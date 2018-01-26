«Мы требуем, чтобы эти страшные самолеты ATR 72 не летали на севере»

00:04 26 января 2018 0

В катастрофах самолета ATR 72 по всему миру погибли 332 человек. Но только уральцы добиваются международного прецедента — запретить полеты этих лайнеров в условиях севера Фото: Максим Слуцкий/ РИА «Новости»

Родственники погибших в тюменской авиакатастрофе ATR 72 после шести лет безуспешных судов в России надеются поставить точку в деле во Франции. В Тулузе, где находится главный офис авиаконцерна, они добиваются международного прецедента — запретить полеты ATR 72 в условиях севера. «URA.RU» удалось разыскать одного из истцов — мать погибшего в авиакатастрофе, 22-летнего Антона Мартьянова, Антонину. Преодолевая эмоции («мы до сих пор не научились радоваться») женщина объяснила, за что они борются.

— Антонина Георгиевна, расскажите, почему было принято решение обратиться в суд Тулузы?

— В ходе расследования выяснилось, что именно у нашего ATR 72 был ряд конструктивных особенностей, которые, в том числе, и привели к катастрофе. Мы обратились в суд Тулузы, поскольку именно там концерн ATR выпускает эти самолеты.

— О каких именно конструктивных особенностях идет речь?

— Самолету было 20 лет. Он был выпущен еще до авиакатастрофы в США [в 1994 году под Розлоном]. После нее самолеты с такой конфигурацией крыла были запрещены американской авиакомпанией к эксплуатации в северных регионах США, а компания-производитель внесла изменения в конструкторское решение. Однако наш самолет оказался именно старой модификации.

В 1994 году под американским городом Розлон произошла первая и крупнейшая катастрофа ATR 72. Погибли все 68 человек на борту Фото: Дмитрий Бурлаков/ РИА «Новости»

Кроме того, отец командира экипажа во время суда обратил внимание на то, что одна лопасть сохранившегося при падении винта была перевернута. Такая же ситуация произошла во время катастрофы ATR 72 в Таиланде, после которой на самолеты ATR 72 стали устанавливать датчики, которые показывают, в каком направлении двигаются лопасти. В нашей модификации самолета еще не было этих датчиков. После этой трагедии компания-производитель выпустила положение, что в этом узле есть недочеты, и признала, этот узел слабым. Эти факторы позволили нам подать свои иски во Франции.

Но я хочу подчеркнуть, что эти конструктивные особенности — лишь часть причин, которые привели к трагедии.

— Ваш адвокат, Давид Кухалашвили, сообщил нам, что российским следствием и судом не были удовлетворено ни одно из ходатайств, поданных семьями погибших и пострадавшими. Это так?

— Да. Мы писали ходатайства. Все это длилось четыре года. Мы привлекали к себе внимание, обращались во все инстанции. Но на свои вопросы мы так и не получили ответов. Например, нам не объяснили, почему самолет распилили до окончания следствия. Мы просили, чтобы какие-то части были увезены на экспертизу в Тулузу, где производятся эти самолеты. Тоже безрезультатно. Техническая экспертиза была произведена только по документам, предприятием, не имеющим специальной лицензии. Уточню, что специалисты этого предприятия не выезжали на место катастрофы. Наше же ходатайство о технической экспертизе самолета было отклонено.

До вылета нашего ATR-72 совершил взлет «Боинг». Мы просили расследовать вопрос попадания нашего самолета в спутный след предыдущего судна, но эту версию вообще не рассматривали. Суд рассматривал только версию обледенения [которая и была официально установлена экспертами Межгосударственного авиационного комитета и судом]. Другие версии к учету не воспринимались. Не было и должного расследования спасательной операции.

— Ее организация тоже вызвала вопросы?

— Да. Мы считали, что спасательная операция была организована плохо. Часть пострадавших доставили вертолетами в аэропорт «Рощино», где их расположили в зале багажного отделения.

Одна партия пострадавших пролежала там более 20 минут, другая более 40, только потом их перегрузили в машины «скорой помощи».

