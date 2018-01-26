Отборные слухи о лучших людях России

22:10 26 января 2018 3

В такие морозы на Урале спасает только чувство юмора

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Путин будет говорить о реформах в послании президента. — Кадырова ждет министерский пост. — Мединский пошел против Медведева в скандале вокруг «Смерти Сталина». — Путина в Екатеринбурге ждут уже в марте. — Свердловский губернатор меняет команду «Экспо». — У Тунгусова — новое прозвище. — Макгрегор может наведаться в Екатеринбург после Челябинска. — Дубровский ужимает минэкономики. — Спикеру Тюменской облдумы прочат скорую отставку из-за указа президента. — Ямальская школа, где дети избивали педагогов, снова лишится руководства. — Губернатор Решетников готовит сюрпризы для форума в Сочи. — Курганский промышленник уезжает из Зауралья. И многое другое. Приятного чтения!

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Слухи России

Владимир Путин будет говорить о реформах в послании президента

Послание президента, которое, как ожидается, состоится в начале февраля, готовили сразу несколько центров власти и экспертных институтов. Правительство, ЦСР, АСИ уже отправили свои тезисы и предложения, которые будут сводиться в Кремле и уже потом показаны Владимиру Путину. Говорят, что от президента был запрос на то, чтобы в послании были обозначены ключевые реформы, с которыми он пойдет на новый срок. По слухам, ключевой может стать реформа правительственного аппарата и министерств.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кадырова ждет министерский пост

Портфель министра в новом правительстве после президентских выборов может получить Рамзан Кадыров. Говорят, что в окружении главы Чечни уже сейчас идут разговоры о том, какого преемника предложить федеральному центру. По слухам, переход Кадырова в правительство состоится только при условии, что будет найдена компромиссная для всех фигура.

Мединский пошел против Медведева в скандале вокруг «Смерти Сталина»

В правительстве говорят, что министра культуры РФ Владимира Мединского убеждали не отзывать прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Якобы даже премьер Дмитрий Медведев через своих аппаратчиков рекомендовал этого не делать. Но, по слухам, министр культуры проявил самостоятельность, чтобы сохранить поддержку влиятельных культурных деятелей, которые выступали против фильма.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Набиуллина запретила говорить о криптовалюте

Сотрудники ЦБ говорят, что до президентских выборов в их ведомстве объявлен мораторий на публичные заявления по вопросу криптовалют. Якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина лично уведомила всех спикеров от ЦБ, чтобы никто не комментировал в СМИ эту тему, потому что она взрывоопасна и может нести риски для формирования негативных настроений у электората в крупных городах.

После марта 2018-го в ведущих госкомпаниях сменится начальство

Во властных кабинетах обсуждают грядущие кадровые перемены после выборов президента. Политические элиты ожидают, что перестановки в топ-менеджменте коснутся госкомпаний. По слухам, именно за этот сегмент сейчас разворачивается главная борьба. Говорят, что руководство может смениться в Газпроме, Роснано и ВТБ.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путина в Екатеринбурге ждут уже в марте

Если бы все версии о дате приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург подтверждались, то глава государства не успевал работать. До сих пор звучали даты 25 января, 6 февраля, 16—18 марта. Новой датой «вероятного приезда» слухмейкеры называют 6 марта. Какое событие должно случиться, чтобы президент заинтересовался и действительно приехал именно в этот день — слухачи не сообщают, но намекают, что под выборы может случиться все, что угодно.

Свердловский губернатор меняет команду «Экспо»

PR-кампания в поддержку заявки Екатеринбурге на проведение «Экспо-2025» терпит фиаско. Главным зачинщикам проведения выставки на Урале не хватает ни денег, ни креатива. Как говорят источники в администрации губернатора, заметных мероприятий, продвигающих заявку на Экспо, в регионе не проводится. А те, что есть (например, вытаптывание на городском пруду слова «ЭКСПО»), вызывают смех.

«На перелеты в командировки PR-команда тратит больше, чем на продвижение здесь, в Екатеринбурге. Поэтому сейчас идет обсуждение по смене команды, занимающейся промоушеном в городе», — пояснил собеседник.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусову в правительстве придумали новое уважительное обозначениеКоллеги по свердловскому правительству подтрунивают над главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым, называя его за глаза уважительно Цитатом. Странное обозначение чиновника, которого до сих пор никак иначе кроме аббревиатуры «ВГ» не упоминали — объясняется хоть и просто, но по-императорски помпезно. Дело в том, что на каждом заседании правительства доклад Тунгусова начинается с максимально подходящей цитаты из речи президента России Владимира Путина — отсюда и «душевное обозначение, слегка напоминающее про Римскую империю».

Мэрия Екатеринбурга продолжит саботировать явку на выборах президента

Скандал с саботажем работы по повышению явки на выборах президента, который устроила администрация Екатеринбурга, похоже, будет иметь громкое продолжение. Оказывается, про точки сбора мнения горожан мэрия «опубличила» информацию в спешке — чтобы успокоить контролирующих выборный процесс областную власть, полпредство и администрацию президента.

На деле же, как заверяют в самой мэрии, пока никто из ответственных не согласовывал размещение площадок по сбору мнения горожан с владельцами торговых центров (по плану, их будет пять). Как будут размещать точки, если разрешение на это размещение пока не получено — большой вопрос, в котором при любом ответе глупо выглядят вовсе не коммерсанты, а власти всех уровней.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главу екатеринбургского горизбиркома отправляют в отставку

В Екатеринбурге может смениться глава горизбиркома. По словам инсайдеров, нынешнего руководителя Илью Захарова намерены сделать крайним в тех скандалах, которые произошли при сборе подписей в поддержку Владимира Путина. На его отставке настаивают ЦИК РФ и администрация президента. Однако в регионе, как известно, у Захарова есть защитник — первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Поэтому наблюдать за тем, чья же все-таки возьмет, будет крайне интересно.

Чиновникам: приготовить теплые вещи и отличное настроение на 3 февраля!

Рассказывают, что 3 февраля всем свердловским чиновникам и единороссам придется слегка померзнуть. В этот день якобы состоится торжественный митинг, на который настоятельно приглашают всех, кто поддерживает одного из кандидатов в президенты России, которого планируется зарегистрировать уже 1—2 февраля. Маршрут акции пока неизвестен, как и лозунги, под которыми пойдут празднично митингующие, но уже понятно, что требовать обязательного присутствия будут со всех без исключения членов правительства и работников администрации губернатора. Сочувствуем и рекомендуем заранее приготовить вещи потеплее — зима все-таки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глацких избавится от заместителя — то ли от зависти, то ли за дело

Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких недавно работает в правительстве, но уже терпит кадровые потери. Говорят, совсем скоро ее покинет один из заместителей — Оксана Буракова. Слухачи во власти настаивают, что та не выдержала аппаратной конкуренции и поняла, что руководитель департамента справляется и без нее. Со стороны же утверждается иное — Глацких якобы поняла, что упорства Бураковой не занимать и та сможет ее «переработать», а при лоббизме, который внезапно оказался у подчиненной — еще и «подсидеть». В этой связи в ближайшее время в ведомстве ожидают кадровых движений.

