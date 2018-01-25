«Губернатор лично знает „смотрящего“ в регионе»

16:54 25 января 2018 0

Криминальный мир — это параллельно существующее государство, говорят эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Соцсети бурно обсуждают новость о том, что 45-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули, претендующий на место главы криминального мира в России, начал активные действия на территории соседней Украины. Это связано с тем, что Гули совсем недавно освободился после 22 лет заключения. Говорят, что для криминалитета территория бывшего Советского Союза по сей день остается единым пространством.

Кто сегодня контролирует регионы России и стран СНГ, какие кланы остаются наиболее могущественными и должны ли губернаторы знать в лицо криминальных авторитетов — «URA.RU» рассказал журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев.

Каждый торговец на рынке, по утверждению эксперта, регулярно отдает определенную сумму в воровской общак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Постсоветское пространство до сих пор остается фактически единым для воров в законе — для них территориальные границы мало изменились. Именно поэтому сегодня мы, в частности, слышим разговоры о расширении влияния вора Гули. Известно, например, что Шакро Молодой [криминальный авторитет Захарий Калашов] ранее пытался влезть в Донбасс, когда там начались геополитические пертурбации. В каждой бывшей союзной республике сегодня есть свой смотрящий. Большинство территорий контролируется ворами из Грузии, Москвы, Армении и Азербайджана. У последнего, к слову, вообще особое место — азербайджанцы активно претендуют на то, чтобы взять под своей контроль все государства Средней Азии. Они также здорово поднялись в Москве — незадолго до смерти Деда Хасана окружали именно люди из Азербайджана.

Их крепкие позиции объясняются прежде всего тем, что они располагают большим количеством неучтенной налички. У них несколько основных источников доходов: конечно же, это многочисленные рынки, а также очень серьезные сборы с дальнобойщиков.

Поверьте, каждый торговец на рынке без разговоров регулярно отдает определенную сумму в воровской общак. Так принято, отказаться нельзя. «Зеленка» [продающиеся на рынках арбузы и зелень] — очень удобный бизнес. Вместе с ними ввозят и наркотики, торговля которыми приносит ворам колоссальные доходы. Донбасс сейчас — это поставщик угнанных машин, так уж повелось. То есть география едина — вроде бы разные страны, а на самом деле очень крепко связаны.

Если кто-то «кинет» родственника прокурора, куда тому бежать — в полицию? Фото: depositphotos.com © URA.RU

Что касается российских регионов, то они неоднородны по «воровской структуре» — где-то сильны позиции грузинских воров, где-то — азербайджанских. Надо понимать, что криминальный мир — это параллельное государство, и ситуация в нем меняется достаточно динамично. Кто-то садится, кто-то выходит, кто-то в это время пытается перехватить власть. Из Дагестана, например, выжили прежнего смотрящего, когда его закрыли.

Шакро, например, сейчас в «крытке» [исправительное учреждение, куда направляются осужденные за тяжкие преступления либо заключенные], без связи, но жизнь без него не остановилась. Работают его люди. Так, все оперативные вопросы решает держатель общака Вася Воскрес [вор в законе Василий Христофоров]. В каждом регионе, будь то Россия или Украина, есть свой смотрящий, который тоже находится под кем-то — такие правила.

Известно и другое — губернатор в России лично знает «смотрящего» в своем регионе — по-другому и быть не может.

Во многих случаях криминал действительно выгоден властям на местах, я бы даже сказал, что речь идет о взаимной выгоде. Например, если кто-то «кинет» родственника прокурора, куда тому бежать — в полицию? А так — всегда есть те, кто в состоянии решить почти любой вопрос.

Очевидно, что без воров в законе, без выстроенной ими системы управления жизнь в стране просто-напросто остановится. Надо признать, что и государство, и криминал вынуждены сосуществовать друг с другом, играя на одной поляне».