона, о котором подробно сообщало агентство.

Эдуард Логинов предлагает проводить такие форумы не только при поддержке округа, но и в муниципалитетах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почти все проекты отличало главное — массовость, а значит, потенциально высокая узнаваемость их лидеров. Некоторые идеи уже вышли за пределы не только ХМАО, но и России. Речь идет, например, об акции «Работайте, братья», о которой ранее сообщало «URA.RU».

В Сургуте ее запустили местные диаспоры и ветераны локальных войн после подвига дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. Его, напомним, застрелили боевики, когда он отказался призвать родственников уйти из полиции. Сказанную перед гибелью фразу печатали на наклейках — сначала в ХМАО, потом в других регионах России, европейских странах и США. Этот проект, а точнее его развитие по поиску героев в каждом югорском дворе, также обсудили на форуме в Сургуте.

Не всем участникам форума было интересно происходящее на сцене. Хотя, возможно, вице-губернатор Павел Сидоров просто задумался Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из инициаторов акции «Работайте, братья», лидер местных «афганцев» Эдуард Логинов признается — каждый раз поражается способности губернатора за секунды понять, в чем смысл проекта. «Мы какие-то каверзные подходы, признаюсь, запускали во время доклада, но губернатор адекватно реагировала. Вообще, надо побольше мероприятий в таком ключе, и не только на уровне Натальи Комаровой, но и муниципальной власти. Это качественный продукт, такие форумы не просто выявляют какие-то проблемы, они показывают новые проекты, новый вектор движения, более креативный и живой, а не затертый чиновничий», — уверен Логинов.

Форум стал не просто площадкой «поболтать» — это новый и вполне жизнеспособный для Югры механизм выявления лидеров общественного мнения, считает политолог Виталий Малыхин. «Чтобы стать ЛОМом, одного форума недостаточно. Лидер общественного мнения — это долгосрочная репутация. Но форума вполне достаточно, чтобы заявить о себе и приступить к реализации проектов, после чего и появится репутация лидера, в глазах как губернатора, так и общественности. Если говорить о сегодняшних фамилиях — для Аиткулова форум это стартовая площадка. А у Логинова за плечами 18 лет проектной деятельности и социальной активности, у него происходит фиксация общественного статуса ЛОМа. А вообще инструментов поиска лидеров много, они постоянно меняются. Сегодня такой, и это достаточно интересный механизм выявления потенциальных ЛОМов», — комментирует эксперт.

Всего в сургутском форуме приняли участие порядка 200 человек. Такие же мероприятия пройдут во всех муниципалитетах ХМАО — до конца февраля Наталья Комарова планирует посетить всех территории Югры. Выявленные лидеры получат возможность презентовать свои проекты на общеокружном форуме в Ханты-Мансийске.