Виктор Шептий стал противником избирательной реформы в Екатеринбурге

Есть предположение, что лидер свердловских единороссов Виктор Шептий мог изменить свое отношение к избирательной реформе в Екатеринбурге. Якобы он ранее выступал за полный отказ от партийных списков на выборах в гордуму, но в последнее время стал их сторонником. Слухмейкеры предполагают, что у Шептия появилось желание сохранить личный контроль за частью городских депутатов. Он, как секретарь, будет утверждать фамилии кандидатов в депутаты по партийному списку и в состоянии включить в него своих сторонников.

Свердловские единороссы работают на штаб Ксении Собчак

Свердловские политики говорят, что некоторые представители регионального отделения «Единой России» в поисках предвыборных заработков могли заключить негласные договоры с избирательным штабом Ксении Собчак. Якобы теперь они скрытно будут работать на команды сразу двух кандидатов на пост президента РФ. Один из них, возможно, работает в администрации Верхней Салды. Ходят слухи, что этот пример является далеко не единственным.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единороссы Ленинского района Екатеринбурга отвернулись от своего лидера

Ходят слухи, что секретарь ленинского районного отделения «Единой России» в Екатеринбурге Дмитрий Ноженко потерял контроль над возглавляемой партячейкой. Якобы значительная часть районных партийцев решила ориентироваться на своего предыдущего лидера Александра Иванова. Одной из причин этого является наличие у Иванова серьезных ресурсов. Если Ноженко не сможет переломить ситуацию, то он рискует не исполнить партийное поручение по обеспечению высокой явки на выборах президента РФ.

Иван Корякин хочет вернуться в исполком «Единой России»

Пошли слухи, что бывший руководитель свердловского исполкома «Единой России» Иван Корякин будет в обозримом будущем снова назначен на какой-нибудь партийный руководящий пост. Якобы об этом свидетельствует странное поведение Корякина. Он все чаще стал появляться на знаковых единороссовских мероприятиях и пытаться общаться с руководителями партотделения, не имея при этом никакого статуса в «ЕР».

Феликс Бадаев теперь — советник в квадрате

Экс-главврач свердловской ОКБ №1 Феликс Бадаев, уйдя с прежней должности, которую он уступил бывшему министру здравоохранения Игорю Трофимову — не потерял в статусах, а скорее даже приобрел. Рассказывают, что, выйдя из одной должности, он получил сразу две, став советником в квадрате. Теперь по ключевым вопросам здравоохранения он дает советы не только губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но и руководству «Академического», где в ближайшее время будет активно выполняться поручение президента по строительству крупного медицинского кластера.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В главы общественной палаты заявился оппонент силовиков

Летом обновится состав Общественной палаты Свердловской области. По информации «URA.RU», 75-летний председатель ОП Станислав Набойченко выйдет из состава организации по состоянию здоровья и не будет претендовать на очередной срок. Главный претендент на его место — председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, который сегодня также занимает должность зампредседателя региональной ОП. Однако против его кандидатуры выступают силовики, которые считают, что у Винницкого есть связи в криминальном сообществе.

Роману Шадрину предрекают увольнение

Слухмейкеры в Екатеринбургской городской думе ждут, что уже в феврале директор ЦПКиО Роман Шадрин может покинуть свой пост. Они напоминают, что в следующем месяце заканчивается срок подписанного с ним контракта. Будет ли он продлен, полностью зависит от начальника Управления культуры Татьяны Ярошевской. Сплетники предполагают, что Ярошевская предпочтет заключить новый контракт с другим человеком. Перед президентскими выборами администрация города будет избегать любых социальных конфликтов. А переназначение Шадрина может дать начало новой волне противостояния против ЦПКиО.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евгения Боровика могут лишить мандата

Говорят, что интервью, данное депутатом Екатеринбургской гордумы одному из литовских изданий, крайне возмутило руководителей муниципального парламента. Он сделал заявление, что купил бизнес в Вильнюсе и считает гордуму «кукольным театром Карабаса Барабаса». Якобы это выражение настолько оскорбило руководителей думы, что они теперь ищут предлог лишить Боровика мандата. В частности, думские юристы могут попросить прокуратуру направить запрос в европейскую страну с вопросом, имеет ли депутат счета в литовском банке.

Известный свердловский оппозиционер купил автосалон

По слухам, лидер фракции «Справедливая Россия» в Екатеринбургской гордуме Александр Караваев то ли ушел, то ли собирается уйти в бизнес. Одни сплетники поговаривают, что он присматривается к покупке через аффилированные структуры автосалона на Сибирском тракте в Екатеринбурге, другие предполагают, что сделка уже состоялась. Но ни те, ни другие не могут предоставить доказательства своим словам. Третьи предполагают, что речь идет об однофамильце или родственнике известного оппозиционера, и ждут. Кто из них прав, выяснится, когда новое предприятие заработает в полную силу.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ионин во всю пользуется благами Госдумы

Экс-депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин, накануне отметивший свое 33-летие (с днем рождения, Дмитрий!), говорят, быстро освоился на новом месте в Москве. Перейдя на работу в Госдуму в ноябре 2017 года, он лишь пару недель скромничал, входил в курс дела, общался со старшими товарищами о «лайфхаках» по обитанию в Федеральном Собрании. Узнав все тонкости и тайны, а, главное, возможности, парламентарий стал смело и открыто пользоваться всеми благами, предоставляемыми народному избраннику федеральной значимости. Тут тебе и служебные машины, и жилплощадь, и самолеты. «Главное теперь удержаться от распирающего самодовольства и прибавить в весе», — зубоскалят коллеги Ионина по парламенту.

Ректор УрГЭУ добивает своего предшественника

По слухам, в ближайшее время в УрГЭУ состоится знаковое увольнение. Якобы ректор университета Яков Силин готовится отправить в отставку близкого родственника бывшего руководителя университета Михаила Федорова. Сплетники удивляются, почему это решение принято именно сейчас. Всего около месяца назад у Федорова трагически погибла дочь, и он крайне болезненно отнесется к новой проблеме в своей семье. Есть версия, что Силин мог подождать с увольнением родственника предшественника, но по какой-то причине не стал этого делать.

