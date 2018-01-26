У единороссов нет денег на повышение явки

16:20 26 января 2018 0

Повышение явки на президентских выборах стало главной целью российских политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители свердловского регионального отделения «Единой России» пошли на экстренные меры по повышению явки избирателей на выборы президента РФ. На заседании политсовета принято решение о начале сразу двух нацеленных на решение этой задачи проектов: актуализация базы членов партии и запуск компьютерной программы, которую научат находить сторонников Путина в соцсетях. Секретарям партячеек не дали на выполнение вводных ни копейки, пообещав при этом строго наказывать за срыв планов. В не менее сложном положении оказались члены областного правительства и мэры.

Первые попытки массовой мобилизации населения для участия в выборах свердловские единороссы предприняли в 2007 году. В рамках проходивших тогда выборов депутатов Госдумы РФ был запущен федеральный партийный проект «1+10». Эти цифры означали, что каждый член партии должен привести к урнам для голосования 10 друзей и родственников. В качестве доказательства исполнения поручения, каждому партийцу предстояло заполнить специальный формуляр с фамилиями, телефонами и адресами мобилизованных избирателей. С некоторыми из внесенных в список граждан через некоторое время связывались специально обученные операторы. Звонившие уточняли, действительно ли они знакомы с указавшим их личности партийцем, ходили ли они на избирательный участок и делали ли это по просьбе подписавшего бланк единоросса.

далеко все все избиратели хотели попасть под телефонный контроль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как заявил «URA.RU член президиума политсовета регионального отделения «ЕР», тогда эта затея провалилась по нескольким причинам. В многих случаях подписывать бланки отчетности отказывались даже ближайшие родственники партийцев — они не хотели, чтобы в дальнейшем их досаждали звонками неизвестные люди. Помимо этого, у единороссов не было технической возможности проверить, приходили ли в действительности указанные граждане на избирательные участки. Источник агентства признал, что в результате проект был фактически провален.

Одновременно выяснилось, что устарела сама база членов партии. Кто-то из них умер, кто-то переехал, кто-то потерял связь с «Единой Россией» или изменил политические взгляды. Для вычищения из списков «ЕР» «мертвых душ» на федеральном уровне была создана компьютерная база «Вся Россия», в которую предстояло внести данные о каждом единороссе, отмечать их активность и реализуемый фронт работ.

Следующим шагом стало создание областной компьютерной программы «Мобилизатор», в которую в 2016 году вносились данные о сторонниках партии, которым при первой необходимости могли позвонить, выслать им материалы специально обученные операторы. Согласно первоначальной идее, свердловчан должны были включать в базу по их собственному желанию. В число сторонников входили избиратели, заполнившие специальные бланки. Бланки разносили по домам партийные агитаторы. Но не обошлось без перегибов. Отдельные руководители решили директивно обязать всех своих сотрудников заполнить анкеты, на что те тут же пожаловались в СМИ. По неофициальным данным, в ходе кампании были собраны личные данные порядка 400 тысяч человек.

Вкитор Шептий огласил новые партийные вводные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках проходящих сегодня президентских выборов федеральные единороссы решили воспользоваться старыми инструментами. На проходившем 25 января заседании свердловского политсовета лидер свердловских единороссов Виктор Шептий объявил о необходимости обновления базы «Вся Россия». Для этого руководителям местных партячеек необходимо в кратчайшие сроки связаться с каждым числящимся в них единороссов. Если указанный в анкете о приеме в партию телефон не отвечает, работники исполкома должны найти его по домашнему адресу, выяснить, не поменял ли он место жительства.

«„Мертвых душ“ в отделении очень много. Я — член партии с 12-летним стажем. За все это время мне никто ни разу не позвонил, не спросил, что со мной, не изменились ли мои данные, готов ли я участвовать в партийной работе», — заявил «URA.RU» екатеринбургский единоросс. Он считает поставленную задачу неподъемной. В каждом районном отделении — от 2 до 6 тысяч членов. Найти каждого из них за оставшиеся до дня президентских выборов 50 дней источник считает неподъемной задачей: «Только этим должны заниматься как минимум два сотрудника. На оплату их труда нужны деньги, которых нет».

Актуальная база данных партийцев необходима для успешного запуска на президентской кампании проекта «1+5». В рамках него каждый партиец обязан сагитировать и привести в кабинки для голосования 5 человек. Как будет в этот раз осуществляться отчетность, будет рассказано на партийном семинаре 26 января. Рядовые партийцы опасаются, что им снова придется оглашать личные данные друзей и родственников, вызывая тем самым их недовольство.

Единороссы принесут свою агитацию в Фейсбук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующим шагом данные о мобилизованных свердловчанах должны заноситься в новую федеральную базу сторонников «Единой России», которую по аналогии с областной компьютерной системой назвали «Мобилизатор». Источник агентства рассказывает, что это — продвинутая программа, позволяющая не только обзванивать и посылать электронные сообщения занесенным в нее респондентам, но и описывать по итогам общения их психологические портреты. Ожидается, что в скором времени эта программа научится находить по внесенным в нее личным данным избирателей их аккаунты в соцсетях и посылать им личные сообщения.

Ожидается также, что в федеральный «Мобилизатор» внесут фамилии свердловчан, которые расскажут пришедшим им домой агитаторам о желании проголосовать за Владимира Путина. Но найдутся ли у партийцев деньги на оплату труда агитаторов, пока не понятно. Единороссы также не знают, где им взять деньги на оплату труда сотрудников, которые будут сводить полученные фамилии в единые таблицы и отправлять их в Москву. За оставшиеся до дня голосования 50 дней им необходимо обработать личные данные от 10 тысяч до 30 тысяч человек. «Это от 500 до 1500 человек в день. Для выполнения этой задачи необходим серьезный штат сотрудников», — говори член президиума областного политсовета.

Он добавляет, что механически перенести данные из старого областного «Мобилизатора» в новый федеральный не получится. Москвичи намерены обзвонить как минимум 5% указанных сторонников партии, чтобы уточнить, действительно была ли с ними проведена агитационная работа. В случае обнаружения любых фальсификаций партийцев на местах ждут наказания.

В правительстве Свердловской области запустили свой проект по мобилизации избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Точных данных о том, войдут ли в базу данные о государственных и муниципальных служащих, пока нет. Как заявил «URA.RU» источник в региональном правительстве, каждому министерству дано указание составить списки сотрудников самих ведомств и их территориальных подразделений. Для этой работы выделены специальные сотрудники, которые тратят на формирование списков минимум час в день. Аналогичные указания спущены мэрам. Не исключено, что органы власти будут работать с бюджетниками самостоятельно.

Отдельная программа мобилизации рабочих запущена на свердловских предприятиях. Директорам заводов дано указание создать оперативные штабы по привлечению сотрудников на выборах. На каждом предприятии программа носит свое название. В частности, на Заводе имени Калинина она проходит в документах как «Локомотивы роста».

Получить официальные комментарии у лидера свердловских единороссов Виктора Шептия и руководителя исполкома Александра Косинцева не удалось. Они не отвечали на звонки.

Источник в областных структурах власти заявил, что региональные правительство не принимает участие в программе «Мобилизатор». «Это исключительное дело и компетенция партии», — заявил он.