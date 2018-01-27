Почему миллионы стариков оказываются запертыми в квартирах

15:01 27 января 2018 2

«Если у человека нет детей и родных, то он умрет в своей квартире и никто его не найдет» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пенсионеры в России умирают и гниют в своих домах. Иногда старики живут так плохо, что вынуждены соседствовать с покойниками. Недавно такая история вскрылась в подмосковном Подольске, где пенсионерка девять лет жила с мумиями брата и сестры. «URA.RU» выяснило, что эта история обнажает колоссальные проблемы незащищенности одиноких людей и разобщенности общества.

Кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский, в беседе с агентством отметил, что следует отделить проблему психически больных людей от одиноких. Он сказал, что одиноких стариков миллионы — и не только в нашей стране. «Пока будут нормальные люди, будут и сумасшедшие», но за нормальными одинокими людьми обязано присматривать государство. По его мнению, службы социальной помощи должны знать, кто из людей, в частности пенсионеров, которые живут в том или ином районе, нуждается в постоянной помощи и уходе.

Психолог сказал, что обычно пожилые сами обращаются за помощью, но существует множество пенсионеров, которые не могут этого сделать — слепые, с нарушениями памяти, немые, обездвиженные и так далее. Кто-то просто не знает, куда позвонить, если потребуется помощь. И фактически получается, что «если у человека нет детей и родных, то он умрет в своей квартире и никто его не найдет».

«В каждом городе есть отделы социальной защиты — в любой мэрии. Чего-чего, а чиновников, которые на этом сидят, более чем достаточно».

Радзиховский подчеркнул, что среди социальных работников есть самые разные люди: ответственные, злые, добрые — какие угодно, но в нашей стране на подобные вопросы выделяется мало денег: «Проблема в том, что мало денег дают этому министерству [социальной защиты]. Я уверен, что оно имеет гораздо меньше средств, чем в любой среднеразвитой стране. В Польше, например, или в Литве». Бывший депутат Госдумы указал, что если бы хоть малая часть денег, которые тратятся на войну или на «бессмысленные развлечения типа чемпионата мира по футболу», шла бы на социальную поддержку населения, то проблема бы решалась.

Случай с пенсионеркой из Подмосковья не единственный. Весной 2017 года в одном из общежитий Екатеринбурга была найдена мумия мужчины. По версии следствия, тело пролежало в комнате минимум год. В 2009 году в городе Нижняя Тура — также в Свердловской области — нашли тело одинокого пенсионера, которое пролежало в квартире 13 лет. Никто из соседей ничего не заметил.

«URA.RU» спросило мнение ведущего научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, почему так происходит. Ученый объяснил, что в основе явления лежит раскол общества и тотальное недоверие людей друг к другу. Россия застряла на этапе между традиционным обществом (где в основе община) и гражданским. «У нас общество чрезвычайно атомизированное. Опросы показывают, что люди мало интересуются не только соседями, но и родственниками. Связи ограничены кругом самых близких родственников. Сейчас в России живет уже второе, третье поколение, которое не имеет общинного сознания. В частности, это выражается в том, что мы не интересуемся соседями, а места общего пользования считаем ничейными», — говорит Бызов.

Социолог указал, что в России полностью распались горизонтальные связи, люди не доверяют друг другу, а это сильно тормозит развитие экономических отношений. Вопреки стереотипу, Россия по уровню обособленности людей опережает страны Европы.

«Люди живут по принципу „человек человеку волк“… Конституция воспринимается как бумажка, из которой ничего не следует».

Недоверие усиливается и социальным неравенством, неравенством перед законом. «В нулевые годы что-то развивалось. Медленно стало развиваться волонтерское движение, появлялись культурные и социальные проекты. Это были капли в море на общем фоне, но мне казалось, что это точки роста, за которыми последует что-то большее. Но в пятые годы процесс застопорился», — отмечает социолог.

Он подчеркнул, что общество сильно раскололось по политическому принципу. Люди стали воспринимать друг друга «через прицел». Появилось множество социальных ярлыков: «пятая колонна», «фашист» и так далее. На это, по его мнению, влияет и агрессия, которая постоянно льется из телевизора. «Она [агрессия] способствуют фрустрации. Люди становятся нервозными, ищут врагов, а не друзей. Сегодня для оптимизма поводов гораздо меньше, чем еще десять лет назад».