В свердловском ГУФСИН со страхом ждут приезда нового начальника

Сотрудники Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области со страхом ждут приезда нового начальника Александра Федорова, который пока возглавляет ГУФСИН по Тамбовской области, но скоро должен начать руководить свердловскими исправительными учреждениями. В том, что это случится, в главке уверены все: рассказывают, что данный кадровый вопрос точно решен, и Федоров появится на Урале с указом президента о его новой должности. Причиной для беспокойства свердловских гуфсиновцев стал слух о том, что Федоров привезет с собой целый штат, и уральцам придется подвинуться на своих местах либо вовсе распрощаться со службой в исправительной системе. Многие полагают, что так оно и будет: уж больно двигается Федоров по карьерной лестнице. «В 44 года занять генерал-лейтенантскую должность — это ого-го! Не каждый может», — замечают тюремщики.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуроры не хотят работать на резонансном процессе «очкарик против южан»…

В Кировском суде Екатеринбурга, где рассматривается уголовное очкарика Влада Рябухина, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-южанину, творится «чехарда» с представителями гособвинения. Процесс по этому делу еще только начался, а в нем уже сменилось три прокурора (кстати, они все женщины). Как рассказывают инсайдеры агентства в силовом ведомстве, все дело в том, что никому не хочется работать на этом «гнилом деле»: по факту, все понимают, что худенький очкарик не виновен, поскольку его оппонент — почти 100-килограммовый Сарго — нанес удар первым. Но формально состав есть, и «ботаник» теперь может получить реальное лишение свободы на несколько лет, по сути, ни за что. Учитывая, какой резонанс обрела эта история, никому из опытных, уважаемых прокурорских работников не хочется, чтобы его фамилия ассоциировалась с этой невыгодной для силовиков ситуацией.

…, а возможность сгладить конфликт проморгали

Из-за этой же «чехарды» прокуроров на процессе надзорное ведомство досадно упустило возможность «свернуть» всю эту историю. В минувшую пятницу на судебном заседании сторона защиты предложила отправить дело на доследование, за это же высказался и адвокат потерпевшего. Если б ходатайство поддержало и гособвинение, судье пришлось бы так и поступить, но прокурор выступила против, заявив, что не видит никаких ошибок следствия — и суд был вынужден продолжить рассмотрение дела.

«По-хорошему, надо было отправлять его на доследование, и пускай бы стороны договаривались и утрясали конфликт. Его дальнейшее раздувание не выгодно никому», — уверен инсайдер в силовом ведомстве.

Макгрегор может наведаться в Екатеринбург после Челябинска

После сообщения руководителя RCC boxing promotions Алексея Титова в официальной группе «ВКонтакте» многие знают, что суперзвезда смешанных единоборств, эпатажный ирландец Конор Макгрегор может посетить турнир, организованный уральским промоушеном, принадлежащим главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину. Большинству также известно, что действующий чемпион UFC Макгрегор может стать почетным гостем на поединке россиянина Ивана Штыркова в Челябинске 24 февраля. Но мало кто в курсе, что 25 февраля легенда ММА может посетить и Екатеринбург, куда также поедет по приглашению уральского бизнесмена и мецената.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чебыкина вызывает Дудя на интервью

Свердловский истеблишмент взахлеб обсуждает интервью мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Дудю. Большинство уверено — не выйди Ройзман сам на известного журналиста с деловым предложением, так и остался бы забытым и никому не нужным. Но «Вдудь» с Ройзманом состоялся, и обсуждение подоплеки его появления перешло в дискуссию о том, чем ответят фигуранты, упомянутые мэром в этом интервью. Ответ пришел довольно быстро — поговаривают, что взять интервью у самого Дудя собирается телеведущая, экс-владелица ТК «Малина», недавно сменившей название на «Контент-король», Ольга Чебыкина. Дескать, уже ведет переговоры и готовит острейшие и разоблачительные вопросы, один из которых в том числе и про Ройзмана.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский ужимает минэкономики

Говорят, что в минэкономразвития региона готовят новую структуру. Первых заместителей у министра будет не три, как сейчас, а только два. Впрочем, уже сейчас одна ставка из трех — первого заместителя — свободна. Оптимизировать работу экономического блока потребовал губернатор Борис Дубровский. Потребуется распределить ответственность только между тремя, министром Сергеем Смольниковым и его двумя первыми замами. Надо ждать новой структуры, которую представит вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Бахаев пойдет на повышение

А еще говорят, что первыми замминистра будут Наталья Лугачева (она и сейчас занимает этот пост) и Антон Бахаев. Иными словами, Бахаева, он пока обычный заместитель, ждет повышение. При этом неясно, что станет со вторым действующим первым заместителем Ириной Акбашевой. Акбашева «тянет» проекты по моногородам, и у нее хорошие связи в Москве. Даже высказывается предположение, что Акбашева также ждет повышения, но речь будет идти о переводе в столицу. Хотя говорят, что ее могут и просто понизить.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «Южуралзолото» пришли по старым делам

Обыски в «Южуралзолоте», принадлежащем депутату Заксобрания Константину Струкову, вызвали переполох в рядах элиты. Уже стали искать заказчиков и гадать, не грозит ли вся эта история лично Струкову неприятностями. Даже стали поглядывать в сторону «Русской медной компании», не от них послали привет челябинскому олигарху. Но, говорят, что РМК и Струков договорились, что воевать не будут. А обыски это последствия уголовного дела по одному из предприятий «Южуралзолота», возбужденном еще в 2012 году по уходу от налогов. Теперь просто забрали дополнительные документы, даже не думая, что поднимется такой шум.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЗСО пришел запрос на Чебыкина

В Законодательном собрании шепчутся, что в аппарат ЗСО пришел запрос на депутата Владимира Чебыкина из правоохранительных органов. Парламент просят подтвердить, что Чебыкин действительно является депутатом. Когда при прежнем созыве такой запрос приходил на депутата от ЛДПР Андрея Ткаченко, все закончилось уголовным делом в отношении народного избранника.

Теперь депутаты гадают, чем закончится история с Чебыкиным и не имеет ли к этому отношение расследование по МУП «ЧКТС». Знающие же уверяют, что Чебыкину ничего не грозит. Иначе бы им занялись сразу же после того, как по делу МУП «ЧКТС» был задержан бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. А поскольку Давыдова отпустили, то новых дел не ожидается. Кроме того, говорят сплетники, Чебыкин очень аккуратен и старается следовать букве закона. Депутаты, кстати, готовы Чебыкина поддерживать.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алехин пожалуется на ОБЭП

Новый спикер Металлургического райсовета Челябинска Дмитрий Алехин готовит жалобу на сотрудников экономической безопасности регионального полицейского главка. В последнее время, говорят местные депутаты, его просто замучили проверками. У спикера даже закралось подозрение, что это спланированная акция, оплаченная или спровоцированная Владимиром Чебыкиным, чьи люди заблокировали избрание Алехина председателем райсовета с первого раза. Алехин, как и Чебыкин, является спецсубъектом. Это значит, что если к нему есть претензии, то проверять их должны сотрудники следственного комитета, а не полиции. Этот факт и станет основанием для подачи жалобы. Особенно спикера вдохновила борьба с возможной коррупцией в региональном ОБЭП.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По делу «Гринфлайта» будут новые фигуранты

А вот история с СК «Гринфлайт» по обманутым дольщикам может получить новое развитие. Бывший директор строительной компании Сергей Мануйлов уже ждет суда. Но якобы «наверху» недовольны тем, что под раздачу попал только один менеджер. А те, кто способствовал выводу средств, остались в стороне. Говорят, что скоро появятся новые фигуранты. И указал на них именно Мануйлов, не желающий отвечать за всех.

