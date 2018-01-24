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25 января 2018
24 января 2018
22:01  24 января 2018 2

Тела прикрыла одеялами: пенсионерка девять лет жила с мумиями родственников

Психбольница. Психиатрия. Челябинск., палата №6
Женщину отправили лечиться в психбольницуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Подмосковье в квартире пенсионерки обнаружили две мумии. Пожилая женщина около девяти лет не могла похоронить своих брата и сестру из-за нехватки денег и оставила тела, просто накрыв одеялами, сообщили в региональном управлении СКР.

77-летнюю пенсионерку отправили в психиатрическую больницу, а мумии — на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Согласно предварительным данным, в 1980-х годах с женщиной действительно проживали ее близкие родственники. После инцидента правоохранительные органы начали проверку, в настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Ранее стало известно, что деньги на собственные похороны откладывают лишь четверть россиян старше 65 лет и большинство из них скопили не более ста тысяч рублей. 76% опрошенных предпочитают вообще не думать о подобного рода накоплениях, сообщала «Национальная служба новостей». «URA.RU» информировало о вопиющем случае, когда 88-летнего ветерана коммунальщики вынуждали платить несуществующий долг из похоронных денег.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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