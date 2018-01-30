Племянник депутата Госдумы ломает карьеру из-за того, что не служил

18:53 30 января 2018 2

Дмитрий Крашенинников ждет комиссии в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказ от воинского долга ломает судебную карьеру племянника уральского депутата Госдумы. А также полностью меняет расклады в борьбе за два руководящих кресла в арбитраже Южного Урала, которая еще вчера казалась предрешена. Конкуренция начинается заново.

44-летний Дмитрий Крашенинников, сейчас занимающий должность заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области, ждет заседания кремлевской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должность судей федеральных судов. 23 ноября 2017 года он выиграл конкурс на должность председателя Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда — промежуточной инстанции между челябинским и уральским арбитражами. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала его на пост председателя.

После того, как его кандидатуру согласует комиссия в Кремле, будет подписан указ президента. И только тогда Дмитрий Крашенинников, племянник депутата Госдумы Павла Крашенинникова, переедет в Челябинск, чтобы приступить к работе. Но появилась информация, что в Москве, уже на стадии комиссии в администрации президента, его должность отклонят.

Павел Крашенинников назвал слухи о племяннике глупостью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Возникли вопросы к биографии Дмитрия Крашенинникова, — рассказал „URA.RU“ собственный источник. — Якобы он как-то уклонялся в Магнитогорске от службы в армии. Это было еще до того, как Крашенинников поступил в Уральскую юридическую академию. Если комиссия его кандидатуру отклонит, конкурс на должность председателя Восемнадцатого арбитражного будут проводить заново».

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил «URA.RU», что не слышал о возможных проблемах племянника. Он подтвердил, что Дмитрий Крашенинников в армии не служил, но назвал слухи об уклонении от службы глупостью.

Если Крашенинников не пройдет «фильтр» в администрации президента, то полностью поменяется расклад и в борьбе за пост руководителя другой судебной инстанции. Накануне вечером 29 января Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) завершила прием документов на конкурс, объявленный в декабре, на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области. В ВККС не называют имена тех, кто подал заявления. «Эта информация не разглашается, потому что заявления могут и отозвать. Имена появятся на сайте, когда будет заявлена повестка заседания. Предположительно в марте», — заявили «URA.RU» в аппарате комиссии.

Как стало известно нашему агентству, документы в Москву отправил председатель пятого судебного состава челябинского арбитража Николай Котляров. Тот самый, что ранее претендовал на Восемнадцатый арбитражный, но ВККС сделала выбор в пользу Крашенинникова.

И.о. председателя областного арбитражного суда, 39-летний Евгений Шайхутдинов, как рассказывают источники, ездил в Москву, чтобы выяснить — имеет ли ему смысл заявляться на конкурс. По слухам, ему дали отмашку и Шайхутдинов отправил документы. Собирался подавать заявление и заместитель председателя Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда Александр Румянцев. Но если и подал, то свое заявление может отозвать, если подтвердится информация о Крашенинникове.

За 45-летним Александром Румянцевым, как рассказывают «URA.RU» собственные источники, стоит экс-председатель областного арбитража и Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда Галина Федина. В последней инстанции Федина отработала 11 лет, с самого дня основания, а осенью 2017 года с почетом ушла на пенсию.

«Федина готовила Румянцева на свое место, но когда стало известно, что заявится Дмитрий Крашенинников, то трезво оценила все шансы. И посоветовала Румянцеву документы не подавать», — рассказал источник.

Так как Румянцев не участвовал в конкурсе на пост руководителя Восемнадцатого апелляционного суда, то он, в случае объявления нового конкурса, может на него заявиться. Ранее принимавшие участие Николай Котляров и Елена Бояршина, сейчас и. о. председателя Восемнадцатого апелляционного, на новый конкурс претендовать не могут.

23 ноября 2017 года на заседании ВККС, когда рассматривали кандидатуры Крашенинникова, Котлярова и Бояршиной, в пользу племянника депутата Госдумы высказался заместитель председателя Верховного суда РФ Олег Свириденко. Председатель совета судей РФ Виктор Момотов предложил отклонить все кандидатуры. Но большинство членов коллегии проголосовали за Дмитрия Крашенинникова.

Должность председателя Арбитражного суда Челябинской области вакантна c октября 2017 года, с тех пор как истекли полномочия у действующего руководителя Андрея Орлова. Орлов подавал документы на новый конкурс, но ВККС его кандидатуру, как и остальных претендентов, отклонила. Сейчас экс-председатель работает простым судьей.