Москва проверит челябинских «чекистов»

Московская проверка, которую ждут в челябинском УФСБ, начнется в середине февраля. Чуть больше года назад была подобная проверка. Повторный визит объясняют тем, что в главке хотят выяснить, как были исправлены выявленные недочеты. Говорят, что все так заняты подготовкой материалов, что многие коррупционеры могут пока расслабиться. Сотрудники заняты только на самых важных делах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кротенко попал под уголовку

Говорят, что предприниматель Евгений Кротенко, славящийся тем, что вываливает кучу негатива на своих врагов и власти, стал фигурантом уголовного дела. И связано это с делами в Троицке. Пока неясно, идет ли речь о мошенничестве, связанном с тендерами, в которых участвовал Кротенко. Или речь идет о банальном вымогательстве, которым, по слухам, так печально «славится» оппозиционер. Во всяком случае Кротенко в панике, а его таинственная «крыша» не желает ему помогать.

Васькова вычеркнули…

Говорят, что одно из министерств подготовило списки глав на получение благодарностей от правительства. В этот список попал и мэр Миасса Геннадий Васьков. Примечательно, что это же ведомство несколько месяцев назад занесло Миасс в «черный список», из-за низких показателей. Болтают, что как только данные по благодарностям попали на стол к губернатору, Борис Дубровский документы сразу же завернул, со словами: «Нашли, кого благодарить!». Из чего сделали вывод, что у Васькова дела совсем плохи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а он надеется на Гехт

Сам же Геннадий Васьков показывает всем смс от сенатора Ирины Гехт, приславшей ему ободряющее сообщение, болтают в Миассе. Мэр уверяет, что Гехт ему поможет и уголовного преследования за дело «по срезке асфальта» не будет. В городе считают, что сенатор просто соблюдала вежливость. Не могла же, мол, она его послать или написать, что надо бояться и помощи не будет! В Миассе считают, что возбуждение дела в отношении мэра вопрос времени.

Уминский начинает готовиться к выборам

Между тем помощник Геннадия Васькова Тадий Уминский начал подготовку к выборам в городское собрание в 2020 году. Одни удивляются столь раннему старту. Другие рассказывают, что Уминский пообещал сделать все, чтобы депутаты, критикующие Васькова, в новый состав не попали. В Миассе только посмеиваются. Особенно над тем, что Уминский якобы бравирует дружбой с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым. Мол, у Сандакова остались связи на московском уровне.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аминов уволил своих бухгалтеров

В администрации Кунашакского района рассказывают, что глава Сибагатулла Аминов вынудил уволиться двух сотрудников. Как оказалось, перед новым годом ответственные сотрудники забыли внести деньги на счет служебного мобильного телефона руководителя. И тот жаловался, что несколько дней был вне связи. Долго искали крайних. Виноватыми решили сделать двух сотрудников бухгалтерии. Мобильная связь Аминова обошлась им дорого — женщин заставили написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Платонов ездит агитировать пьяным?

Еще в Кунашакском районе не устают удивляться председателю совета депутатов Алексею Платонову, которого суд лишил водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование и бегство с места ДТП. Сплетники говорят, что спикера та история ничему не научила. Якобы он ездит по району и агитирует за кандидата в президенты Владимира Путина в пьяном виде. Платонова уже вывели из регионального политсовета «Единой России». В ближайшее время должны снять с поста спикера и с должности председателя местного отделения партии.

С выборами чуть не получился цирк

В Магнитогорске доверенным лицом президента хотели сделать директора цирка Олега Хотима. Но потом передумали. И не только потому, что Хотим — гражданин Белоруссии. Смутили претензии прокуратуры к цирку по местам для торговли. Для статуса доверенного лица нужен безупречный бэкграунд. После того как Олег Хотим попал под уголовное дело за взятку, в Магнитогорске перекрестились.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Трактор» справился при своем бюджете

Говорят, что областные власти очень довольны выходом хоккейного клуба «Трактор» в плей-офф. Не только потому, что это действительно хорошо. Под вопросом выход в плей-офф магнитогорского «Металлурга». Притом, что Магнитка имеет в разы больше бюджет, чем в Челябинске. Сейчас в резиденции надеются, что утихнут злопыхатели, ругающие менеджмент клуба. И утверждающие, что «Трактор» специально сливает игру ради Магнитогорска, откуда родом часть руководителей области. В том числе и сам губернатор.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикеру Тюменской облдумы прочат скорую отставку из-за указа президента

Награждение спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова орденом Александра Невского, по мнению инсайдеров, является точным предвестником его скорой грядущей отставки. Следуя негласной традиции «подсластить пилюлю», как повелось еще с советских времен, перед отставкой с больших постов принято награждать высокими государственными наградами.

«Корепанов уже 20 лет возглавляет Областную думу, давно побив рекорд Леонида Ильича Брежнева, — смеются слухачи. — Он стал спикером, еще когда доллар был по шесть рублей, а баррель нефти стоил девять долларов, и никакие катаклизмы его не берут».

Сплетники в аппарате думы считают, что однопартийцы Корепанова сами с вожделением поглядывают на его кресло и уже позаботились о безболезненном увольнении товарища: якобы думскому долгожителю обещано полное сохранение денежного содержания и всех льгот, чтобы уход с поста прошел для него максимально безболезненно.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский чиновник напугал коллег международным заявлением

Сплетники в политическом бомонде региона обескуражены недавним заявлением главы департамента спорта Дмитрия Грамотина о возможном лишении России этапа Кубка мира по биатлону. Соревнования по плану должны пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. «Какая муха укусила Дмитрия Викторовича? Все же знают, как Тюмень заинтересована в биатлоне, — гадают слухачи. — Одно из трех: или Грамотин это брякнул, не подумав, или решил подстраховаться на случай отмены соревнований, или он обладает какой-то тайной информацией о планах IBU».

Тюменский оппозиционер решил, что депутатство все спишет

Слухачи утверждают, что ходатайство Юрия Рябцева по проведению референдума по прямым выборам мэров не случайно оказалось сформировано с такими недочетами, что не прошло экспертизу правового управления облдумы и комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Дескать, таким образом Рябцев хочет создать себе положительное реноме перед выборами в городскую Думу, куда он скорее всего мечтает попасть. В том, что идея провальная, общественник не сомневался с самого начала.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат гордумы решил заняться клубничкой

Политические наблюдатели уверяют, что депутат городской Думы Динар Абукин решил податься в клубничный бизнес, причем речь идет именно о сельскохозяйственной продукции, а не о картинках пикантного содержания.

«Работу в штабе кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в регионе координирует „красная леди“ Тамара Казанцева, — шепчутся слухачи. — С Абукиным у нее давняя неприязнь». Злопыхатели поговаривают, что отставленный от текущей партийной работы Абукин пустился в самостоятельное плавание и практически организовал в Тюменской области параллельный интернет-штаб для кандидата от КПРФ. «Разрешение он получил при личной встрече с Грудининым, на которую он съездил инкогнито за пределы страны в новогодние праздники», — уверяют сплетники. В качестве оплаты за политические услуги на выборах сельскохозяйственный коммунист-олигарх якобы предложил Абукину выгодные контракты на поставку клубники из своего совхоза им. Ленина на рынки Тюменской области.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские оппозиционеры стали заложниками своего статуса…

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области решил присоединиться к всеобщей тюменской дискуссии о строительстве 25-этажки. Однако пока справедливороссы думали, к кому присоединиться — противникам или заступникам строительства, администрация города уже приняла решение отказать в возведении высотного здания в центре города.