А людей, упавших с такой высоты, даже трогать нельзя. Мы считаем, что можно было спасти еще несколько человек, как минимум двоих. Есть свидетели, которые утверждают, что живых было больше. И сын мой был жив… Но расследование всех обстоятельств спасения людей также не проводилось.

— Почему вы не продолжили борьбу за расследование причин трагедии в России?

— Сил бороться у меня больше нет. Российский суд определил виновных — два сотрудника наземных служб и командир экипажа. Взять на себя ответственность и сказать, что те, кого осудили, ни в чем не виноваты, я не могу. Действительно окончательное решение по обработке борта реагентами принимает командир экипажа. Один из техников был новеньким, он не прошел нормальное обучение. Но, я считаю, что виноваты, в том числе, и руководители, которые сформировали неопытный экипаж и плохо организовали работу наземных служб.

По словам нашей собеседницы, убитые горем семьи подписывали документы не глядя. В итоге сегодня бороться с ATR 72 могут не все Фото: Алексей Куденко/ РИА «Новости»

— Почему во французском процессе участвует только 13 семей?

— Участвовало бы больше, но дело в том, что некоторые семьи подписали мировое соглашение с авиакомпанией «Ютэйр». Через несколько дней после трагедии нас вызвали в компанию и предложили компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Взамен предложили подписать мировое соглашение, что в дальнейшем мы не будем иметь никаких претензий к авиакомпании. Это предложение поступило от специалистов компании всего через несколько дней после трагедии! До окончания следствия. Наша семья не согласилась.

— На какой результат вы рассчитываете?

— Наша цель — добиться правды. Мы будем требовать, чтобы такие самолеты больше не летали на севере. А они до сих пор продолжают выполнять рейсы. Эта трагедия не только забрала жизни наших близких, а наши жизни. Мы до сих пор не научились радоваться. До сих пор не нашли правды. Не нашли причину трагедии.

Как пояснил «URA.RU» адвокат Давид Кухалашвили, представляющий интересы родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе в суде Тулузы, истцы требуют компенсаций, которые предусмотрены французскими законами (речь о сотнях тысячах евро), но материальные требования не являются главными: «Все наши клиенты к нам обратились не из-за сумм. Мы хотим, во-первых, чтобы виновные понесли финансовую ответственность. А, во-вторых, хотим создать прецедент, и это в будущем заставит авиакомпании вкладывать больше денег в обеспечение безопасности полетов». Также он добавил, что решение о запрете эксплуатации ATR 72 могут принять только российские власти: «Нам сложно судить о том, какой будет их реакция на решение французского суда».

В тюменской трагедии из четырех членов экипажа и 39 пассажиров выжило только шесть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напомним, авиакатастрофа среднемагистрального лайнера ATR-72-201 авиакомпании «Ютэйр» произошла 2 апреля 2012 около аэропорта Рощино. Самолет, выполнявший рейс UTA-120 по маршруту Тюмень—Сургут, упал через 42 секунды после взлета. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров. Лайнер при ударе о землю раскололся на три части и загорелся. От травм и ожогов на месте погибли 33 человека, включая весь экипаж.

После расследования уголовного дела по факту падения самолета в результате суд признал виновными трех человек — погибшего пилота Сергея Анцина, начальника наземной смены Анатолия Петроченко и авиатехника Андрея Писарева. По версии следствия, командир экипажа Сергей Анцин не потребовал обработать самолет противогололедным реагентом. Работники компании «ЮТэйр-техник», обслуживавшие лайнер на земле, также не обработали самолет противогололедным составом.

Франко-итальянский концерн ATR с 1989 по 2016 годы выпустил 836 самолетов ATR 72. На 20 июля 2015 года в различных авиационных событиях были потеряны 20 самолетов типа ATR-72. В катастрофах погибли 332 человек. По данным ТАСС в России ATR 72 эксплуатирует авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс», парк которой состоит из 15 самолетов этого типа (данные на 2015 год).