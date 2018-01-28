Митинги 28 января уничтожили имидж и Навального, и Ройзмана

19:59 28 января 2018 8

Ройзман использовал протест, чтобы вернуться в информационную повестку Фото: Анна Майорова © URA.RU

В воскресенье, 28 января, сторонники блогера Алексея Навального провели протестные акции в крупных городах России. В большинстве городов мероприятия были согласованы с местными властями. Акции прошли накануне принятия новых антироссийских санкций со стороны США — ожидается, что их расширят в конце января. Многие связывают санкции с желанием Запада сменить президента РФ «на более подходящего». Мероприятия, которые также состоялись и в регионах Большого Урала, отличались своей малочисленностью. Суммарно по всей России в них приняло участие не более пяти тысяч человек.

К екатеринбуржцам обратился Леонид Волков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее показательным стал митинг в Екатеринбурге. С призывом посетить акцию сторонников блогера накануне выступал мэр города Евгений Ройзман, который с начала 2018 года прикладывает значительные усилия для возвращения в информационную повестку с протестными акцентами. Сама акция стартовала шествием от КРК «Уралец» до сквера, расположенного на улице 8 Марта. Вел митинг глава штаба Навального, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков. Евгений Ройзман на митинге отметил, что в Екатеринбурге живут «активные граждане».

К микрофону также подходили политолог Федор Крашенинников и депутат гордумы от «Гражданской платформы» Дмитрий Головин. В общей сложности акция сторонников Навального собрала в уральской столице около тысячи человек. Протест был омрачен проблемами со звуком из-за поломки генератора, в чем митингующие поспешили обвинить президента России.

В Челябинске на акцию пустили только совершеннолетних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сторонники блогера собрались в сквере им. Колющенко, а общая численность протестующих не превысила 350 человек. Глава местного штаба Навального Алексей Табалов мероприятие пропустил из-за проблем со здоровьем.

Для предотвращения провокаций правоохранительные органы решили не пропускать на место несовершеннолетних — на входе проверяли паспорта. На вопрос возмущенных школьников «Почему нас не пропускают?» стражи порядка отвечали просто: «Это акция для избирателей, а вам пока не исполнилось 18 лет». Митинг завершился без инцидентов.

В отличие от акции в столице Южного Урала, в Кургане на митинг школьники все-таки попали, несмотря на присутствие большого количества полицейских. Сторонников блогера в столице Зауралья набралось всего 80 человек. Организатором акции стал курганский правозащитник Габдулла Исакаев.

Из всех ямальских городов сторонники Навального собрались лишь в Ноябрьске. На митинг, организованный местным оппозиционером Александром Бондарчуком, пришло порядка 15 человек. Мероприятие продолжалось недолго и завершилось без каких-либо инцидентов. Отметим, что акция проходила на стадионе, который находится в отдалении от центра города.

На Ямале акция выглядела ну очень «лаконично» Фото: читатель «URA.RU»

В Тюмени сторонники Навального также собрались не в центре, а в зоне отдыха заречных микрорайонов. Протестное мероприятие привлекло внимание 150 горожан, что меньше, чем акция 12 июня минувшего года. При этом уже в 13 часов митингующие начали расходиться, несмотря на то, что заявители митинга планировали проводить его до 14 часов.

В Перми на митинг пришли 380 сторонников блогера. Организацией мероприятия занималась координатор штаба Навального в столице Прикамья Наталья Вавилова. Заслушав 5-7 спикеров, митингующие спокойно разошлись под песню Виктора Цоя «Время перемен».

1/3 Наглядной агитации наблюдался явный избыток Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В ХМАО сторонников Навального не нашлось вообще. Ни в одном из городов автономного округа югорчане не вышли на акции протеста.

Все акции, прошедшие в городах УрФО, завершились без каких-либо происшествий. Митинги, по сравнению с прошлыми акциями сторонников Навального, лишь потеряли в количестве участников. На митинги выходили десятки или сотни протестующих. Но отнюдь не тысячи, как заявляли их организаторы при подаче документов в органы власти.