«Тут уже справедливороссам ничего не оставалось, как высказаться за строительство — реноме оппозиции необходимо подтверждать, — смеются слухачи. — Но чтобы не получить негативной реакции от руководителей администрации Тюмени и коллег по Думе из числа правящей партии, представители „Справедливой России“ благоразумно решили не отправлять требование провести еще одни слушания в администрацию Тюмени, а просто опубликовали их на своем официальном сайте — дескать, кто захочет, прочтет».

… или начали игру за крупные активы

Слухмейкеры разошлись во мнениях, что же стало основным мотивом такой позиции эсеров по поводу «Башни Моора». «Возможно, что это попытка „хайпануть“ вдогонку на модной теме и заработать политические очки. Но есть вариант, что это отработка лоббистского заказа от важного тайного инвестора», — шепчутся слухачи. Инсайдеры в мэрии склоняются к третьей версии: последние несколько директоров известного с глубоко советских времен Центрального рынка, находящегося в непосредственной близости от замороженной стройки, являются высокопоставленными членами «Справедливой России». «Возможно, они не прочь попользовать партийные ресурсы в интересах легендарного рынка», — усмехаются злопыхатели.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Олигарх из областной Думы не будет продавать курицу, несущую золотые яйца

Слухи о том, что на территории деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь» (ДОК) планируется строительство жилого комплекса, пока оказываются только слухами. Тюменские мебельщики шепчутся, что владельцы ДОКа и застройщик, который имеет большой интерес к этой территории, никак не могут договориться о стоимости участков. Поговаривают, что владельцы «Красного Октября», среди которых есть известный тюменский политик, получают вполне приличные деньги за сдачу в аренду производственных помещений. Любители считать чужие рубли называют даже сумму — не менее 3 миллионов рублей в месяц. Этих денег владельцам «Красного Октября» вполне хватает на безбедное существование. Поэтому они пока не готовы продавать курицу, которая продолжает нести яйца стоимостью в миллионы рублей.

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Российский Аукционный дом снизил стоимость активов тюменского застройщика

Один из известных тюменских застройщиков крайне недоволен сотрудничеством с Российским аукционным домом. Якобы почти год назад строительная компания хотела продать лакомый участок недалеко от центра города. Стоимость участка составляла более 200 млн рублей. Однако желающих купить землю не нашлось. С тех пор на участке застройщик уже возвел целых две коробки многоэтажных зданий. А Аукционный дом так и продает до сих пор участок за прежнюю сумму. Представители застройщика удивляются такой щедрости Российского аукционного дома и говорят, что готовы продать участок и сейчас, но с учетом возведенных зданий его стоимость существенно возросла.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Владельцы земли под будущей ТКАД зря надеются разбогатеть

Поговаривают, что у владельцев участков в районе строящейся объездной дороги у поселка Мелиораторов, вероятнее всего, не получится реализовать свои участки за миллионы рублей. Специалисты в областном правительстве прекрасно понимают, что участки, расположенные на окраине города, не могут стоить также, как, например, в центре города. Напомним, при строительстве моста Челюскинцев некоторые владельцы участков в районе стройки попросили за свои владения более 10 млн рублей. В случае со строительством объездной, свои аппетиты владельцам земли, во-первых, придется серьезно умерить, а, во-вторых, им придется поторопиться: для того, чтобы подать заявление об учете прав на свой земельный участок, у владельцев осталось менее двух месяцев.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский клип Satisfaction забраковали чиновники

Говорят, что ставшая уже международной акция Satisfaction Challenge, которую одним движением ягодиц запустили курсанты-летчики, наконец-то докатилась до Тюмени. Причем, по уверениям знатоков, в «лучшем городе земли» главным застрельщиком съемок очередной версии клипа стал известный тюменский блогер и журналист, один из руководителей регионального ОНФ и куратор его молодежного крыла Александр Пересторонин. Клипмейкеры утверждают, что Пересторонин не только лично провел кастинг участников съемок, но выступил одновременно и в роли режиссера-постановщика, и продюсера клипа, а также исполнил в нем заключительный танец.

«Но покровители Пересторонина в „желтом доме“ не только отказались помогать в продвижении клипа, но даже запретили это делать, — усмехаются слухачи. — Правда, судя по звукам, которые доносятся по вечерам из некоторых кабинетов, сами они клип регулярно пересматривают».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главу Тобольска назвали «вахтовиком»…

Говорят, что тоболяки все больше недовольны работой градоначальника Владимира Мазура и даже прозвали его «вахтовиком». «На работу он приходит в 10-11 часов, в пятницу с обеда его уже нет, и появляется только к обеду понедельника, — шепчутся горожане. — А все потому, что свою супругу в Тобольск он так и не перевез, и на выходные уезжает домой в Тюмень».

Сплетники в администрации уверяют, что, заранее зная даты визитов губернатора, Мазур вызывает жену в Тобольск, и на вопрос главы региона, перевез ли он семью, с гордостью отвечает «а как же!», и демонстрирует свою вторую половину. «А как только губернатор уезжает, супруга Мазура сразу же едет за ним, домой», — шепчутся слухачи.

…, а мэру Ишима горожане хотят задать финансовый вопрос

Ишимцы тоже нашли повод для обиды на мэра. Злопыхатели уверяют, что сотрудники горадминистрации и муниципальных предприятий удивлены приказом главы города до понедельника всем без исключения сходить в местный кинотеатр «Авалон» и посмотреть там фильм «Движение вверх». «Говорят, что списки тех, кто должен посмотреть фильм, уже в кинотеатре», — испуганно шепчутся горожане, задаваясь извечным вопросом: за чей счет банкет? «Если чиновники сами купят билеты — выйдет, что таким образом оказали материальную помощь хозяину кинотеатра. А вот если просмотр фильма оплачен из городского бюджета, то это совсем другой коленкор», — веселятся злопыхатели.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Наталья Комарова вызвала Сидорова на серьезный разговор

Как шепчутся работники окружной администрации ХМАО, сегодня, 26 января, после заседания правительства губернатор Наталья Комарова вызвала директора департамента экономического развития Павла Сидорова на серьезный разговор за закрытыми дверями. Как говорят слухачи, неизвестно, о чем именно был разговор, но кабинет главы региона Павел Сидоров покинул в заметно напряженном состоянии. «На нем лица не было», — судачат слухмейкеры.

