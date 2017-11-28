Челябинский арбитраж будет работать без главы. «URA.RU» знает почему

20:23 28 ноября 2017 0

Карьера Андрея Орлова как судьи закончилась, причем, на широко неизвестном доселе эпизоде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский арбитражный суд останется без председателя до конца года. У Москвы нет кандидатуры на этот пост. Карьера бывшего председателя, ставшего теперь простым судьей, прервалась из-за подметных писем и собственной лени.

Экс-глава арбитражного суда Челябинской области Андрей Орлов на официальном сайте суда все еще значится как руководитель. Хотя срок его полномочий истек 24 октября 2017 года. В приемной председателя суда «URA.RU» сообщили, что Орлов с момента истечения полномочий находится в отпуске и для комментариев недоступен.

Евгений Шайхутдинов исполняет обязанности главы суда и, говорят в сообществе, имеет шансы стать полноценным руководителем Фото с сайта арбитражного суда Челябинской области

В Москву на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), состоявшейся 23 ноября, Андрей Орлов ездил. В этот день отклонили кандидатуры и Орлова, и его соперника Михаила Котельникова. Оба в течение года не смогут заявляться на эту должность. В самом суде сейчас все гадают, когда состоится новый конкурс и кто встанет в итоге во главе арбитража.

«И.о. председателя суда сейчас Евгений Маратович Шайхутдинов, заместитель председателя суда, — сообщили „URA.RU“ начальник отдела кадров и госслужбы челябинского арбитража Елена Сысайлова. — Андрей Васильевич (Орлов) остается простым судьей. С датой нового конкурса определится Москва».

Не ответил на вопрос, когда будет объявлен новый конкурс на пост председателя Челябинского арбитражного суда, и руководитель аппарата ВККС Андрей Мишин. «Ограничений по сроку нет», — заявил Мишин «URA.RU». Комментировать, почему отклонили кандидатуру Орлова, он не стал. На сайте «Право.ру» сообщается, что Орлову отказали в переназначении из-за низкой нагрузки, очень мало дел рассматривал он сам. Также поступала жалоба от вдовы судьи Андрея Воронина, сообщившей о черствости председателя суда — ей не выдавали пособие по смерти супруга.

«При такой нагрузке можно было пригласить вдову на прием и объяснить ей все лично. Можно подумать, у вас часто бывают такие ситуации», — заявили Орлову на заседании коллегии.

Но была еще одна жалоба, не попавшая в СМИ, — о распределении премий. «По итогам 2016 года почти все арбитражные судьи остались без премий, — рассказывает „URA.RU“ собственный источник. — Хотя себе Орлов выписывал премии в очень крупном размере, притом, что дел почти не вел. Также он щедро выплачивал премии своей приятельнице [из этических соображений не указываем ее имя]. Он перевез ее из Иркутска, „пробил“ на должность судьи. Это знали все, судьи написали письмо в ВККС».

В челябинских перестановках судей участвует племянник депутата ГД Павла Крашенинникова (на фото), Дмитрий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам источника, на решение ВККС повлияла совокупность факторов: «И не самая лучшая характеристика от силовых структур. Иными словами, карьера Орлова как руководителя закончена. Но у Москвы еще нет кандидата на пост председателя суда. До Нового года Шайхутдинов проработает в статусе „и.о“. Конкурс объявят, в лучшем случае, в январе. И то только когда у Москвы будет согласованная кандидатура».

Претендовать на пост председателя арбитражного суда мог бы председатель одного из судебных составов Арбитражного суда Челябинской области Николай Котляров. Его кандидатуру отклонили на пост председателя Восемнадцатого арбитражного суда, должность досталась Дмитрию Крашенинникову, племяннику депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Но формально он может подавать заявку для участия в конкурсе на областной арбитраж. Котляров считается креатурой председателя облсуда Сергея Минина, они вместе работали в федеральном арбитражном суде УрФО.

«Котлярова вряд ли поставят на пост областного арбитража. Он работает в этом суде уже девять лет, а на такие посты предпочитают брать со стороны. — говорит «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

— В Челябинск пришлют «варяга». Впрочем, таким может считаться и Шайхутдинов. Он приехал в Челябинск из Красноярска, на посту зампредседателя пять лет, связями не успел обрасти».

Присутствие губернатора Бориса Дубровского на 25-летии суда называют просто данью этикету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как рассказывают «URA.RU» несколько инсайдеров, Андрей Орлов, назначенный на пост председателя челябинского арбитража (шестилетний срок) указом президента РФ 24 октября 2011 года, рассматривал Южный Урал как «взлетную площадку». Рассчитывал проработать несколько лет, чтобы потом попасть в Верховный арбитражный суд, но объединение двух судов сломало планы на карьерный виток.

22 сентября 2017 года состоялось торжественное заседание по случаю 25-летия арбитражного суда Челябинской области. На заседании присутствовал губернатор Борис Дубровский. Некоторые поспешили это расценить как особый знак. «Присутствие губернатора ничего не значит, — говорит „URA.RU“ источник. — Просто положение первого лица обязывало. Если при Юревиче председателя облсуда Федора Вяткина выдавливали именно областные власти, то сейчас неудача Орлова есть результат разборок внутри судейского корпуса».