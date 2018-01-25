Мэрия Екатеринбурга саботирует повышение явки на выборах президента

21:32 25 января 2018 4

Нарушая федеральные поручения администрация Екатеринбурга подставляет не только себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские чиновники рискуют сорвать выполнение федеральных поручений, связанных с президентской кампанией. Приуроченное к ней голосование за благоустройство парков и зон отдыха в уральской столице проводится способом, который возмутил не только областную власть, но и администрацию президента.

Провести голосование за благоустройство парков и скверов в городах России 18 марта еще в 2017 году предложил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Идея, направленная по сути на повышение явки на выборах президента, была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. По плану муниципалитеты должны были организовать на реальных и виртуальных площадках сбор мнения горожан по поводу вариантов пространств, которые следует благоустроить уже в 2018 году.

Андрей Чибис неприятно удивился бы, узнав, как исполняют его поручения екатеринбургские чиновники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские муниципалитеты подошли к сбору мнения граждан по-своему. В Нижнем Тагиле, например, реальных площадок для сбора мнений оказалось 10, то же количество и в Березовском, в Сухом Логу — 17, Ирбитский район организовал 20 площадок, а Асбест — 65. В Екатеринбурге власти организовали пять площадок — это крупнейшие торгово-развлекательные центры, каждый из которых будет принимать предложения граждан только один день с 5 по 9 февраля.

«Екатеринбург ведет себя возмутительно — это настоящий саботаж кампании. Все данные по числу точек сбора мнений граждан передаются напрямую в АП. И по поводу Екатеринбурга, где точек должно было не менее 200 там уже высказали позицию — уверяю, она более, чем нелестная. Нижний Тагил тоже в отстающих — все-таки побольше Асбеста будут», — поделился инсайдом с совещаний один из свердловских вице-губернаторов.

Власти Екатеринбурга постарались прикрыть свой провал и сразу после получения вопросов «URA.RU» максимально нейтрально рассказали об организации своих пунктов сбора мнений через дружественное информационное агентство третьего эшелона. Мэрия, однако, свои действия саботажем федеральной программы не считает.

Мэрия решила, что интернет-опроса более, чем достаточно для такого прогрессивного города, как Екатеринбург. Но на всякий случай подстраховалась пятью «оффлайновыми» площадками Фото: скриншот сайта екатеринбург.рф

«Пункты сбора мнения населения организованы в самых популярных местах. Но если человеку неудобно — ему достаточно зайти на официальный портал администрации города и проголосовать за общественное пространство, которое следовало бы благоустроить в первую очередь», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь ратуши Анатолий Карманов. Сайт администрации екатеринбург.рф в день просматривает порядка 50 тысяч пользователей, при этом открытая статистика свидетельствует, что в опросе по поводу выбора общественных пространств на портале на сегодня поучаствовало чуть более 700 человек.

Официальная позиция свердловской власти по данному вопросу — выжидательная. «Областные власти требуют от всех без исключения глав муниципалитетов при принятии любого уровня решений учитывать мнение населения. Тем более, когда речь идёт о крупных общегородских или районных проектах. Я уверен, что если этих пяти точек будет недостаточно, и решение будет неверное, то мы об этом узнаем довольно быстро», — объяснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Впрочем, уже в пятницу, 26 января, свердловские власти могут потребовать от администрации Екатеринбурга объяснений не только по поводу саботажа со сбором подписей горожан, но и по возможному срыву поручения губернатора, как раз касающегося одной из зеленых территорий Екатеринбурга. В «Белом доме» состоится заседание рабочей комиссии по благоустройству Шарташского лесного парка, возглавляемой первым вице-премьером Алексеем Орловым.

Поручение по этой территории губернатор Евгений Куйвашев дал 6 августа 2017 года после велопрогулки «Тур де Шарташ». В числе прочего оно предполагало обустройство закольцованного велосипедного маршрута вокруг озера Шарташ. Однако первые аукционы на разработку проекта благоустройства дали повод усомниться в том, что поручение главы региона будет исполнено целиком. Согласно документам, вместо обустройства 12-ти км (примерная окружность озера) кольцевой дорожки планируется провести работы на участке в 7,98 км. Остальные 4 км занимают строения, в том числе шикарные дачи и личные пирсы, принадлежащие крупным екатеринбургским бизнесменам.

«Никаких срывов поручения губернатора не случилось, варианты обустройства лесопарка все еще обсуждаются. Область свою часть работы делает на своей территории. Оставшийся участок — это часть Екатеринбурга, Кировского района, где расположены жилые дома. Проверку по данной части проводила администрация Екатеринбурга в рамках земельного надзора и ее результаты мы обсудим на комиссии. Хотя и сейчас обсуждаются иные варианты: к примеру, дорожка на свайных основаниях», — заверил «URA.RU» министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, которому любые срывы в работе могут стоить новой должности главы МУГИСО, а может быть и вице-губернаторского кресла.