Элита ХМАО не удивилась освобождению Шмонина

В кулуарах обсуждают домашний арест создателя портала «Чиновник.ру», которым заменили Эдуарду Шмонину заключение в СИЗО. Говорят, представители югорского истеблишмента не удивились такому развитию событий. По слухам, в Югре появилось мнение, что Шмонина можно списать со счетов, как минимум до конца расследования. «Вышел и вышел. Сейчас он под таким контролем, что любой шаг влево-вправо — и снова на нары. Если он и решит заговорить, то явно потом, например, на суде», — делятся слухачи.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Киселев ищет работу…

Как шепчутся в правительстве ХМАО, генеральный директор правительственного Фонда поколений Анатолий Киселев уже начал поиски новой работы. Дело в том, что сам Фонд находится в процессе ликвидации, а все его предприятия выставляются на торги. По версии слухачей, больше всех в услугах менеджера заинтересовано правительство Тюменской области, где ему предлагают высокий пост. По еще одной версии слухачей, сам Киселев планирует уехать работать за пределы РФ, так как имеет опыт работы в иностранных государствах и свободно владеет несколькими языками.

…, а Внуков уезжает в Испанию

Говорят, что глава Фонда развития Югры Сергей Внуков нашел себе новое место работы за пределами России. По слухам, менеджер отправится в Испанию, на остров Тенерифе, где будет управлять активами одного крупного землевладельца. «Ему этот вариант пришелся по душе. Прямо восторг был. А кто бы отказался из замороженного ХМАО перебраться в теплую Испанию?», — сплетничают злые языки.

Ряшин присматривает себе нового заместителя

Рассказывают, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в скором времени представит подчиненным своего нового заместителя, который будет отвечать в городе за вопросы безопасности. Якобы вопрос о том, кто получит эту должность, уже решен, но имя будущего чиновника не озвучивается.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО появится бесплатный общественный транспорт

Как шепчутся в кулуарах югорского «Белого дома», власти ХМАО готовят законопроект, предоставляющий бесплатный проезд жителям региона на всех видах муниципального транспорта во время морозных дней. По слухам, автором этой инициативы является лично губернатор ХМАО Наталья Комарова, а отсчетной температурой станет минус 35 градусов, именно в такую погоду, по мнению слухачей, автобусы начнут возить бесплатно.

Жители Ханты-Мансийска перестали пользоваться услугами такси

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, горожане отказываются от услуг такси несмотря на сильные морозы. По мнению слухмейкеров, это связано с громким уголовным делом таксиста, работающего через приложение «Автолига», который изнасиловал свою клиентку. «Один идиот попался, а мы всех клиентов потеряли. Выручка упала вполовину, хватает только на бензин», — судачат водители служб такси.

Новых мэров в ХМАО заведут через заместителей

Говорят, в правительстве Югры решили заранее готовить замены действующим мэрам. По слухам, согласованные кандидатуры будут заранее заводить в муниципальные администрации на места заместителей глав. Слухачи объясняют это попыткой избежать конфликта с местными элитами. «Такой способ хотели обкатать на Александре Шатунове, когда его поставили на место вице-мэра по строительству в Сургут. И его готовили в главы, но в итоге все пришлось переиграть», — говорят сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Госдумы прилетел в ХМАО искать замену Шувалову

В кулуарах обсуждают визит в Сургут депутата Госдумы, экс-мэра Александра Сидорова. По слухам, известный в регионе политик преследует сразу несколько целей, одна из которых — согласование кандидатуры на пост главы Сургута. Говорят, якобы в местной элите, недовольной действующим мэром Вадимом Шуваловым, подобрали несколько вариантов преемников градоначальника, но теперь из них нужно выбрать компромиссную фигуру, которую предстоит согласовать со всеми сферами влияния в регионе.

Главврач больницы, где югорчан заражали гепатитом С, открывает частную клинику

Как шепчутся в Урае, главный врач городского бюджетного медицинского учреждения Михаил Горбачев написал заявление на увольнение и уезжает жить в Тюменскую область, где он якобы открыл свою собственную частную клинику. «Его бы посадить, а он миллионы наработал и уезжает», — шепчутся злопыхатели. Примечательно, что именно под его руководством в больнице Урая после посещения аппарата искусственного переливания заразились вирусом гепатита минимум девять человек.

В баки нефтеюганцев заливают 95-й под видом 98-го

По слухам, неприятный обман не так давно вскрылся на АЗС Нефтеюганска. Поговаривают, местные общественники обнаружили на заправках одной из сетей признаки подмены бензина. Конкретно, владельцы бензоколонки делали сверхприбыли за счет того, что наливали в баки югорчан 95-й бензин под видом и по цене 98-го. Говорят, окончательным бенефициаром сети недобросовестных АЗС является один из известных и влиятельных политиков, имеющий обширные связи в правоохранительных органах.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из югорского музея пропал клык доисторического медведя

Слухачи болтают, что из Музея природы и человека в Ханты-Мансийске пропал клык древнего медведя, обитавшего на территории Югры в доисторические времена. В среде работников культуры этот экспонат считался особо ценным. Примечательно, что последним рядом с клыком видели помощника депутата Думы ХМАО Еремея Айпина Александра Пурышева. Изучая содержимое музея, Пурышев якобы много рассказывал местным работникам про тайную разрушительную магию шаманов народа ханты.

Слухи ЯНАО

Школа, где дети избивали педагогов, снова лишится руководства

В поселке Гыда не утихают разборки после скандалов местной школе-интернате, где компания хулиганов избивала педагогов. Несмотря на то, что инцидент случился почти год назад, разбирательства продолжаются до сих пор. Инсайдеры говорят, что вскоре свой пост должна покинуть директор школы Татьяна Слободянюк. Назначена она была всего несколько месяцев назад. Ее увольнение, по слухам, связано с уголовным расследованием, которое сейчас проходит в школе. Источники сообщают, что после проверок в документах были обнаружены разногласия, которые вывели ревизоров на мошенничество с закупками. Подробности этого дела силовики пока не раскрывают.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иванову не удастся вечно прикрывать своего приятеля

В райцентре Тазовского района не прекращают судачить о увольнении главы районного департамента образования Валерия Куцурова. Пока его уход официально не подтверждается. Слухачи рассказывают, что Куцуров — давний друг главы района Александра Иванова. На протяжении многих лет Куцурову прощались ошибки и недоработки, но сейчас претензии серьезные. На фоне скандалов в Гыде и уголовных расследований — его отставка кажется логичной и ожидаемой. По одной из версий собеседников, решение не примут до окончания расследования в гыданской школе. Другие уверены, что если Иванов его не уволит сам, то этим займется лично губернатор Дмитрий Кобылкин. Его приезд в Тазовский район запланирован уже в ближайшее время.

Явку на выборах в Ноябрьске будут поднимать московские политтехнологи

Говорят, что в Ноябрьске появились московские пиарщики. Цель их визита на Ямал пока покрыта тайнами. По одной версии, они засланы туда региональным штабом кандидата в президенты Владимира Путина, чтобы повысить явку в самом скандальном городе Ямала. Другие источники уверяют, что к визиту приложил руку замглавы администрации города по информационной политике Алексей Ардышев. По слухам, он решил воспользоваться услугами внешнего консультанта. Цель примерна та же — на носу ответственные выборы. Незамыленный взгляд технолога будет полезен при решении назревших проблем с проявлением в городе «навальновщины» и призывами бойкотировать выборы 18 марта.

