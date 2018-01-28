14:12 28 января 2018 0

На проблемы молодежи долгое время закрывали глаза, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эпидемия демонстративных убийств и нападений с участием молодежи в России будет только нарастать. Эксперты уверены: речь идет отнюдь не о частностях, а о системной проблеме. Молодые люди, подчас выросшие без внимания родителей и четких ориентиров, сегодня находят только единственную возможность заявить о себе — через громкое преступление.

Одна из последних драм, которую до сих пор обсуждают в социальных сетях — убийство студентки в Москве. С ней жестоко расправился ее бывший возлюбленный. Парень учился в Бауманке, а девушка была студенткой Высшей школы экономики. Они снимали вскладчину квартиру недалеко от Курского вокзала. 19-летний парень, о котором все отзывались как о добром и умном человеке, задушил подругу, нанес ей несколько ножевых ранений, после чего изнасиловал. Все произошедшее он описал в записке на нескольких печатных листах, которую адресовал своим друзьям и родным, после чего сам покончил с собой.

Нынешняя молодежь — совершенно особенная, говорят специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Я вынашивал эту идею еще где-то с первых чисел января и красочно в голове представлял, как это происходит», — это лишь одна фраза из оставленного послания. Согласно основной версии, студент пошел на убийство из-за того, что девушка не отвечала ему взаимностью.

Известно, что студентка на протяжении длительного времени находилась в подавленном состоянии. «Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь», — писала она в своих дневниках, отрывки из которых появились в сетях вскоре после гибели студентки. Ее ухажер также пребывал в депрессии и посещал психотерапевтов.

«К сожалению, сегодня мы видим попытки списать все на какие-то исключения: на школу напал сумасшедший, свою возлюбленную убил наркоман. Такая позиция порочна — она позволяет конкретным чиновникам сохранить свои кресла, но не является попыткой хотя бы начать решать большую системную проблему», — утверждает в разговоре с «URA.RU» руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин.

По его словам, «сегодня мы пожинаем плоды прежнего хаоса»: «Как-то незаметно выросло брошенное поколение, поколение, которое никому не нужно. Наши дети зачастую рассматриваются исключительно как бизнес: в школах их надо охранять, их надо кормить — все это деньги. Отсюда вытекает и острейшая проблема социального неравенства.

Жестокое убийство в Москве, конечно, проще трактовать как белую горячку или галлюцинации наркомана. Однако за этим страшным преступлением наверняка последует следующее, не менее страшное. Подростки продолжат убивать и насиловать. Это что же получается — все сумасшедшие и «нарики»?».

По мнению Долинина, «группы смерти» в соцсетях, нападения на школы и резонансные убийства, подобные тому, что произошло в Москве, являются звеньями одной цепи.

«О проблемах молодежи стали говорить после протестных митингов в прошлом марте. А почему молодежь пошла протестовать? Чтобы их заметили, чтобы с ними заговорили. Там, где образуется вакуум, вскоре появляется криминалитет и различные извращенцы, как это было в случае с этими группами в сетях», — сказал собеседник «URA.RU».

Он посетовал на то, что зачастую реальная работа подменяется имитацией: «Вот и сейчас [после нападения на школы] заговорили: давайте в школах введем побольше психологов. Нет, давайте побольше охранников. А я предлагаю все школы в стране перекрасить в розовый цвет. Эффект будет точно такой же».

Далеко не вся молодежь видит для себя перспективы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Психиатр, кандидат медицинских наук, главный врач клиники психологической адаптации Алексей Магалиф в разговоре с «URA.RU» указывает на «полное одиночество молодежи». «У меня складывается впечатление, что молодые люди, идущие на страшные преступления, не ставят своей целью убийство как таковое. Для них это наиболее действенный способ заявить о себе, о своих проблемах. Тебя не замечают, ты брошен, поэтому надо привлечь к себе внимание. При этом они совершенно иначе воспринимают ценность жизни — они не особо задумываются о возможных последствиях», — пояснил специалист.

Психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов соглашается, что речь идет об «особом поколении». «Особенность его в том, что это, по сути, первое поколение, выросшее при бурном развитии интернета и социальных сетей. Раньше, конечно, тоже бросались с крыш и убивали, но это невозможно было тиражировать и демонстрировать — не было таких возможностей. Сейчас же столкнулись с проблемой подражательства: один совершил преступление или просто какую-то глупость, и у него тотчас же находятся последователи. Люди перестали жить своей жизнью — они смотрят, как у других», — сказал он в разговоре с корреспондентом «URA.RU». По его мнению, студент, убивший свою возлюбленную, сделал это «исключительно для демонстрации»: «С этой целью он и написал столь подробную записку. Он же понимал, что если бы просто нашли два тела, то никакого шума и резонанса не получилось бы. Парень мечтал о славе хотя бы после смерти».

Депрессия и ощущение бесперспективности свойственны сегодня многим молодым людям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заведующий сектором изучения интеграционных процессов Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель напомнил, что нынешнюю молодежь зачастую называют «поколением Z». «Это люди, которые выросли в интернете, в эпоху бурного развития информационных технологий. Надо признать, что именно Глобальная сеть становится главным источником получения информации и знаний — как полезных, так и опасных. При этом надо понимать, что каждое следующее поколение будет всегда отличаться от предыдущего», — пояснил он «URA.RU».

По мнению эксперта, современной молодежи действительно свойственны депрессия и чувство собственной ненужности: «Это нетрудно заметить по страницам школьников и студентов в социальных сетях — там беспросветная тоска и апатия. Во многом это связано с тем, что социальные лифты в стране заметно ограничены. Люди упираются в потолок, выше не прыгнешь. Отсюда — и протестные настроения, выплеск которых нам довелось наблюдать, и высокий уровень агрессии. Сегодня наше общество буквально пропитано ненавистью. Молодые люди не могут этого не чувствовать».

Речь идет о проблеме отцов и детей, которую сформулировал еще Иван Тургенев, отметил в разговоре с «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Нам всегда кажется, что следующее поколение — хуже нашего. Вот мы — прекрасные, а они — какие-то неправильные. На самом деле нынешнее поколение совершенно нормальное — рожают детей, служат в армии. Да, есть примерно 20 процентов не очень вменяемых, такая грустная отбраковка. От этого никуда не деться — она была всегда, во всем мире, и во времена Тургенева тоже».