Романов поспешил с анонсом первого Арктического вуза

Новость о том, что мэр Ноябрьска Алексей Романов поддержал инициативу создания Арктического вуза на базе местного колледжа, взбудоражила окружной департамент образования. В Салехарде весь пятничный короткий рабочий день кипели страсти. Искали источник утечки крамольной мысли, автора инициативы и требовали впредь подобные заявления согласовывать с ними. Наблюдатели недоумевают, зачем тогда выживали из округа филиалы вузов Урала и Москвы, если не для создания собственного высшего учебного заведения. Выводы, которые могут быть сделаны из шумной пятницы — либо глава не угадал с местом создания Арктического института, либо озвучить этот план должен был не он.

Фото: сайт производителя систем вентилируемого фасада ИнПАД_ 8 микрорайон Ноябрьск

Новый детский сад в Ноябрьске заложат без губернатора

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин не решился приезжать в Ноябрьск на закладку строительства детского сада в новом микрорайоне, в чем ранее были убеждены городские власти. Строительство столь необходимого городу и новому району дошкольного учреждения переносилось несколько раз, а его плановая вместимость в 190 детей не соответствует ожиданиям, а главное, требованиям ноябрян. Новый 8 микрорайон насчитывает несколько тысяч жителей, а мест в садики ожидают сотни детей дошкольного возраста. Жители микрорайона беспокоятся по этому поводу и могли на торжественном мероприятии задать неудобные вопросы губернатору.

В ЦГБ Ноябрьска продолжаются структурные войны

Новый главврач, замечательный специалист в области хирургии женского здоровья, оказался не очень компетентным руководителем. Так, по крайней мере, о нем отзываются старожилы городской больницы. Обижены местные врачи на пришлого Олега Шалаева еще и за то, что все ключевые посты он пытается отдать исключительно варягам или тем, кто успел втиснуться в доверие, растоптав старую корпоративную дружбу.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Крюков пережил инсульт в изоляторе

Нефтяники, переживающие за судьбу своего «генерала», томящегося третий месяц в застенках по обвинению в коммерческом подкупе, рассказывают друг другу все более и более страшные версии «заказного дела» и беспокоятся о здоровье Павла Крюкова. По слухам, немолодой уже «нефтяной генерал» пережил в ИВС Салехарда инсульт, и это тщательно скрывают от его защиты, пока она проигрывает заседание за заседанием судов по оспариванию меры пресечения их подзащитному.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетников готовит сюрпризы для Сочи

По слухам, губернатор Пермского края Максим Решетников серьезно готовится к инвестиционному форуму в Сочи, который пройдет 15—16 февраля. Якобы ожидается подписание контрактов с очень значительными компаниями, что сильно повлияет на экономику Прикамья.

Поговаривают, в бизнес-среде региона очень ждут открытия новых производств. Ведь в последнее время от промышленников приходят, как правило, не очень радостные новости — то от «Мотовилихинских заводов», то от «Элиза», то от Машзавода им. Ф.Э.Дзержинского.

За поножовщину в школе никого не накажут

Как говорят, напрасно слухачи распространяют информацию о якобы готовящемся совещании (на федеральном уровне) по поводу поножовщины в российских школах. Во всех подобных разговорах заметны намеки, что надо кого-нибудь наказать из пермяков — например, заместителя главы администрации Перми Людмилу Гаджиеву.

Однако сплетники утверждают, что о наказании речи не идет. Все-таки не может один пермский чиновник отвечать за какую-то печальную тенденцию, возникшую по стране в целом. В Пермском крае никого наказывать не планируют, но готовится масштабный мониторинг систем безопасности не только в школах, но и детских садах и вузах.

Элита разгадывает сигналы Трутнева

Большой интерес пермской политической элиты вызвал одновременный визит в Прикамье сразу двух полномочных представителей президента. «Профильный» приволжский полпред Михаил Бабич прибыл с плановым и почти формальным визитом — тут все понятно.

Гораздо любопытнее выглядит приезд дальневосточного полпреда — бывшего губернатора Пермской области и экс-мэра Перми Юрия Трутнева. Он решил посетить открытие образовательно-спортивного центра в школе №32 и встретиться со своими товарищами по каратэ.

С одной стороны, в приезде на родину нет ничего удивительного. С другой — в период правления «варяга» Виктора Басаргина экс-губернатор публично в Перми почти не появлялся. А в прошлом году приехал (визит тоже был частным) и фактически благословил Максима Решетникова.

Не секрет, что Трутнев остается одной из ключевых фигур для региональной элиты. Если бы не хотел, чтобы его заметили — не появился бы ни в школе, ни где-либо еще. Какой сигнал «поймают» пермяки на сей раз — станет понятно в ближайшее время.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов готовится атаковать

Поговаривают, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов по-прежнему недоволен своим положением в регионе. Влияние его очень низкое, а медиахолдинг получает из бюджета незначительные суммы.

Сплетники доносят, что Скриванов недавно встречался в столице со своими давними товарищами, которые рекомендовали политику вновь заявить о себе: показать себя самостоятельным игроком и одной из сильнейших фигур в Прикамье.

Не секрет, что при Викторе Басаргине депутат наращивал влияние путем открытой войны с властями региона. Что Скриванов будет делать теперь — пока непонятно.

Политов действительно ведет свой канал в Telegram

Как докладывают слухачи, некоторые коллеги «политического» заместителя главы администрации губернатора Леонида Политова всерьез решили, что появившийся на минувшей неделе в пермском сегменте Telegram канал «Политов» на самом деле ведет чиновник. Сам предполагаемый автор, как говорят, уже устал отвечать на неудобные вопросы по этому поводу.

Рассказывают, что неизвестный автор канала очень точно передает характер и особенности языка своего героя. Поэтому многим действительно кажется, что пишет сам Леонид Политов. По крайней мере, при чтении канала возникает образ добродушного и местами наивного человека, не боящегося иногда казаться смешным.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прокуратура отказала администрации губернатора

Ходят слухи, на этой неделе чиновники администрации губернатора ходили в краевую прокуратуру, чтобы обсудить полицейскую проверку по поводу якобы подделки подписей в документах. Речь о процедуре вхождения год назад в Избирательную комиссию Пермского края политтехнолога Алексея Чусовитина.

С одной стороны, история эта касается окружения экс-губернатора Виктора Басаргина. Новую команду, казалось бы, не должно волновать, кто и как оформлял тогда документы. Но чиновники все же попросили прекратить проверку, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Однако, как говорят, прокуратура ответила отказом. А от полиции теперь ждут возбуждения уголовного дела.

На пермский минздрав жалуются в Генпрокуратуру

Как рассказывают шептуны, спецслужбы недавно получили информацию об очень тревожном поведении медицинского сообщества Прикамья. Рядовые врачи и медсестры в разговорах друг с другом высказываются покруче любых оппозиционеров. В преддверии президентских выборов это вызывает вопросы.

Когда аккуратно стали разбираться в причинах, выяснилось, что негатив со стороны медиков связан с их незавидным материальным положением. Якобы все разговоры чиновников о растущей зарплате — абсолютный блеф. Как говорят, в большинстве медучреждений врачам каждый год повышают оклады, но урезают другие выплаты. Фонд оплаты труда не меняется, и зарплата остается на прежнем уровне. При этом цены растут, многим медикам просто не на что кормить семьи.

Другая острая ситуация связана с тем, что в Прикамье решили сэкономить на санитарках и перевели их всех в разряд уборщиц. Это привело к тому, что многие отказываются должным образом убирать помещения больниц, возиться с бинтами и оборудованием. Соглашаются только мыть пол (раз их назвали уборщицами). В реальной чистоте медучреждений многие уже сильно сомневаются.Слухачи говорят, что все факты по поводу финансирования больниц и выполнения указов президента (в части зарплат) собраны в папку и отправлены в Генпрокуратуру, которую должны заинтересовать рассказы пермских медиков.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Самойлов удивил даже спецслужбы…

Рассказывают, что доклад главы Перми Дмитрия Самойлова о безопасности в школах вызвал большой интерес силовых ведомств. На заседании антитеррористической комиссии мэр с полной уверенностью заявил, что 97% школ оборудованы работающей системой видеонаблюдения. А школа №127, где произошло нападение на детей, якобы была одним из исключений из правила.

В зале помимо чиновников собрались и руководители всех силовиков — от Росгвардии до ФСБ. Как говорят, доклад Самойлова всех их напряг.

По слухам, силовики после совещания обзвонили ряд своих информаторов в школах. И этих контрольных звонков было достаточно, чтобы взять на заметку градоначальника и его чересчур позитивный взгляд на действительность.

…, а ведь перспективы у него очень неоднозначные

На минувшей неделе сразу несколько пермских телеграм-каналов (включая критически настроенный к региональным властям «Проводник») запустили тему об укреплении позиций главы Перми Дмитрия Самойлова. Некоторые из них даже прогнозируют, что Дмитрий Иванович останется на своем посту и после выборов президента.

В качестве «плюса» Самойлова указывают на поддержку его фигуры миллиардером Андреем Кузяевым. Однако наши слухачи утверждают, что все совсем не так очевидно. Критический настрой губернатора в отношении пермского мэра никуда не делся, просто на период президентской кампании решено не обострять конфликты. И после выборов вопрос смены главы Перми снова окажется в повестке дня.

Главы территорий будут жаловаться

Ходят слухи, руководители ряду крупных муниципалитетов Прикамья намерены выступить на следующем заседании Совета глав и задать вопросы губернатору. Якобы чиновники правительства сообщили главам, что в этом году на дороги и благоустройство они получат гораздо меньше денег, чем планировалось. На территориях все сразу встревожились, ведь составлены огромные планы по ремонту.

По разговорам, главы способны даже публично вступить в конфликт с рядом чиновников правительства. Денег на выполнение обещаний и так не хватает, поэтому к «урезанию» муниципалитеты не готовы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев занялся федеральной политикой

Слухачи рассуждают о странной роли лидера движения «Выбор» и экс-кандидата в губернаторы Константина Окунева. В последнее время он освоил мультимедиа, стал реже высказываться о проблемах региона и переключился на федеральную политику. Почему — никто не понимает.

Судачат, с Окуневым работает кто-то из столичных кураторов Пермского края. А местные чиновники больше всего опасаются, что политик ведет долгосрочную кампанию, которая ударит по кому-то из влиятельных пермяков. Ну, а поскольку Окунев берет федеральные темы, то его выступления точно не останутся незамеченными.

Слухи Курганской области

Проблемные районы испугались объединения

В связи с разговорами об отставках глав районов Курганской области снова зазвучала тема дефицита кадров, а следом — слухи об объединении районов. Однако слухачи уверены, что в ближайшее время число районов области не уменьшится, поскольку процедура слишком сложная. «Нужно проводить референдум, будет очень много противников, никто на это не пойдет», — уверены сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Петуховскому району нашли главу

Сплетники уверены, что вопрос с новым главой Петуховского района уже решен. По их сведениям, проблемный район возглавит депутат областной Думы Игорь Арзин. Кстати, довыборов из-за его ухода из думы не будет, поскольку избран он был от партии «Единая Россия» — его просто заменят следующим по списку.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Муратов покинет Зауралье

В Кургане вновь заговорили о том, что промышленник Сергей Муратов планирует перебраться в Новосибирск. Поводом для пересудов стала покупка в сибирском городе нового — уже третьего по счету — института, специализирующегося на производстве оборонной продукции. «У него в Кургане уже все отлажено, а там нужно много внимания», — объясняют свои подозрения слухачи.

У чиновников новая мантра

После скандального увольнения директора департамента образования и науки Курганской области Натальи Бобковой, как говорят злые языки, у чиновников появилась новая мантра. «Нужно разговаривать с людьми!» — твердят в кабинетах разных уровней. Станет ли после этого власть ближе к народу, еще вопрос, но желание налицо, смеются сплетники.

Чиновница отстояла подругу, но сама может попасть под удар

Сплетники рассказывают, что уволенную заместительницу Натальи Бобковой Елену Никитину все же оставили работать в департаменте образования на более низкой должности. Злые языки утверждают, что ее отстояла подруга Ольга Соложенцева, которая работает замом в финуправлении. Правда, говорят, такую настойчивость не очень-то оценили и вспомнили, что Соложенцева также не блестяще проявила себя в скандале с учителями.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губин поздно спохватился

Сплетники обсуждают скандал с певцом Шурой, который нелестно отозвался о Кургане. Спустя два дня на сайте центра Илизарова появился комментарий о том, что врачи осудили своего пациента. «Губин же рядом сидел с Шурой, когда тот сказал, что „Курган-говно“, почему-то тогда у него возражений не было», — отмечают слухачи. Некоторые даже приписывают авторство заметки его заместителю — депутату областной Думы Елене Воронович. «У Губина дел полно не только в центре, но и на выборах — он же доверенное лицо Путина, не до мелочных обид ему», — говорят сплетники.

Компромат на чиновника бросает тень на омбудсмена

В Зауралье обсуждают компромат, который разместил telegram-канал «Курганский дед» на бывшего руководителя Росимущества Андрея Чуева. Его обвинили в преступном сговоре с экс-депутатом областной думы Татьяной Скок, которая якобы смогла обогатиться при его содействии. При этом родной брат Чуева Алексей недавно стал бизнес-омбудсменом в Зауралье. «Хорошее семейство, нигде не пропадут», — шепчутся за их спиной сплетники.

Сестры-таранщицы хотят лишить ненавистника почетного звания

Дочери экс-депутата Кургана Елена и Марина Камшиловы заинтересовались одним из жителей Кетовского района, который ведет против них войну в соцсетях и пишет жалобы на «автоподставщиц» в различные ведомства. Как говорят сплетники, сам активист, ранее лишенный прав предположительно за пьянство, недавно опять попался гаишникам за рулем. Кроме того, за неуплату алиментов он некоторое время числился в розыске. «Как такой гражданин может носить звание почетного жителя села Кетово?», — удивились сестры и собираются выяснить, кто и за какие заслуги наградил «неординарного» мужчину.

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